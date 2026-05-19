HomeEscenarioTECHY y Fefita La Grande se unen en “Él Sabe”
EscenarioNoticias RD

TECHY y Fefita La Grande se unen en “Él Sabe”

EL SOL NETWORK
EL SOL NETWORK
0
10
Sandy Gabriel, Techy, Manuel Jimenez y Fefita La Grande

SANTO DOMINGO.- TECHY continúa explorando los ritmos tropicales y presenta su nuevo sencillo, esta vez junto a la legendaria Fefita la Grande. Se trata de “Él sabe”, un tema grabado en merengue típico, producido por el maestro Jochy Sánchez y con la participación del saxofonista dominicano Sandy Gabriel.

“Mi música no tiene límites porque yo misma no me los pongo. Este sencillo es la prueba más reciente de eso. Esto es un reto que se convirtió en revelación”, manifestó la artista dos veces nominada al Latin Grammy.

“Estoy muy agradecida de recibir tu invitación. Estoy muy contenta por acompañarte y espero que te guste a ti y a todo el público esto que hicimos”, agregó Fefita.”, Agregó Fefita La Grande.

Asimismo, durante el encuentro realizado en Galería 360, TECHY manifestó que escribir para el típico no es lo mismo que escribir para cualquier otro género, lo que ha experimentado anteriormente. En “Él Sabe”, se sumergió en sus letras, su estructura, la forma característica de repetir frases hasta que se meten en el cuerpo, y esa picardía particular y esa chispa criolla que hace del típico un género inimitable. “Aprender ese lenguaje sin perder su propia voz fue el reto. Lograrlo, la recompensa”, dijo.

Techy y Fefita La Grande

Además, destacó que, para ella, Fefita la Grande no es solo una artista. Es patrimonio. Es la mujer que cargó el acordeón en una época en que eso no se le permitía a nadie de su género, y lo convirtió en bandera. Dos veces ganadora del Latin Grammy, ícono del merengue típico dominicano, figura que trasciende generaciones y fronteras; su nombre es sinónimo de autenticidad, de raíz y de resistencia cultural.

Que Fefita abra ese espacio y extienda ese abrazo no es un gesto menor. Es un reconocimiento. Y para TECHY, recibirlo significa algo muy específico, que la música autentica, sin importar de donde venga o hacia donde apunte, siempre encuentra su lugar.

Techy Fatule es cantautora, actriz y compositora dominicana con dos nominaciones al Latin Grammy. Su música no vive en un solo género porque ella tampoco, como parte de su identidad. TECHY tiene la necesidad de seguir empujando, explorando, creciendo. Cada proyecto nuevo es una pregunta que se hace a sí misma: ¿hasta dónde puedo llegar ahora? “Él Sabe” está disponible en todas las plataformas digitales.

Previous article
Ministerio de Defensa Dominicano fortalece la seguridad de infraestructuras. Otras Noticias Militares
Next article
Muere en México Totó la Momposina,  referente del folclor del Caribe colombiano
EL SOL NETWORK
EL SOL NETWORKhttps://www.elsoldelaflorida.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Load more

Recent Comments

Dr. Olatunji on La Crisis Educativa en Puerto Rico: Un Análisis Investigativo de sus Desafíos y Propuestas de Transformación Sistémica
eltstvposs on Daniel Ortega conmemora el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro
Rejeki Bet on Mazda CX-30. Entra por la puerta ancha y arrincona a algunos competidores.
Football prediction software download on El Sol NetworkTV celebra su octavo aniversario con una noche inolvidable en Orlando
fxhmqymrn on Mujer y su padre anciano denuncian invasión de sus propiedades en Manabao, Jarabacoa