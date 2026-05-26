La Caravana Gobal Sumud denuncia que están siendo atacada en Libia

La Caravana Global Sumud Land que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha denunciado este lunes que está siendo atacada por individuos no identificados que están llevándose a algunos de los activistas y obligando a otros a marcharse. En la caravana participan unas 200 personas, cuatro de ellas de nacionalidad española.

“El convoy terrestre está siendo atacado ahora mismo. Vehículos no identificados están embistiendo contra las tiendas de campaña y están golpeando y llevándose a la gente por la fuerza en coches y autobuses”, ha informado el grupo en un comunicado.

Otros activistas “están siendo atacados violentamente y obligados a marcharse del lugar”, ha añadido la organización, que señala no saben quiénes son los atacantes, aunque “nos llegan informaciones de que son fuerzas de seguridad vinculadas a las autoridades del oeste de Libia”.

El domingo la Caravana Global Sumud Land informó de que estaban negociando con las autoridades del este de Libia el paso de la caravana por un punto de control situado cerca de la ciudad de Sirte.

El convoy incluye diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y derecho humanitario. La iniciativa partió desde Mauritania hace aproximadamente un mes.