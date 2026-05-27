Kissimmee en el centro del debate político hispano en Florida

Nuevo mapa electoral provoca preocupación entre líderes puertorriqueños y comunitarios de Osceola

Por Redacción

El Sol de la Florida

La ciudad de Kissimmee se encuentra nuevamente en el centro de uno de los debates políticos más importantes del estado de Florida, luego de la aprobación de un nuevo mapa electoral que podría cambiar significativamente el peso político de la comunidad hispana y puertorriqueña en la región.

El tema ha generado fuertes reacciones entre líderes comunitarios, activistas, funcionarios electos y residentes del condado de Osceola County, considerado actualmente uno de los principales enclaves puertorriqueños de Estados Unidos.

KISSIMMEE: EPICENTRO DE LA COMUNIDAD PUERTORRIQUEÑA

Durante las últimas dos décadas, Kissimmee y gran parte del corredor de Osceola County experimentaron una transformación demográfica histórica impulsada por la migración puertorriqueña hacia Florida Central.

Hoy, el español domina amplias zonas comerciales de la ciudad, donde abundan restaurantes boricuas, negocios hispanos, barberías, panaderías y centros culturales que reflejan la fuerte identidad latina de la región.

Actualmente, Osceola County es uno de los pocos condados de mayoría hispana en Florida y uno de los de mayor crecimiento hispano en toda la nación.

Ese crecimiento convirtió a Kissimmee en una pieza estratégica dentro del mapa político estatal.

EL NUEVO MAPA ELECTORAL GENERA CONTROVERSIA

La polémica comenzó luego de que el estado aprobara un nuevo rediseño de distritos congresionales impulsado por el gobernador Ron DeSantis y la legislatura estatal republicana.

Según críticos del nuevo mapa, la redistribución dividiría parte del voto hispano y puertorriqueño de la región en múltiples distritos electorales, debilitando así la influencia política que la comunidad había logrado consolidar durante los últimos años.

Uno de los puntos más discutidos ha sido el Distrito 9, históricamente asociado a una fuerte presencia latina y actualmente representado por el congresista Darren Soto, el primer puertorriqueño electo al Congreso federal por Florida.

Con los nuevos cambios, varias zonas tradicionalmente hispanas quedarían mezcladas con áreas más conservadoras y de mayoría anglosajona, alterando significativamente el balance político de la región.

“NOS ESTÁN HACIENDO INVISIBLES”

Diversos líderes comunitarios han expresado preocupación pública por lo que consideran un intento de reducir el peso político de la comunidad puertorriqueña.

Activistas y organizaciones civiles sostienen que la nueva distribución podría afectar la capacidad de los votantes hispanos para elegir representantes que entiendan las necesidades culturales, lingüísticas y económicas de la comunidad latina.

El debate ha escalado rápidamente en Kissimmee debido a que muchos residentes consideran que la comunidad apenas comenzaba a ganar representación real dentro de la política estatal y federal.

EL CAMBIO POLÍTICO DE OSCEOLA

La controversia también ocurre en medio de importantes cambios políticos dentro de Osceola County.

Durante años, el condado fue considerado un bastión demócrata impulsado principalmente por el voto puertorriqueño. Sin embargo, las elecciones recientes mostraron cambios importantes en las tendencias electorales hispanas en Florida Central.

Analistas políticos señalan que el voto latino ya no responde automáticamente a una sola afiliación política y que temas como economía, inflación, seguridad, educación y valores sociales han comenzado a dividir más al electorado hispano.

El resultado ha convertido a Kissimmee en uno de los territorios políticos más observados de toda Florida de cara a futuras elecciones.

UNA BATALLA QUE PODRÍA TERMINAR EN LAS CORTES

Grupos defensores de derechos civiles y organizaciones comunitarias ya han comenzado acciones legales argumentando que el nuevo mapa podría violar protecciones constitucionales relacionadas con representación electoral justa y el llamado “Fair Districts Amendment” aprobado por los votantes de Florida en 2010.

Mientras tanto, expertos consideran que el caso podría convertirse en una de las batallas políticas y judiciales más importantes del estado rumbo a las elecciones de medio término de 2026.

KISSIMMEE YA NO ES SOLO UNA CIUDAD TURÍSTICA

Más allá de Disney y del crecimiento económico de Florida Central, Kissimmee se ha convertido en un símbolo del crecimiento político hispano en Estados Unidos.

Lo que ocurre actualmente en Osceola County refleja una lucha mucho más amplia sobre representación, identidad cultural y poder político dentro de uno de los estados más importantes del país.

La gran pregunta ahora es si la creciente influencia hispana en Florida continuará fortaleciéndose o si el nuevo mapa electoral cambiará el rumbo político de toda la región.