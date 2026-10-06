Dos dominicanos serían los supuestos responsables de apuñalar y asaltar detective de la Policía de Nueva York. Detective dominicano herido es dado de alta

Boston, Massachussets, USA.-Sneider Mejía Bautista, de 24 años, y Dangelo Rafael Jean Caraballo, de 25 años, serían los responsables del asalto e intento de muerte contra el detective del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD), José Mercedes, el pasado viernes.

De acuerdo al periodista Bill Melugin, de Fox News, una fuente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos le informó que los agresores de este hombre de 33 años fueron dos dominicanos inmigrantes.

Mercedes, también de origen dominicano, fue atacado mientras estaba fuera de servicio y se dirigía hacia su vehículo. Los dos jóvenes pretendían despojarlo de una cadena de oro que llevaba puesta.

“Ambos sospechosos siguen en libertad, y aunque la NYPD no ha divulgado oficialmente sus nombres aún, @FoxNews se le informa que han sido identificados como el joven de 24 años SNEIDER MEJIA BAUTISTA y el de 25 años DANGELO RAFAEL JEAN CARABALLO”, escribió Melugin en sus redes sociales.

De acuerdo a los datos que le habrían suministrado, explicó que Mejía Bautista fue arrestado por la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera ilegalmente cerca de San Luis, el 12/2/2022 con su familia, y todos fueron liberados en el país. Tanto él como su familia “han tenido órdenes de deportación desde el 5/8/2025”.

Indicó además que fue arrestado por la Policía de Nueva York el 10/3/2025 por posesión criminal de un arma “y al día siguiente, ICE presentó un detenedor sobre él, pero el detenedor fue ignorado y fue liberado de la custodia local. Me informan que también fue arrestado por la NYPD el 1/7/2025 por posesión criminal de propiedad robada”.

Mientras que las informaciones acerca de Dangelo Rafael Jean Caraballo indicaron que fue arrestado el 2/2/2023 por la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera ilegalmente cerca de San Luis y liberado en el país con una fecha futura en corte.

Tiene cinco arrestos previos en NYC, por poner en peligro imprudentemente, huida ilegal de un oficial de policía y conducción imprudente; posesión de herramientas de ladrón; posesión criminal de una sustancia controlada; posesión criminal de un arma de fuego cargada y por amenaza criminal involucrando un arma.

“Según fuentes del DHS, en cada arresto, fue liberado tan rápidamente que ya estaba fuera de custodia para cuando los federales se enteraron de los encuentros y no pudieron poner detenedores a tiempo”, escribió.

Tras el asalto, José Mercedes, oriundo del municipio de Nizao, en la provincia Peravia, corrió detrás de los asaltantes sin éxito.

El detective recibió varias puñaladas y fue trasladado a un centro de salud. Su alta médica se produjo este lunes entre el aplauso de sus compañeros.

Detective de origen dominicano de NY que recibió múltiples puñaladas durante robo, es dado de alta

José Mercedes, detective dominicano que fue apuñalado durante robo es dado de alta del Centro Médico Jacobi en Morris Park.Fuente externa

El pasado viernes 2 de octubre, el detective dominicano del departamento policial de Nueva York, José Mercedes, fue apuñalado siete veces por dos asaltantes en el Bronx que intentaron robarle su cadena de oro mientras descargaba el baúl de su vehículo.

El detective Mercedes procedente de Nizao, Baní, de 33 años, que trabaja en la comisaría número 44, con 10 años de servicio, se encontraba en Norwood el viernes por la tarde y fuera de servicio cuando los dos agresores que se transportaban en una bicicleta eléctrica trataron de sustraer su cadena. Al resistirse, procedieron a propinarle varias puñaladas para incapacitarlo y posteriormente llevarse el accesorio.

El pasado viernes 2 de octubre, el detective dominicano del departamento policial de Nueva York, José Mercedes, fue apuñalado siete veces por dos asaltantes en el Bronx que intentaron robarle su cadena de oro mientras descargaba el baúl de su vehículo.

El detective Mercedes procedente de Nizao, Baní, de 33 años, que trabaja en la comisaría número 44, con 10 años de servicio, se encontraba en Norwood el viernes por la tarde y fuera de servicio cuando los dos agresores que se transportaban en una bicicleta eléctrica trataron de sustraer su cadena. Al resistirse, procedieron a propinarle varias puñaladas para incapacitarlo y posteriormente llevarse el accesorio.

Aunque el agente se defendió e incluso los siguió en tanto continuaba sangrando, no llegó muy lejos, pues se derrumbó en las inmediaciones de la calle East 206th y la avenida Rochambeau.

Después del daño, fue trasladado al Centro Médico Jacobi en Morris Park, en el que permaneció ingresado hasta el lunes 5 de octubre, cuando recibió el alta y se ponía de pie de la silla de ruedas que lo movilizaba. Cientos de agentes lo esperaron fuera del centro médico para ovacionarlo.

Sobre el ataque, la comisionada del departamento, Jessica Tish, expresó “Hoy, en otro increíble alarde de fuerza y determinación, el detective Mercedes se levantó de su silla de ruedas y salió caminando del Jacobi Medical Center por su propio pie. Cientos de miembros de la NYPD estuvieron allí para animar a su hermano. Todo el departamento respalda a la detective Mercedes mientras continúa su recuperación. Y los mejores detectives del mundo perseguirán sin descanso a los responsables de este crimen”.

Asimismo, el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, informó sobre el suceso “Hoy temprano, un detective de la NYPD fuera de servicio fue apuñalado varias veces en el Bronx durante lo que la información preliminar indica que fue un intento de robo. Afortunadamente, se encuentra en condición estable, y espero su rápida y completa recuperación”.

Ambos visitaron a Mercedes poco después del caso, sobre los agresores indicaron que, aunque no han sido capturados, la policía ya los identificó mediante imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la calle en la que ocurrió el hecho y están trabajando en llevarlos ante la justicia.