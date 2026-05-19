Yas Gonzalez marca un doble hito en Miami Fashion Week

Debut de su primer desfile virtual con IA y el lanzamiento oficial de P-Yas, el nuevo concepto que redefine la moda femenina

Miami.- La diseñadora de moda Yas Gonzalez, fundadora y directora creativa de House of Yas, participará en la Proyección Privada inaugural de los Virtual Fashion Awards de Miami Fashion Week, que tendrá lugar el 19 de mayo de 2026 en el Miami Dade College Wolfson Campus. En este marco histórico, Gonzalez presentará dos anuncios de gran trascendencia para la industria: su primer desfile virtual de moda impulsado por inteligencia artificial, ambientado en una Habana libre, y el lanzamiento oficial de P-Yas™, la nueva línea de moda que introduce un concepto sin precedentes en el mundo del diseño.

La Proyección Privada, que se extenderá de 11:30 AM a 1:30 PM en el Building 8, primer piso del campus, dará lugar al estreno mundial de las pasarelas virtuales y fashion films de esta edición inaugural. Durante el evento, también se revelarán las finalistas que serán presentadas oficialmente en la Gala del 21 de mayo en Queen Miami Beach.

Para Yas Gonzalez, esta presentación es mucho más que un debut tecnológico: es un acto de amor, memoria e identidad. Su fashion film virtual fusiona alta costura, narrativa cinematográfica e inteligencia artificial para imaginar una Cuba libre — una interpretación artística de la libertad, la cultura, la esperanza y la resiliencia del pueblo cubano frente a la crisis humanitaria que atraviesa la isla hoy.

A través del lenguaje visual de la moda, Gonzalez transforma la pasarela en una plataforma de reflexión social y expresión cultural, convirtiendo cada pieza en un símbolo de identidad y cada escena en una declaración de fe. La obra no solo celebra la belleza y el espíritu de la cultura cubana; también honra a quienes no pudieron vivir ese sueño en libertad.

“Este proyecto representa uno de los sueños más grandes de mi vida. A diferencia de mi abuela y mi madre, quienes nunca tuvieron la oportunidad de vivir este sueño en libertad, yo espero algún día poder tener mi atelier en Cuba — mi hogar — y vivir junto a mi familia en un país seguro y libre para todos los cubanos.”

Gonzalez reconoce a Neiver Alvarez, fundador de Boostify Music, como pieza fundamental del equipo creativo detrás de esta visión: una colaboración que une moda, storytelling y tecnología con una sensibilidad cinematográfica que eleva el proyecto hacia un nuevo lenguaje artístico.

Los Virtual Fashion Awards representan un nuevo capítulo para Miami Fashion Week y para la industria de la moda en su conjunto: un espacio que celebra el futuro de la creatividad a través de la innovación digital, la inteligencia artificial y experiencias que conectan la tecnología con el arte, el propósito y el alma humana.

Miami Fashion Week también marcará el lanzamiento oficial de P-Yas™, la nueva línea de moda de Yas Gonzalez que introduce un concepto inédito en la industria: prendas de diseño que transitan con fluidez entre el descanso y la vida activa de la mujer contemporánea. P-Yas™ ya es marca registrada ante la USPTO, y su concepto está destinado a ser incorporado en textos académicos especializados en moda a nivel universitario, como reconocimiento a su originalidad dentro del vocabulario de la industria.

El nombre P-Yas™ nace de la reinterpretación del clásico “pijama” (PJ’s), elevado y transformado con la firma inconfundible de Gonzalez: piezas cómodas, elegantes y versátiles que una mujer puede usar para dormir y, al despertar, simplemente cambiando accesorios, convertir en un look completamente distinto, apto para una reunión de negocios, un almuerzo, la escuela de los hijos o cualquiera de los múltiples roles que la mujer de hoy desempeña a lo largo de un mismo día.

“P-Yas™ nació de la realidad de ser mujer: empresaria, madre, esposa, hija y trabajadora, todo en un solo día. Quería crear una prenda que nos acompañe en cada uno de esos momentos con comodidad y elegancia sin tener que cambiar de ropa, solo de actitud.”

P-Yas™ introduce un nuevo término al léxico de la moda global: la prenda all-day transitional de lujo, diseñada para acompañar a la mujer desde el amanecer hasta la noche sin sacrificar ni comodidad ni sofisticación. Con una misma pieza y el poder de los accesorios, una mujer puede construir múltiples identidades visuales en un solo día. Este concepto, concebido originalmente por Gonzalez en 2015 y ahora respaldado por registro de propiedad intelectual, llega al mercado en un momento en que la industria de la moda redefine los límites entre el loungewear, el workwear y la alta costura.

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