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El Departamento de Justicia imputa por segunda vez al exdirector del FBI James Comey por una fotografía en redes

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado por segunda vez al exdirector del FBI James Comey por difundir una polémica fotografía en redes sociales que aliados del presidente Donald Trump vincularon con una amenaza de querer “deshacerse” del mandatario republicano.

La publicación, ya borrada por Comey, mostraba conchas marinas formando los números 86 y 47, siendo el primero una jerga utilizada en contextos urbanos para hacer referencia a cuando algo se descarta, mientras que el segundo correspondería al mandato actual de Trump como el 47º presidente de Estados Unidos.

El exdirector del FBI comentó en un post posterior en redes sociales en mayo que pensó que se trataba de un “mensaje político” y no de que los números estaban asociados con la violencia, insistiendo en que no es partidario de cometer ni incitar actos violentos.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que estos hechos serían investigados por el Servicio Secreto al incitar un magnicidio contra Trump. Los abogados del Departamento de Justicia han presentado la acusación formal contra Comey en el distrito este de Carolina del Norte, según ha recogido la cadena CNN.

Esta segunda imputación se produce después de que Comey, cesado por Donald Trump durante su primer mandato, fuera acusado en septiembre del pasado año de falso testimonio y obstrucción al Congreso, si bien los cargos en su contra fueron desestimados después de que se declarara ilegal el nombramiento de Lindsey Halligan –antigua abogada del presidente– como fiscal federal para el distrito este de Virginia, quien presentó la acusación.

Los hechos se remontan a una comparecencia de Comey ante el Congreso en el año 2020 y en la que supuestamente mintió al negar cualquier relación con la filtración de una información relativa a los supuestos vínculos entre Trump y el Gobierno de Rusia.

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