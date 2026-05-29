Presidente Luis Abinader aboga por un equilibrio entre eficiencia económica y justicia social durante encuentro en Intec. Otras Noticias Presidenciales

Universidad Intec, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader destacó este jueves, al participar como orador invitado en la conferencia magistral “Un presidente economista”, que uno de los principales retos de los Gobiernos modernos consiste en mantener un equilibrio entre la eficiencia económica y la sensibilidad social, al afirmar que la estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de justicia social, crecimiento inclusivo e inversión en la gente.

“La economía no es solo un ejercicio abstracto reservado para especialistas, sino una herramienta práctica para comprender cómo vive la gente, cómo se distribuyen las oportunidades y cómo se construye la prosperidad”, afirmó el gobernante.

Movilidad social y empleos dignos

Agregó además que, “de nada sirve hablar de cifras récord si las personas no sienten esperanza. De nada sirve crecer si ese crecimiento no se traduce en movilidad social, empleos dignos, servicios públicos de calidad y oportunidades reales para las familias”.

La actividad en la que participó el jefe de Estado fue celebrada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), en el marco del lanzamiento del espacio “Aula Abierta de Economía”.

La economía como brújula ética

Ante una audiencia compuesta por académicos, estudiantes y profesionales del área, el jefe de Estado enfatizó que estudiar economía permite desarrollar el criterio necesario para distinguir entre propuestas serias y consignas vacías, entendiendo que toda política pública posee una dimensión ética y humana.

En ese sentido, recalcó la importancia de la prudencia en el ejercicio gubernamental: “La economía nos enseña a desconfiar de las soluciones mágicas, de los atajos fáciles y de las promesas imposibles. El desarrollo verdadero no se improvisa; se construye con instituciones sólidas, confianza, responsabilidad fiscal e inversión productiva”.

Gobernar con visión de futuro

El mandatario puntualizó que la tarea del economista en la esfera pública es ir más allá del dato estadístico para comprender el impacto real de las decisiones en la vida de los ciudadanos.

Exhortó a los presentes a mirar más allá de la coyuntura inmediata, asumiendo la responsabilidad de diseñar políticas que trasciendan el presente y sienten las bases del país que se desea construir.

Un espíritu crítico y propositivo

De igual forma, el presidente Abinader resaltó el valor del conocimiento como motor de cambio, invitando a la comunidad académica a mantener un espíritu crítico y propositivo. “Los países que avanzan son aquellos que nunca dejan de pensar, que se atreven a preguntar, que escuchan a sus jóvenes y que convierten el conocimiento en acción pública”, apuntó.

“Sigamos trabajando juntos por una República Dominicana más próspera, más justa, más innovadora y humana”, concluyó el jefe de Estado, ante un auditorio compuesto por autoridades académicas, estudiantes, economistas y representantes de la sociedad civil.

En la actividad estuvieron presentes el rector de Intec, Arturo del Villar, y la vicerrectora académica, Shajira Nazir, así como académicos, estudiantes y profesionales del área.

Presidente Abinader insta a estudiantes a prepararse en inglés, inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería y carreras técnicas de alta demanda; afirma que son las profesiones del futuro

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader instó este jueves a estudiantes de liceos públicos y colegios privados del municipio Santo Domingo Oeste a prepararse en inglés, inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería y carreras técnicas de alta demanda, al asegurar que representan las profesiones del futuro y las áreas con mayores oportunidades laborales tanto en la República Dominicana como en el extranjero.

Durante el encuentro, realizado en el Polideportivo de Las Caobas, que reunió a estudiantes del Distrito Educativo 15-05, pertenecientes a distintos centros educativos públicos y colegios privados, el presidente Luis Abinader estuvo acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Los estudiantes presentaron propuestas sobre calidad educativa, seguridad escolar, empleabilidad juvenil y acceso a nuevas tecnologías, además de resaltar la importancia del inglés, el pensamiento crítico y la formación técnica.

En el encuentro se abordó sobre la importancia del idioma inglés como herramienta de desarrollo y acceso a mejores oportunidades. En ese ámbito, los estudiantes participantes agradecieron programas como English for a Better Life, destacando que les ha permitido ampliar sus conocimientos y visualizar nuevas oportunidades académicas y profesionales.

Por lo que, el mandatario recomendó a los jóvenes aprender inglés como segundo idioma, asegurando que representa una ventaja importante en el mundo laboral actual. “Aprender inglés les abre otro mundo y acelera su nivel de enseñanza”, expresó.

El presidente Abinader también aprovechó el encuentro para motivar a los estudiantes a prepararse en áreas relacionadas con inteligencia artificial, drones y nuevas tecnologías, afirmando que estos sectores marcarán el futuro del desarrollo económico y laboral a nivel mundial.

Explicó que los drones ya son utilizados en áreas como agricultura, seguridad, vigilancia y defensa, mientras que la inteligencia artificial está transformando los métodos de aprendizaje y producción. “Si ustedes se montan en esas nuevas tecnologías, se montan en el futuro y en la vanguardia”, manifestó.

