Guaaaoooo tremenda perdida para el Ensanche Isabelita Santo Domingo Este en República Dominicana

Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, R. D.-Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, R. D.-GUAAOOOO con muchaaaa Penaaaaa me he llevado la muy desagradable sorpresaaaa de la ida a destiempo de mi gran amigo y líder Comunitario Sócrates Diaz, un gran líder Social, un hombre de muy grandes, extraordinaria y tremendas virtudes excepcionales.

Sócrates fue un dirigente Comunitario de gran valor, honesto, responsable, y con una gran estratega qué nunca dio su brazo a torcer, cuando se iniciaron en el Ensanche Isabelita las luchas por el desarrollo de este Sector, cuando se presentaron las grandes y peligrosas bandas que amenazaban de desalojo, integradas por un grupo de Mafiosos qué querían pescar en rio revuelto, nunca se acobardó y con otros grupos de Líderes Comunitarios enfrentó con valentía y gallardía aquella lucha sin escatimar ningún tipo de esfuerzo.

¡Oh! Sócrates Diaz Ojalá te hayas arrepentido y haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador como dice nuestro amado Jesucristo en sus palabras, antes de haberte Dormido en el Sueño de la muerte.

A la verdad para mi has sido una muy grande y dolorosa sorpresa tu muy lamentable fallecimiento, nuestro Ensanche Isabelita ha perdido con tu partida un formidable dirigente Social que siempre estuvo ahi para las familias de todas estas comunidades.

Con mucho pesar me uno al doloroso e inexplicable dolor qué hoy embarga a la Familia Diaz, por la irreparable pérdida de mi gran amigo Sócrates Diaz, solo espero abrazarte aquel día que será muy pronto cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria a buscar a sus hijos, espero que tu estes allí.

No estuve yo el privilegio de conocer a tu muy amada Familia, no sé si estuviste tu esposa, tus hijos, pero si así fue, quiero que sepan que fuiste un experimentado y valiente luchador que estuvo siempre en las primeras filas, presto a enfrentar cualquier batalla que atentara contra la seguridad, la paz y/o el progreso de las familias de estas Comunidades que tu tanto amaste.

Te fuiste en silencio, alguno de tus hermanos, amigos, colegas luchadores que estuvieron el privilegio de trabajar a tu lado en las complicadas luchas sociales no pudimos despedirte, pero solo espero que el Padre Celestial te recompense por la dedicación a la defensa de tus conciudadanos que siempre estuviste como norte sin mirar riesgos, las familias consientes de nuestro Ensanche Isabelita si son agradecidas debieron de hacerte en vida un gran y merecido homenaje por tu gran lucha en su favor.

Mientras tanto querido hermano que tengas un buen descanso en lo que viene el día de la Resurrección. Descansa en Paz, apreciado amigo.