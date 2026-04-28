Florinda Meza recibe título de “Dama de la Televisión del Siglo” y recuerda a Chespirito

México.- La actriz Florinda Meza recibió el reconocimiento como “Dama de la Televisión del Siglo”, una distinción que celebró su trayectoria en la pantalla chica y su legado en la cultura popular.

Durante el homenaje, la intérprete se mostró conmovida por el reconocimiento y habló sobre el significado que tiene en su vida. “La verdad me siento abrumada… hice mi trabajo con todo el amor del mundo, porque me encantaba hacerlo”, expresó.

Meza también recordó a su esposo, el comediante Roberto Gómez Bolaños creador de El Chavo del 8, y lamentó que no recibiera en vida mayores reconocimientos en su país. “Claro que desearía que estuviera ahorita… él merecería haber recibido en vida todo lo que no mereció”, afirmó.

La actriz destacó que, aunque Gómez Bolaños obtuvo múltiples premios a nivel internacional, en México el reconocimiento resultó limitado. “En Latinoamérica tenía diplomas, títulos… pero en México no”, señaló.

El momento la llevó a hablar sobre la nostalgia que aún la acompaña. “Todos los días quisiera volver a vivir otra vez, sobre todo con lo que ahora sé”, confesó.

Al reflexionar sobre su carrera, Meza defendió su trayectoria y decisiones personales. “Habría hecho las mismas cosas… llevé una vida dentro de mis principios”, aseguró.

También rechazó las críticas que ha enfrentado a lo largo de los años. “Dirán lo que quieran decir, pero yo sé cuál es la verdad y cuál es mi verdad”, sostuvo.

Sobre su relación con Gómez Bolaños, la actriz subrayó el aprendizaje y el amor compartido. “Yo siempre le di su lugar… él me empujó a escribir, a producir”, dijo.

Finalmente, Florinda Meza reafirmó su vínculo con el legado del creador de El Chavo del 8 y destacó su figura como líder y creativo. “Fue un gran hombre, un gran creativo… yo lo sigo amando y viví un gran amor”, concluyó.

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— Notistarz/ Staff

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