Otro de los puntos tocados en el encuentro fue la preocupación por la empleabilidad juvenil y las oportunidades laborales para los estudiantes una vez concluyen el bachillerato o la universidad.

En respuesta, el presidente Abinader explicó que en el país existe un desempleo estructural relacionado con carreras saturadas, mientras que otras áreas mantienen una alta demanda de profesionales.

El mandatario indicó que sectores como tecnología, ciberseguridad, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, electricidad, mecánica automotriz y especialidades médicas presentan altos niveles de empleabilidad tanto en la República Dominicana como en el extranjero. “Un estudiante que estudie ciberseguridad encuentra empleo inmediatamente”, expresó el jefe de Estado, al destacar la creciente necesidad de especialistas tecnológicos en el mercado laboral.

Los estudiantes también propusieron incluir en la educación secundaria materias y talleres relacionados con educación financiera, inteligencia emocional, primeros auxilios, leyes y formación constitucional.

Sobre este tema, el presidente Abinader manifestó estar de acuerdo con la necesidad de integrar contenidos más prácticos dentro del sistema educativo y explicó que actualmente se trabaja en modificaciones para fortalecer la educación técnica y profesional.

El mandatario consideró que los conocimientos básicos sobre finanzas deben formar parte de la preparación de todos los estudiantes y mencionó como ejemplo el concepto del costo de oportunidad del dinero, señalando que es una herramienta fundamental para comprender el valor financiero del tiempo y los recursos.

Reforzar la seguridad en las escuelas

Asimismo, el gobernante reconoció que el tema de la seguridad representa uno de los mayores desafíos del Estado debido a la cantidad de centros educativos existentes y las limitaciones de recursos humanos.

El jefe de Estado señaló que el Gobierno evalúa la posibilidad de incorporar militares y policías retirados para reforzar la seguridad en algunos liceos y escuelas ubicadas en zonas de mayor riesgo.

En ese mismo orden, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que el Gobierno evalúa distintas iniciativas para reforzar la vigilancia en los centros educativos, incluyendo proyectos tecnológicos de identificación mediante cámaras en las afueras de las escuelas y liceos.

Además, explicó que se desarrollan programas de integración comunitaria como Escuelas Abiertas, mediante los cuales los espacios educativos son utilizados para actividades deportivas, recreativas y sociales que permitan fortalecer la relación entre las escuelas y las comunidades.

El presidente Abinader reveló además que durante reuniones sostenidas con autoridades de Qatar y Emiratos Árabes Unidos recibió solicitudes de personal dominicano especializado en áreas médicas, enfermería y tecnología.

Asimismo, adelantó que solicitará al Ministerio de Trabajo realizar un estudio para identificar cuáles son las carreras con mayor demanda laboral y cuáles presentan mayores niveles de desempleo estructural, con el objetivo de orientar mejor a los estudiantes sobre las oportunidades del mercado.

Al finalizar la actividad, el presidente Abinader y el ministro De Camps, realizaron la entrega de computadoras portátiles a los estudiantes participantes en el encuentro, como parte de las iniciativas para fortalecer el acceso a herramientas digitales y apoyar la educación tecnológica en los centros educativos del país.

Presidente Abinader y rector Editrudis Beltrán inauguran moderno Centro Multiservicios y varias infraestructuras académicas, tecnológicas y de servicios estudiantiles de la UASD

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves, junto con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, la inauguración de un moderno Centro Multiservicios y un conjunto de nuevas infraestructuras académicas, tecnológicas y estudiantiles en la sede central de la academia estatal.

Las nuevas obras forman parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional impulsado por la actual gestión universitaria en articulación con el Gobierno dominicano, bajo la visión estratégica del binomio UASD-Estado, orientada a consolidar una universidad pública más eficiente, innovadora y conectada con las necesidades del país.

En el acto, el presidente Abinader conoció una de las innovaciones tecnológicas más relevantes impulsadas por la UASD: un sistema de expedientes académicos totalmente digitalizados con firma digital, que permite acceder en tiempo real a récords de notas, títulos, cartas de egreso y documentos históricos desde cualquier recinto, centro o subcentro universitario del país. La plataforma, presentada como un hito de modernización institucional, convirtió a la academia estatal en la primera universidad de República Dominicana en ofrecer este servicio, permitiendo incluso mostrar al mandatario el expediente académico y docente digitalizado de su padre, José Rafael Abinader, ex vicerrector de la casa de altos estudios.

Como eje principal de la jornada inaugural fue puesto en funcionamiento el nuevo Centro Multiservicios, construido en el espacio donde operaba el antiguo Comedor Universitario, con una inversión aproximada de RD 151 millones.

La moderna edificación integra en un mismo espacio las áreas de Admisiones, Registro, Reválidas y Convalidaciones, Archivo y Caja General, permitiendo centralizar y optimizar los principales servicios académicos y administrativos de la institución.

El centro dispone de 32 ventanillas para la automatización de 29 servicios universitarios, además de sistemas digitales de orientación, pantallas informativas y sonorización integrada que facilitarán procesos más ágiles, eficientes y accesibles para estudiantes, docentes y usuarios.

Gracias al aporte de aproximadamente RD 148 millones otorgados a esta universidad a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia en mayo de 2023, hoy también es una realidad la entrega del tercer y cuarto nivel de los edificios Máximo Avilés Blonda (AB) y Juan Isidro Jiménez (JJ), así como la ampliación del edificio de Ciencias Modernas (CM), obras ejecutadas con el respaldo financiero del Gobierno central y recursos aportados por la academia estatal.

El edificio AB incorpora 15 nuevas aulas destinadas a programas vinculados a tecnología, informática, robótica e inteligencia artificial, desarrollados en coordinación con el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), mientras que el edificio JJ suma 18 nuevas aulas orientadas al fortalecimiento de la enseñanza de idiomas.

Actualmente, la Escuela de Idiomas de la UASD desarrolla programas de formación en 14 lenguas, entre ellas inglés, francés, italiano, alemán, portugués, mandarín, japonés, coreano y español para extranjeros, impactando a miles de estudiantes en la sede central y en los recintos y centros regionales de la universidad en todo el país.

Gracias al proceso de expansión, estos cursos ya se extienden a Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Higüey, Guerra, Monte Plata, Cotuí, Moca, Azua, Baní y Haina, así como en otros recintos, centros y liceos experimentales, para un promedio de 6,000 estudiantes inscritos.

Asimismo, fue inaugurada la Plaza del Estudiante, concebida como un espacio de integración universitaria y representación de las provincias y del Distrito Nacional, con una inversión cercana a RD 55 millones.

En el ámbito tecnológico y de innovación académica, la universidad dejó en funcionamiento un moderno sistema audiovisual compuesto por tres estudios de televisión, sala de redacción, cabina de podcast, áreas de edición, camerino y control máster, equipados con tecnología de última generación para fortalecer la formación en producción audiovisual, comunicación estratégica, marketing digital y creación de contenidos multiplataforma, con una inversión aproximada de RD 32 millones.

En materia de salud universitaria, la gestión académica entregó la remozada Clínica C de la Escuela de Odontología, dotada de 14 nuevas unidades dentales, áreas optimizadas de esterilización y mejores condiciones de atención para estudiantes y pacientes.

Obras inauguradas representan una inversión estratégica

Durante su intervención, el rector de la UASD agradeció el respaldo ofrecido por el presidente Luis Abinader a la universidad estatal y destacó que las obras inauguradas representan una inversión estratégica en favor del fortalecimiento de la educación superior pública dominicana.

“Señor presidente, hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo emerge como una institución que se adapta a los nuevos tiempos. Su apoyo ha sido esencial para que esta gestión, que casi culmina, haya podido hacer esta historia. Como hemos dicho en otras ocasiones, el presidente Luis Abinader Corona siempre ha tenido un sí para la UASD. Razón por la que quiero que todos se pongan de pie y le demos un fuerte aplauso al estadista que más ha apoyado a la Universidad del Pueblo Dominicano”.

Beltrán Crisóstomo destacó que hoy se materializa una visión, un compromiso institucional y el esfuerzo conjunto del denominado binomio UASD-Estado y dijo que estas no son palabras que caen como eco al vacío. “Lo que prometimos antes de ser gestión, lo estamos cumpliendo. Hoy, en esta gran e histórica inauguración de la sede central, entregamos a la comunidad universitaria, sin temor a equivocarme, el más moderno centro de servicios académicos del país y de gran parte de la región”.

Afirmó que la inauguración de estas infraestructuras representa un paso trascendental en la consolidación de un modelo universitario centrado en la excelencia académica, la transformación digital y la optimización de los servicios estudiantiles.

El rector destacó que la UASD continúa avanzando hacia estándares de gestión y calidad acordes con las exigencias contemporáneas de la educación superior y dijo que estas obras reflejan el compromiso de nuestra gestión con una universidad más moderna, eficiente e integrada a los procesos de innovación y desarrollo nacional.

Beltrán Crisóstomo destacó que el más moderno centro de servicios académicos del país y de gran parte de la región hoy queda al servicio de la comunidad universitaria. “Hoy no solo centralizamos dependencias; damos un gran paso hacia procesos más rápidos, sencillos y eficientes”.

Resaltó, además, el fortalecimiento de la enseñanza en áreas vinculadas a la producción audiovisual y la comunicación digital, adaptando la universidad a los nuevos tiempos.

“Hoy me siento muy feliz, señor presidente. Hoy me siento inmensamente feliz. Con su apoyo y con todo el equipo que me ha acompañado, hemos hecho una gestión histórica, una gestión que transforma, una gestión que ha pensado en el bienestar de nuestra gente. Una gestión que llegó con el eslogan, como promesa, de elevar hasta la cúspide el orgullo de ser uasdianos. Y hoy, 28 de mayo de 2026, con esta gran inauguración, podemos decir que lo hemos cumplido: elevamos hasta la cúspide el orgullo de ser uasdianos”, concluyó Beltrán Crisóstomo.

Estuvieron presentes el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó; el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar García; el pasado rector de la UASD, Roberto Reyna Tejada; la representante del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Carmen Evarista Matías; el vicerrector Administrativo, Ramón de los Santos Flores; el director de Tecnología de la UASD, Manuel Romero; el director de Odontología del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Bournigal; el vicerrector de Investigación y Postgrado, doctor Radhamés Silverio González; la vicerrectora de Extensión, doctora Rosalía Sosa, y la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), Clara Joa.

Presidente Abinader y rector Editrudis Beltrán inauguran moderno Centro Multiservicios y varias infraestructuras académicas, tecnológicas y de servicios estudiantiles de la UASD

Rector de la UASD define al presidente Abinader como el estadista que más ha apoyado a la universidad del pueblo dominicano.

28 de Mayo 2026 | 15:24

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Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves, junto con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, la inauguración de un moderno Centro Multiservicios y un conjunto de nuevas infraestructuras académicas, tecnológicas y estudiantiles en la sede central de la academia estatal.

Las nuevas obras forman parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional impulsado por la actual gestión universitaria en articulación con el Gobierno dominicano, bajo la visión estratégica del binomio UASD-Estado, orientada a consolidar una universidad pública más eficiente, innovadora y conectada con las necesidades del país.

En el acto, el presidente Abinader conoció una de las innovaciones tecnológicas más relevantes impulsadas por la UASD: un sistema de expedientes académicos totalmente digitalizados con firma digital, que permite acceder en tiempo real a récords de notas, títulos, cartas de egreso y documentos históricos desde cualquier recinto, centro o subcentro universitario del país. La plataforma, presentada como un hito de modernización institucional, convirtió a la academia estatal en la primera universidad de República Dominicana en ofrecer este servicio, permitiendo incluso mostrar al mandatario el expediente académico y docente digitalizado de su padre, José Rafael Abinader, ex vicerrector de la casa de altos estudios.

Como eje principal de la jornada inaugural fue puesto en funcionamiento el nuevo Centro Multiservicios, construido en el espacio donde operaba el antiguo Comedor Universitario, con una inversión aproximada de RD 151 millones.

La moderna edificación integra en un mismo espacio las áreas de Admisiones, Registro, Reválidas y Convalidaciones, Archivo y Caja General, permitiendo centralizar y optimizar los principales servicios académicos y administrativos de la institución.

El centro dispone de 32 ventanillas para la automatización de 29 servicios universitarios, además de sistemas digitales de orientación, pantallas informativas y sonorización integrada que facilitarán procesos más ágiles, eficientes y accesibles para estudiantes, docentes y usuarios.

Gracias al aporte de aproximadamente RD 148 millones otorgados a esta universidad a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia en mayo de 2023, hoy también es una realidad la entrega del tercer y cuarto nivel de los edificios Máximo Avilés Blonda (AB) y Juan Isidro Jiménez (JJ), así como la ampliación del edificio de Ciencias Modernas (CM), obras ejecutadas con el respaldo financiero del Gobierno central y recursos aportados por la academia estatal.

El edificio AB incorpora 15 nuevas aulas destinadas a programas vinculados a tecnología, informática, robótica e inteligencia artificial, desarrollados en coordinación con el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), mientras que el edificio JJ suma 18 nuevas aulas orientadas al fortalecimiento de la enseñanza de idiomas.

Actualmente, la Escuela de Idiomas de la UASD desarrolla programas de formación en 14 lenguas, entre ellas inglés, francés, italiano, alemán, portugués, mandarín, japonés, coreano y español para extranjeros, impactando a miles de estudiantes en la sede central y en los recintos y centros regionales de la universidad en todo el país.

Gracias al proceso de expansión, estos cursos ya se extienden a Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Higüey, Guerra, Monte Plata, Cotuí, Moca, Azua, Baní y Haina, así como en otros recintos, centros y liceos experimentales, para un promedio de 6,000 estudiantes inscritos.

Asimismo, fue inaugurada la Plaza del Estudiante, concebida como un espacio de integración universitaria y representación de las provincias y del Distrito Nacional, con una inversión cercana a RD 55 millones.

En el ámbito tecnológico y de innovación académica, la universidad dejó en funcionamiento un moderno sistema audiovisual compuesto por tres estudios de televisión, sala de redacción, cabina de podcast, áreas de edición, camerino y control máster, equipados con tecnología de última generación para fortalecer la formación en producción audiovisual, comunicación estratégica, marketing digital y creación de contenidos multiplataforma, con una inversión aproximada de RD 32 millones.

En materia de salud universitaria, la gestión académica entregó la remozada Clínica C de la Escuela de Odontología, dotada de 14 nuevas unidades dentales, áreas optimizadas de esterilización y mejores condiciones de atención para estudiantes y pacientes.

Obras inauguradas representan una inversión estratégica

Durante su intervención, el rector de la UASD agradeció el respaldo ofrecido por el presidente Luis Abinader a la universidad estatal y destacó que las obras inauguradas representan una inversión estratégica en favor del fortalecimiento de la educación superior pública dominicana.

“Señor presidente, hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo emerge como una institución que se adapta a los nuevos tiempos. Su apoyo ha sido esencial para que esta gestión, que casi culmina, haya podido hacer esta historia. Como hemos dicho en otras ocasiones, el presidente Luis Abinader Corona siempre ha tenido un sí para la UASD. Razón por la que quiero que todos se pongan de pie y le demos un fuerte aplauso al estadista que más ha apoyado a la Universidad del Pueblo Dominicano”.

Beltrán Crisóstomo destacó que hoy se materializa una visión, un compromiso institucional y el esfuerzo conjunto del denominado binomio UASD-Estado y dijo que estas no son palabras que caen como eco al vacío. “Lo que prometimos antes de ser gestión, lo estamos cumpliendo. Hoy, en esta gran e histórica inauguración de la sede central, entregamos a la comunidad universitaria, sin temor a equivocarme, el más moderno centro de servicios académicos del país y de gran parte de la región”.

Afirmó que la inauguración de estas infraestructuras representa un paso trascendental en la consolidación de un modelo universitario centrado en la excelencia académica, la transformación digital y la optimización de los servicios estudiantiles.

El rector destacó que la UASD continúa avanzando hacia estándares de gestión y calidad acordes con las exigencias contemporáneas de la educación superior y dijo que estas obras reflejan el compromiso de nuestra gestión con una universidad más moderna, eficiente e integrada a los procesos de innovación y desarrollo nacional.

Beltrán Crisóstomo destacó que el más moderno centro de servicios académicos del país y de gran parte de la región hoy queda al servicio de la comunidad universitaria. “Hoy no solo centralizamos dependencias; damos un gran paso hacia procesos más rápidos, sencillos y eficientes”.

Resaltó, además, el fortalecimiento de la enseñanza en áreas vinculadas a la producción audiovisual y la comunicación digital, adaptando la universidad a los nuevos tiempos.

“Hoy me siento muy feliz, señor presidente. Hoy me siento inmensamente feliz. Con su apoyo y con todo el equipo que me ha acompañado, hemos hecho una gestión histórica, una gestión que transforma, una gestión que ha pensado en el bienestar de nuestra gente. Una gestión que llegó con el eslogan, como promesa, de elevar hasta la cúspide el orgullo de ser uasdianos. Y hoy, 28 de mayo de 2026, con esta gran inauguración, podemos decir que lo hemos cumplido: elevamos hasta la cúspide el orgullo de ser uasdianos”, concluyó Beltrán Crisóstomo.

Estuvieron presentes el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó; el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar García; el pasado rector de la UASD, Roberto Reyna Tejada; la representante del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Carmen Evarista Matías; el vicerrector Administrativo, Ramón de los Santos Flores; el director de Tecnología de la UASD, Manuel Romero; el director de Odontología del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Bournigal; el vicerrector de Investigación y Postgrado, doctor Radhamés Silverio González; la vicerrectora de Extensión, doctora Rosalía Sosa, y la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), Clara Joa.

Gobierno presenta nuevo sistema de Permiso de Salida de Menor 100 % digital; servicio estará gratuito hasta el 28 de junio

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la presentación del nuevo Permiso de Salida de Menor (PSM), el primer servicio del país completamente digital, interoperable y centrado en la ciudadanía, marcando un hito en la transformación de los servicios públicos y en la construcción de un Estado más eficiente, moderno y accesible.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados a través del Programa Burocracia Cero para convertir al Gobierno dominicano en el más eficiente y digitalmente avanzado de América Latina hacia el año 2028, mediante la simplificación de trámites y la eliminación de barreras regulatorias.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader afirmó que la transformación del Estado dominicano debe centrarse en facilitar la vida de la ciudadanía, al destacar que la reducción de la burocracia y la modernización de los servicios públicos representan una forma de respeto hacia las personas, su tiempo y su dignidad.

El jefe de Estado destacó que la nueva modalidad digital representa una transformación en la relación entre el ciudadano y el Estado, basada en la eficiencia, la transparencia y la confianza institucional.

El mandatario recordó que durante años los ciudadanos enfrentaron procesos complejos, largos tiempos de espera y una burocracia que dificultaba la realización de trámites, situación que, aseguró, también afecta la competitividad del país.

En ese sentido, afirmó que desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de construir un Gobierno moderno, enfocado en simplificar procesos y colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.

“Por eso, desde el inicio de nuestra gestión, asumimos el compromiso de construir un gobierno moderno. Un gobierno que entienda que simplificar procesos no es solamente una decisión administrativa. Es una decisión profundamente humana”, manifestó.

Asimismo, explicó que la verdadera transformación no consiste únicamente en digitalizar servicios, sino en rediseñarlos desde la perspectiva del ciudadano, eliminando pasos innecesarios e integrando instituciones para ofrecer soluciones más ágiles y humanas.

