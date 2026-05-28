YouTube identificará los vídeos con contenido generado o modificado con IA y los etiquetará automáticamente

YouTube identificará automáticamente los vídeos publicados con contenido generado o modificado por inteligencia artificial (IA) realista y agregará una etiqueta identificativa en caso de que el creador de contenido no lo haya hecho por sí mismo, además de mostrar dichas etiquetas en lugares más visibles.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ ofrece una opción de etiquetas de IA desde 2024 para que los creadores de contenido indiquen si los vídeos realistas que han compartido con su audiencia se han creado o alterado con IA generativa, de cara a garantizar “más transparencia” sobre lo que se visualiza y evitar crear confusiones.

Sin embargo, ahora YouTube pretende ir más allá y ha anunciado que comenzará a detectar automáticamente el contenido generado por IA, mediante la implementación de nuevas señales internas. De esta forma, si se detecta un contenido generado con IA y su creador no ha especificado el uso de esta tecnología, la compañía aplicará automáticamente una etiqueta indicativa.

Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado en su blog, donde ha detallado que han aprendido lo que “la gente considera útil” en la divulgación de información sobre IA y, en base a ello, facilitarán un proceso “mucho más sencillo e intuitivo para los creadores y espectadores” en la plataforma.

Concretamente, aunque YouTube aún exige que sean los creadores de contenido que publican los vídeos los que deben indicar manualmente cuándo utilizan IA realista, a partir de este mes de mayo, si sus sistemas detectan un uso “significativo” de IA fotorrealista, aplicarán automáticamente una etiqueta de IA.

La plataforma ha especificado que si los creadores consideran que su contenido fue identificado erróneamente como generado por IA, pueden actualizar el estado de divulgación en YouTube Studio. No obstante, también ha aclarado que las etiquetas de IA automáticas permanecerán permanentes en algunos casos.

Por ejemplo, YouTube ha matizado que se mostrarán siempre que el contenido haya sido creado utilizando las herramientas de IA de YouTube, como Veo o Dream Screen. Igualmente, también permanecerán las etiquetas de IA cuando se identifique que el contenido integra metadatos de C2PA.

ETIQUETAS DE IA EN LUGARES MÁS DESTACADOS

Junto a todo ello, YouTube también ha anunciado que comenzará a mostrar las etiquetas de divulgación para contenido fotorrealista y alterado o generado mediante IA “de forma significativa en un lugar más destacado”.

En el caso de los vídeos de larga duración, la compañía ha especificado que ahora aparecerán “justo debajo del reproductor de vídeo” y encima de la descripción. Por su parte, para los vídeos cortos, la etiqueta aparecerá como una superposición en el propio vídeo.

De esta forma, los espectadores podrán tener identificado el tipo de contenido en un solo vistazo, aclarando aún más cuando se trata contenido generado por IA y evitando posibles engaños o malentendidos.

“Este es ahora el formato de etiqueta único para todo el contenido fotorrealista y modificado o generado con inteligencia artificial en YouTube”, ha sentenciado YouTube. Sin embargo, para el contenido que no sea realista, animado o ligeramente modificado, los usuarios podrán encontrar esta información en la descripción ampliada del vídeo.

Con todo ello, cabe destacar que disponer de una etiqueta de divulgación de IA por sí sola “no modifica la forma en que se recomienda un vídeo ni puede generar ingresos”, como ha aclarado la compañía.