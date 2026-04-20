Embajada y Consulado Dominicano en Bogotá invitan a presentación de libro de Lourdes Nivar

La Embajada y el Consulado General de la República Dominicana en Bogotá, Colombia, tienen el honor de invitar a la comunidad dominicana residente en esta gran ciudad, así como al público en general, a participar en el conversatorio y presentación de la obra “El Servicio Centrado en Experiencia del Cliente”, de la destacada especialista Lourdes Nivar, reconocida consultora y conferencista internacional en cultura de servicio y experiencia del cliente.

El evento se llevará a cabo el miércoles 22 de abril, a las 8:00 p.m., en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILB0), en el Pabellón 3, Nivel 1, Stand 148, Hub Editorial Bienetre, Corferias, Bogotá.

Lourdes Nivar es licenciada en Mercadeo y en Psicología Clínica, con un máster en Customer Experience por la Universidad Internacional de Valencia, España, y magíster en Marketing por la PUCMM. Actualmente cursa una Maestría en Dirección Estratégica del Talento Humano y Bienestar Organizacional en la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Se desempeña como consultora estratégica en experiencia del cliente, conferencista internacional y escritora especializada en cultura de servicio.

Como conferencista y docente, se distingue por su enfoque transformador, su apuesta por la innovación en los servicios, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la formación de equipos de alto rendimiento. Su obra propone una visión renovad de la atención al cliente, abordándola como una experiencia emocional y estratégica que eleva los estándares de servicio.