El mandatario señaló que el Permiso de Salida del Menor constituye un servicio particularmente sensible, debido a que protege a niños, niñas y adolescentes, por lo que el desafío consistía en mejorar radicalmente la experiencia ciudadana sin comprometer la seguridad ni los controles establecidos.

El presidente Abinader aseguró que, a través de la estrategia Burocracia Cero, el Gobierno impulsa una transformación cultural dentro del Estado dominicano para construir instituciones que escuchen, aprendan y mejoren continuamente en beneficio de la población.

“No estamos solamente simplificando trámites. Estamos promoviendo una transformación cultural dentro del Estado dominicano. Estamos construyendo un Estado que escucha, que aprende, que corrige y que mejora continuamente para servir mejor”.

El gobernante reconoció el trabajo realizado por la Dirección General de Migración, el equipo de Burocracia Cero y las demás instituciones involucradas en la implementación del nuevo servicio digital.

De igual forma, agradeció el respaldo de Bloomberg Philanthropies en el fortalecimiento institucional y la transformación de los servicios públicos, contribuyendo a consolidar a la República Dominicana como referente regional en Gobierno digital y eficiencia gubernamental.

Finalmente, reiteró que la visión de su Gobierno es lograr que la relación de la ciudadanía con el Estado deje de ser una carga y se convierta en una experiencia simple, segura, transparente y confiable.

“Menos burocracia significa más tiempo para vivir, producir, crecer y compartir en familia. Y al final, eso es gobernar es devolverle tiempo, confianza y oportunidades a la gente”, concluyó el mandatario.

El evento contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y coordinador técnico de Burocracia Cero, Peter Prazmowski, y el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, junto con representantes del ecosistema notarial y distintas instituciones públicas involucradas en el proyecto.

Avance que representa una transformación profunda en la relación entre el Estado y la ciudadanía

Durante sus palabras, José Ignacio Paliza aseguró que este avance representa una transformación profunda en la relación entre el Estado y la ciudadanía. “Lo que presentamos hoy no es un trámite simplificado, es la prueba de que el Estado dominicano está cambiando la forma en que sirve a su gente. Este es el camino que hemos elegido: escuchar, construir y mejorar, siempre con el ciudadano en el centro”, afirmó Paliza.

En tanto que, Peter Prazmowski explicó que “durante los últimos cuatro años, el Gobierno ha desarrollado los componentes fundamentales necesarios para ofrecer servicios públicos de clase mundial, incluyendo interoperabilidad, biometría, firma digital, cuenta única, portal único gubernamental y plataformas de autenticación y pagos digitales”.

El director general de Migración afirmó que este hito representa un paso trascendental en la ruta hacia la modernización de los servicios migratorios de la República Dominicana haciendo el proceso más ágil, más seguro y más transparente.

El rediseño del servicio fue desarrollado conjuntamente por Burocracia Cero y la Dirección General de Migración, utilizando un enfoque de diseño centrado en el usuario e implementado con el apoyo del programa de Innovación Gubernamental de Bloomberg Philanthropies.

Entre 2025 y 2026 la Dirección General de Migración emitió más de 80,000 permisos de salida de menor. Más del 48 % de esos permisos correspondieron a casos en los que un padre o una madre autorizó al otro progenitor a viajar con su hijo o hija.

Hasta ahora, solicitar este permiso implicaba múltiples traslados, requisitos complejos, documentación física y largos tiempos de espera, llevando en muchos casos a las familias a depender de intermediarios informales y enfrentar poca visibilidad sobre el estado de la solicitud.

Además, el costo del proceso podía representar una carga significativa para las familias. Dependiendo del tipo de gestión y el uso de intermediarios, el gasto total del Permiso de Salida de Menor, incluyendo el poder notarial, oscilaba entre RD 4,000 y hasta RD 30,000 en algunas zonas turísticas.

Uso de la nueva plataforma

Con la nueva plataforma, los ciudadanos elegibles podrán completar todo el proceso en línea desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo. El sistema incorpora autorización digital del otro progenitor, verificación biométrica de identidad y emisión de documentos notariales electrónicos, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a oficinas públicas o presentar documentos impresos.

Como parte de esta transformación integral, ya no será necesario cargar ni escanear actas de nacimiento, debido a la interoperabilidad con la Junta Central Electoral. Asimismo, la legalización del poder notarial se realizará automáticamente y la validación del consentimiento de los padres se efectuará mediante el poder notarial electrónico.

Una vez aprobado, el permiso queda registrado electrónicamente y vinculado al pasaporte del menor, permitiendo validar la autorización de manera digital al momento del viaje.

Para la implementación de este nuevo servicio, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios, que estableció una tarifa fija de RD 3,000 para el servicio notarial completamente en línea. De esta manera, el costo total del proceso, incluyendo la tasa de Migración, la legalización de la Procuraduría General de la República y la certificación filial de la Junta Central Electoral, será de RD 6,300.

Durante esta fase piloto, el servicio estará disponible exclusivamente para padres y madres dominicanos que autoricen al otro progenitor a viajar al extranjero con sus hijos menores de edad. Además, será gratuito hasta el 28 de junio de 2026, para facilitar que las familias utilicen la plataforma y compartan su experiencia, permitiendo continuar fortaleciendo el sistema a partir de su uso real.

