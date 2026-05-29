La vicepresidenta Raquel Peña encabeza inauguración de torre de control y moderno sistema de balizamiento en la Base Aérea de San Isidro

Base Aerea de San isidro, Santo Domingo Este, R. D.- La Vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, encabezó este jueves la inauguración de la nueva torre de control, el sistema de balizamiento y la señalización horizontal de la pista de la Base Aérea de San Isidro, en un acto realizado junto con autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Departamento Aeroportuario (DA) y la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), destacando la importancia de estas obras para el fortalecimiento de la seguridad y modernización de la infraestructura aeronáutica del país.

La obra fortalece la seguridad operacional y la capacidad de respuesta del sistema aeronáutico nacional.

La inversión del IDAC supera los RD 600 millones e incluye cabina moderna, radio de comunicación, sistema DVOR/DME y respaldo energético.

Por su parte, el Departamento Aeroportuario invirtió unos RD 219 millones en la construcción del Sistema de Balizamiento y Señalización Horizontal del campo aéreo.

“Hoy damos un paso trascendental para el fortalecimiento de la aviación y la seguridad operacional de la República Dominicana. La importante inversión permitirá convertir esta infraestructura aérea, en una pista alterna del Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez”, afirmó Rodríguez Durán.

Rodríguez Durán señaló que el avance impulsa la conectividad, el turismo y el desarrollo económico, y detalló que el Gobierno avanza en proyectos clave. “En el Aeropuerto Internacional del Cibao se instala un radar primario y secundario ADS-B para mejorar la vigilancia del espacio aéreo. En el Aeropuerto Gregorio Luperón se sustituirá un radar con más de 35 años por un sistema moderno, mientras que en Punta Cana y Las Américas se implementan sistemas ILS para optimizar aterrizajes en condiciones adversas”.

También se trabaja en la compra e instalación de equipos para el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, en Pedernales, considerado eje estratégico para el turismo, la inversión y la generación de empleos en la región Sur.

El sector aeronáutico mantiene un crecimiento sostenido, con 79,693 operaciones aéreas registradas en el primer cuatrimestre del año.

De su lado, el director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo, destacó la importancia del equipamiento realizado en la pista, colocándola como punto alterno al Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez, ante cualquier situación de emergencia nacional que así lo requiera.

Resaltó que, los trabajos que incluyen las Luces de Cabecera, indicativas del inicio y final de la pista; Luces de Aproximación en ambos umbrales; Luces de Borde de Pista; Barras de Parada, los Indicadores de Trayectoria de Aproximación de Precisión– luces PAPI, entre otros, tuvo una inversión de RD 219,038.000.00, ejecutados con recursos propios del organismo, bajo los estándares internacionales que dicta la OACI y la FAA.

“Quiero que ustedes conozcan la impronta de esta obra, antes de esta intervención, la pista contaba con un obsoleto sistema de luces que había sido instalado hace más de 60 años y que, gracias a la voluntad de nuestro presidente, que constantemente nos reafirma la búsqueda de la excelencia, la planificación y la visión de futuro, tendrá un sistema que incrementará sus posibilidades operacionales durante décadas”, indicó Pichardo.

El acto fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. Asistieron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella, y los titulares convocantes: el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán; el director ejecutivo del DA, Víctor Pichardo, y el comandante general de la FARD, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez.