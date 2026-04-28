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Michael Jackson rompe récords de taquilla con su biopic “Michael”:  USD 18,5 Millones

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Miami.- El estreno mundial de la película Michael, biopic sobre la vida del “Rey del Pop”, se convirtió en un fenómeno cinematográfico al recaudar 18,5 millones de dólares en su primer día de exhibición, cifra que marca un récord histórico para este género.

La cinta, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, debutó simultáneamente en Estados Unidos, Europa y América Latina. Solo en EE.UU. alcanzó 12,5 millones de dólares en funciones de preestreno, mientras que en Francia logró 2,6 millones, México 1,6 millones y España 1,1 millones, todos máximos históricos para una biografía musical.

La recepción del público ha sido abrumadoramente positiva, con un 96 % de aprobación en Rotten Tomatoes, aunque la crítica especializada se mantiene dividida. El éxito de Michael posiciona a la producción como una de las biopics más taquilleras de la historia, superando los registros iniciales de títulos como Bohemian Rhapsody y Elvis.

Con este arranque, la película no solo consolida el legado artístico de Jackson para nuevas generaciones, sino que también abre camino a una nueva era de producciones musicales de gran escala en la industria cinematográfica global.

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Notistarz-Foto- Michael Jackson-credito IMDb

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