Como parte de esta transformación, también fue presentada una nueva plataforma digital para el ecosistema notarial, diseñada para agilizar procesos legales y transaccionales mediante biometría, firmas digitales y validaciones electrónicas.

Las autoridades adelantaron además que otros procesos serán transformados bajo esta metodología, incluyendo el registro empresarial en 24 horas, la interoperabilidad bancaria para nuevos negocios y un rediseño integral del sistema de permisos de construcción, que integrará a 18 instituciones públicas y reducirá significativamente tiempos y requisitos.

El presidente Abinader agradeció además el respaldo de Bloomberg Philanthropies por acompañar los esfuerzos de innovación gubernamental que impulsa la República Dominicana para transformar los servicios públicos y fortalecer la calidad regulatoria del país.

El Programa Burocracia Cero, creado mediante el Decreto 640-20, constituye una de las principales reformas de modernización del Estado impulsadas por el Gobierno dominicano. A la fecha, el programa ha contribuido a simplificar más de 362 trámites administrativos en 71 instituciones públicas, logrando reducir en un 50 % el tiempo de respuesta de distintos servicios estatales.

Presidente Abinader destina más de 5.3 millones de pesos de su salario de 2025 a fundaciones y proyectos sociales

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader canalizó la totalidad de sus salarios correspondientes al año 2025 hacia 16 organizaciones sin fines de lucro e instituciones religiosas del país. Los fondos, que ascienden a un monto consolidado de RD 5,344,000.00, se entregaron en partidas iguales de RD 334,000.00 por entidad, cumpliendo con el compromiso institucional del mandatario de destinar sus ingresos públicos al bienestar social y al fortalecimiento de comunidades vulnerables.

La distribución de los recursos abarcó un amplio espectro de prioridades sociales, concentrando el mayor respaldo en los renglones de ayudas comunitarias, salud especializada, asistencia infantil y proyectos formativos para la juventud.

Impacto por sectores y proyectos

Ayudas comunitarias e infraestructura: El área de desarrollo comunitario recibió el mayor volumen de asignación, con un total de RD 2,338,000.00 distribuidos en siete organizaciones.

Entre los proyectos financiados destaca la prevención de enfermedades endémicas (dengue, malaria y zika) en sectores vulnerables como Capotillo y Gualey por parte de la Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral (Fundesi).

Asimismo, la reconstrucción de una clínica rural gestionada por la Fundación Despertando Sonrisas, y la habilitación de espacios recreativos y comunitarios a través de la Fundación Fuhuesan y la Asociación Colinas del Manzano.

Salud y discapacidad: Las asignaciones en este renglón sumaron RD 1,336,000.00. Se destinaron recursos esenciales para jornadas quirúrgicas de labio leporino y paladar hendido (Fundación Operación Sonrisa) y la adquisición del pago inicial para una ambulancia de emergencias (Voluntariado Huellas Misioneras).

De igual modo, la sostenibilidad de casas de acogida para pacientes oncológicos (Fundación Faces Dominicana) y asistencia médica domiciliaria para sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares (Fundación Dominicana de Accidente Cerebral).

Atención a la infancia y la juventud: Con un fondo conjunto de RD 1,002,000.00, se impulsaron programas de apadrinamiento terapéutico y adecuación de aulas para niños con condiciones del espectro autista mediante la Fundación Manos Unidas por Autismo; actividades de inclusión social infantil en el municipio de Haina a través de Fundecev y talleres de desarrollo personal y campamentos formativos dirigidos por la Fundación Fundasocial.

Deporte y apoyo religioso: La Fundación MC Deportes recibió financiamiento para la adquisición de útiles deportivos destinados a torneos de voleibol y béisbol, mientras que en el ámbito religioso se apoyó a la Parroquia Santa Lucía Mártir, con la construcción de su verja perimetral y climatización.

Mejora calidad de vida de los más necesitados

Con estas acciones, el mandatario busca que los fondos donados impacten de manera directa y auditable en la operatividad, compra de equipamiento y entrega de raciones básicas.

También, reafirma su compromiso de reconocer el valor que aportan estas fundaciones como aliadas estratégicas en la reducción de la brecha social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos más necesitados.

Conep reconoce acciones del Gobierno para fortalecer el crecimiento económico y atracción de inversiones

Santo Domingo.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, destacó este miércoles los avances que ha consolidado la República Dominicana en áreas estratégicas como manufactura, exportaciones, infraestructura logística, energía, turismo e inversión extranjera, al tiempo que reconoció los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader para continuar fortaleciendo la competitividad nacional y la relación estratégica con los Estados Unidos.

Durante su intervención, Marranzini afirmó que el país ha logrado posicionarse de manera diferenciada en América Latina gracias a su estabilidad, diversificación económica, capacidad productiva y confianza internacional.

