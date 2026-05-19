OTAN confirma retirada de 5.000 militares de EEUU de Europa pero niega que impacte a la seguridad continental

El vicepresidente de EEUU niega una reducción de efectivos y habla de “redistribuir” recursos

El comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, ha confirmado este martes la retirada de 5.000 efectivos del Ejército de Estados Unidos de suelo europeo, concretamente Alemania, apuntando que no se reubicarán en otro país de de la Alianza, si bien ha restado importancia al impacto que puede tener en la seguridad euroatlántica.

“Provienen del equipo de combate de brigada blindada que está regresando y Estados Unidos ha anunciado ya que el despliegue previamente previsto de un batallón de artilleria de largo alcance finalmente no llegará a producirse”, ha detallado en una rueda de prensa en Bruselas tras la reunión en la OTAN de los jefes de Estado Mayor aliados sobre los ajustes de Washington en su presencia militar en Europa.

Así las cosas, Grynkewich ha confirmado que se trata de un contingente de 5.000 militares que Estados Unidos dejará de tener en suelo europeo, un tema que han tratado los responsables de los Ejércitos de la OTAN.

En todo caso, ha minimizado el impacto de esta decisión. “Me gustaría subrayar que esta decisión no afecta la viabilidad operativa de nuestros planes regionales”, ha indicado, subrayando que desde que la brigada, ahora retirada, se desplegó en 2022 “muchas cosas han cambiado dentro de la Alianza”.

Así ha enfatizado que los países bálticos, Polonia y otros aliados han reforzado “considerablemente” su capacidad de combate terrestre. “Existe una capacidad sustancialmente mayor en el ámbito terrestre de la que había anteriormente”, ha dicho para reivindicar igualmente la brigada multinacional de Letonia, que lidera Canadá, que es “plenamente operativa sobre el terreno y altamente eficaz”.

También ha destacado que Alemania sigue desarrollando su presencia en Lituania. “A medida que los aliados refuerzan sus capacidades, Estados Unidos puede retirar capacidades y destinarlas a otras prioridades globales”, ha resumido.

Polonia, que aspiraba a acoger más tropas estadounidenses en su territorio, había señalado que pediría aclaraciones a Washington sobre sus planes de reducción de efectivos de Alemania, toda vez que afirmó que el repliegue de tropas fue tramitado por el Pentágono “de manera repentina”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha rechazado este martes en rueda de prensa que el país norteamericano haya “reducido el número de efectivos en Polonia”, sino que ha apuntado a un retraso en el despliegue de tropas destinadas a este país.

“Eso no es una reducción. Es solo un retraso habitual en la rotación que a veces ocurre en estas situaciones. Pero aquí está el problema fundamental. Polonia es capaz de defenderse por sí misma con mucho apoyo e Estados Unidos”, ha declarado, tras defender que la política exterior de la Administración Trump no consiste en “recompensar a (el presidente ruso, Vladimir) Putin ni castigar a un país como Polonia, al que queremos.

“No estamos hablando de retirar a todos y cada uno de los soldados estadounidenses de Europa. Estamos hablando de redistribuir algunos recursos de manera que se maximice la seguridad estadounidense. No creo que eso sea malo para Europa. Eso anima a Europa a asumir más responsabilidad. Estados Unidos no puede ser el policía del mundo”, ha manifestado.