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En RD piden valorar en justa dimensión la decisión del presidente Luis Abinader publicar resultados auditorías en entidades públicas

HECTOR SANCHEZ
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Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) de la Republica Dominicana, Félix Reyna, consideró que la sociedad dominicana debe valorar en su justa dimensión la disposición del Presidente Luis Abinader que instruye a la Contraloría General de la República para poner a disposición de la ciudadanía los nuevos informes de las auditorías practicadas a instituciones públicas, durante todo el período del 2020 al 2024 y parte del período actual.

El también vocero de la Presidencia de la República, señaló que se trata de un hecho histórico y trascendental el que un gobernante haga públicos estos informes, sin la obligación de hacerlo, solo por un compromiso de su gestión con la transparencia y en aras de ampliar el acceso de la población a conocer la forma en que se administran los fondos públicos. 

Reyna resaltó que es una decisión valiente de un  jefe de Estado, que no teme al escrutinio público y que está sembrando precedentes para el fortalecimiento institucional y ampliación de la democracia, lo cual obligará a que futuros gobiernos tengan que por lo menos garantizar la continuidad de gestiones transparentes y ampliar las bases de nuestro desarrollo y nuestras instituciones democráticas.

El director de la Diecom apuntó que no es una acción aislada del presidente Luis Abinader, sino la continuación de una conducta y estilo de vida en los ámbitos públicos y privados, y que esta nueva entrega de informes de auditorías da continuidad a divulgaciones anteriores de procesos realizados por la Contraloría General de la República. 

Exhortó a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y demás sectores interesados en estos temas, a que valoren en su justa dimensión esta decisión del presidente de la República, la cual marca un antes y un después en la forma de gobernar.

“Estos resultados de auditorías permitirán también tomar los correctivos de lugar para mejorar las áreas que así lo ameriten, a favor de las buenas prácticas administrativas”, afirmó el funcionario.

Reyna finalizó anotando el interés del presidente de la República, y así lo ha instruido, para que la Contraloría General de la República continúe ampliando el alcance de las auditorías y que avance progresivamente hacia una mayor cobertura de las instituciones públicas sujetas al Sistema Nacional de Control Interno.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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