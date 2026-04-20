Paso a paso: cómo elegir el primer seguro de salud si acabas de llegar a EEUU

Por Eddy Vera.-

Llegar a Estados Unidos es, para muchos, una mezcla de emoción e incertidumbre. Nuevas oportunidades, nuevos retos y decisiones importantes que no siempre sabemos cómo tomar. Una de las más urgentes, y menos entendidas, es elegir un seguro de salud.

Si estás empezando desde cero, quiero decirte algo con total claridad: no tener cobertura no es una opción estratégica, es un riesgo.

El sistema de salud en Estados Unidos funciona de manera muy distinta a la de la mayoría de países latinoamericanos. Aquí, una consulta médica, una emergencia o una hospitalización pueden convertirse rápidamente en una carga financiera importante si no estás preparado.

Por eso, elegir tu primer seguro no debería ser una decisión apresurada. Aquí te dejo una guía sencilla para hacerlo bien desde el inicio:

1- Entiende tus opciones: La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), conocida como Obamacare, abrió la puerta para que millones de personas tengan seguros médicos accesibles, sin exclusiones por condiciones preexistentes. Dependiendo de tus ingresos, incluso podrías calificar para subsidios del gobierno que reducen significativamente el costo mensual.

2- Evalúa tu realidad actual: No todos necesitan el mismo plan. Pregúntate: ¿con qué frecuencia voy al médico? ¿Tengo alguna condición que requiera seguimiento? ¿Necesito cobertura para medicamentos? Elegir bien comienza con conocerte.

3- Analiza más allá del precio: Uno de los errores más comunes es elegir el plan más económico sin entender lo que cubre. Revisa deducibles, copagos, red médica y medicamentos incluidos. Lo barato puede salir caro si no está alineado con tus necesidades.

4- Verifica la red médica: Asegúrate de que los médicos, clínicas y hospitales de tu preferencia estén dentro de la red del plan. Esto hace una gran diferencia en costos y acceso.

5- No tengas miedo de pedir ayuda: Los formularios pueden ser confusos y los términos técnicos abrumadores. Busca orientación con expertos, es una decisión inteligente.

Más allá de los números, hay algo que siempre recuerdo: la salud no es solo física, también es mental. Vivir con la tranquilidad de saber que estás cubierto cambia la forma en que enfrentas tu día a día. Te permite trabajar, crecer y construir tu futuro con mayor seguridad.

He visto de cerca lo que ocurre cuando una persona no está protegida. También he visto cómo una decisión bien tomada puede marcar la diferencia en momentos difíciles.

Elegir un seguro de salud no es solo un trámite más en tu proceso migratorio. Es una de las primeras decisiones responsables que tomas en tu nueva vida. Y cuando eliges bien, no solo proteges tu presente. Proteges tu tranquilidad.

* Eddy Vera es autora del best seller de Amazon Tengo mejores planes para ti, CEO de EV Financial, speaker internacional, mentora de liderazgo y transformación. Reconocida por Forbes México y Vogue Leaders Miami como una voz femenina que habla de resiliencia y emprendimiento desde el ejemplo. Más información en www.eddyvera.com.