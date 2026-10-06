Vicepresidenta Raquel Peña encabeza segunda jornada de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, encabeza este martes, en representación del presidente Luis Rodolfo Abinader, la segunda jornada de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El proceso de evaluación servirá además de base para la posterior escogencia del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Para este martes 6 de octubre fueron convocados inicialmente 22 postulantes. Pedro Antonio Mateo Ibert y Alina Mora Arias de Mármol declinaron participar, por lo que durante esta segunda jornada serán escuchados 20 aspirantes.

Las entrevistas se realizan en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y forman parte de un calendario de cuatro jornadas para evaluar a los 88 profesionales preseleccionados para las seis plazas disponibles en la Suprema Corte de Justicia.

Las vistas públicas se desarrollan los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, con 22 postulantes convocados inicialmente para cada jornada.

POSTULANTES DE LA SEGUNDA JORNADA

1. Alexis Andrés Gómez Geraldino

2. Antonia Josefina Grullón Blandino

3. Ramona Gutiérrez Batista

4. Julián Antonio Henríquez Puntiel

5. Mildred Inmaculada Hernández Grullón

6. Yoaldo Hernández Perera

7. Erick José Hernández-Machado Santana

8. Mildred del Pilar Infante Agramonte

9. Luis Omar Jiménez Rosa

10. Fernando Langa Ferreira

11. Wendy Sonaya Martínez Mejía

12. Pedro Antonio Mateo Ibert — declinó

13. Luz del Carmen Matos Díaz

14. Daira Cira Medina Tejeda

15. Ana Magnolia Méndez Cabrera

16. Víctor Rafael Menieur Méndez

17. Yobany Antonio Mercado Rodríguez

18. Segundo Eligio Monción

19. Daisy Indhira Montás Pimentel

20. Alina Mora Arias de Mármol — declinó

21. Yokaurys Morales Castillo

22. Joselin Moreta Carrasco

El Consejo Nacional de la Magistratura es liderado por el presidente de la República, Luis Abinader, y está integrado además por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.