Marranzini habló en estos términos en el marco de la celebración del 63. ° aniversario del Conep y el Día Nacional de la Empresa Privada, que contó con la participación del presidente Luis Abinader y del conferencista internacional Ian Bremmer, presidente y fundador de Eurasia Group, quien analizó las tendencias que están redefiniendo el orden internacional y sus implicaciones para países como la República Dominicana.

“Pero antes de mirar hacia afuera, conviene reconocer lo que la República Dominicana ha sido capaz de consolidar desde hace décadas. Lo vemos en nuestra manufactura, en exportaciones cada vez más diversificadas, en una infraestructura logística que nos conecta con el mundo, en una matriz energética más moderna y en niveles históricos de inversión extranjera que reflejan la confianza internacional en nuestro país”, manifestó Marranzini.

Asimismo, sostuvo que mientras gran parte de América Latina enfrenta una etapa de bajo crecimiento, la República Dominicana continúa destacándose por su capacidad de generar confianza y crecimiento sostenido.

“Y al observar esos avances, debemos reconocer que mientras América Latina enfrenta una trampa de bajo crecimiento marcada por el estancamiento de su productividad, el mundo sigue mirando a la República Dominicana de una manera distinta. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque el país ha logrado construir estabilidad, diversificación económica, capacidad productiva y confianza”, expresó.

El presidente del Conep indicó además que organismos internacionales como el Harvard Growth Lab proyectan a la República Dominicana entre las economías con mayor potencial de crecimiento de capital per cápita durante la próxima década, siendo la única nación de América Latina y el Caribe incluida en ese grupo.

En ese sentido, reconoció los esfuerzos que ha venido realizando el gobierno del presidente Luis Abinader para seguir fortaleciendo la relación estratégica con los Estados Unidos, principal socio comercial del país, y aprovechar las oportunidades que surgen de la reorganización de las cadenas globales de suministro y del crecimiento de industrias como dispositivos médicos, manufactura especializada y servicios tecnológicos.

Marranzini afirmó que el sector privado ha sido un actor fundamental en la transformación económica, institucional y social de la República Dominicana desde la fundación del gremio hace 63 años y agregó que no es un grupo aislado de la sociedad, sino que representa a millones de dominicanos que trabajan, emprenden, innovan y generan oportunidades para el desarrollo del país.

Indicó que el sector privado está conformado por pequeños negocios, jóvenes emprendedores, agricultores, industriales, comerciantes y profesionales independientes que, en conjunto, generan el 85 % del producto interno bruto (PIB), el 90 % de las inversiones y el 86 % de los empleos de la República Dominicana.

Asimismo, sostuvo que la libre empresa representa el derecho de cada ciudadano a transformar su esfuerzo en progreso y aseguró que el Conep nació precisamente para defender esa libertad y promover una sociedad democrática, abierta e institucional.

Marranzini consideró necesario impulsar reformas orientadas a mejorar la competitividad nacional, incluyendo el fortalecimiento de la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como enfrentar desafíos estructurales relacionados con la informalidad, el sistema eléctrico y el ordenamiento territorial. “Y justamente por eso, iniciativas como la Estrategia Nacional de Desarrollo y Meta-RD 2036 adquieren tanta relevancia”, indicó.

Finalmente, el presidente del Conep expresó que el principal activo de la República Dominicana es su gente, a la que definió como una población joven, trabajadora, resiliente y con gran capacidad de aprendizaje, al tiempo que llamó a construir consensos nacionales que permitan al país convertirse en una de las economías más dinámicas y prósperas de América Latina.

Oportunidades para todos los ciudadanos

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, aseguró que el futuro de la República Dominicana debe seguir construyéndose sobre la esperanza, la confianza y la capacidad de generar oportunidades para todos los ciudadanos.

Aseguró que el desarrollo del país ha sido posible gracias a generaciones que apostaron por el crecimiento nacional y mantuvieron la fe en el futuro. “La República Dominicana moderna no nació por accidente, sino que fue construida por generaciones que decidieron creer, invertir, arriesgar y apostar por un país que todavía estaba en construcción”, expresó.

Dargam afirmó que promover la iniciativa privada y la libertad de empresa no significa defender intereses particulares, sino impulsar oportunidades capaces de transformar vidas y reiteró que los países que han logrado dar el salto al desarrollo no lo han hecho mediante la confrontación entre sectores, sino a través de acuerdos nacionales, visión compartida, instituciones que funcionan y una sociedad capaz de coincidir en lo esencial, incluso en medio de sus diferencias.

El vicepresidente ejecutivo del Conep aseguró que la República Dominicana ha demostrado en distintas etapas de su historia su capacidad de avanzar cuando apuesta por sí misma. “Cuando una sociedad logra multiplicar esa convicción millones de veces, entonces comienza a transformar su realidad y construir un mejor futuro para todos”.

En la actividad acompañaron al presidente, los presidentes, del Senado, Ricardo de los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Trabajo, Eddy Olivares; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de Agricultura, Oliverio Espaillat; de Administración Pública, Sigmund Freund; de Energía y Minas, Joel Santos, y de Justicia, Antoliano Peralta, entre otros.