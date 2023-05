Trump culpablede agresión y difamación en demanda de E. Jean Carroll

Un jurado encontró al expresidente Donald Trump responsable de agresión y difamación en el caso de E. Jean Carroll.

Carroll, quien presentó la demanda en noviembre, alegó que Trump la difamó en su publicación Truth Social de 2022 al llamar a sus acusaciones “un engaño y una mentira” y decir “¡Esta mujer no es mi tipo!” cuando negó su afirmación de que Trump la violó en un vestidor de Bergdorf Goodman en la década de 1990.

La excolumnista de la revista Elle agregó un cargo de agresión bajo una ley recientemente adoptada en Nueva York que permite a los sobrevivientes adultos de abuso sexual demandar a su presunto atacante sin importar el estatuto de limitaciones. Trump ha negado todas las acusaciones de que violó a Carroll o la difamó.

El jurado otorgó a Carroll un total de $5 millones en la demanda. Los miembros del jurado determinaron que Trump no violó a Carroll, sino que abusó sexualmente de ella, y otorgó una indemnización de 2 millones de dólares en daños compensatorios y 20.000 dólares en daños punitivos por agresión.

El jurado otorgó $ 1 millón en daños, $ 1.7 millones para reparar la reputación y $ 280,000 en daños punitivos por difamación.

El jurado llegó a su veredicto después de poco menos de tres horas de deliberaciones.

“Presenté esta demanda contra Donald Trump para limpiar mi nombre y recuperar mi vida”, dijo Carroll en un comunicado tras el veredicto. “Hoy, el mundo finalmente sabe la verdad. Esta victoria no es solo para mí, sino para cada mujer que ha sufrido porque no le creyeron”.

Trump has been accused of sexual misconduct by about two dozen women, and has denied all such claims. Carroll’s battery allegation was the first to make it before a jury.

