Terremoto sacude a Venezuela: dos fuertes sismos golpean el país y causan daños en Caracas

Reportaje Especial —

Redacción de El Sol de la Florida

Venezuela fue sacudida este miércoles por dos poderosos terremotos ocurridos con apenas segundos de diferencia, en uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en el país en más de un siglo.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer sismo fue reportado con magnitud aproximada de 7.1 a 7.2, seguido casi de inmediato por otro movimiento aún más fuerte, estimado en 7.5. Los epicentros fueron ubicados al oeste de la zona de Morón, en la costa caribeña venezolana, a unas 104 millas de Caracas.

El fuerte movimiento provocó escenas de pánico en Caracas, donde residentes evacuaron edificios, permanecieron en las calles y reportaron daños estructurales. Medios internacionales informaron colapsos parciales de edificaciones, paredes caídas y columnas de polvo visibles en distintos sectores de la capital.

Alerta de tsunami fue emitida y luego cancelada

Tras los sismos, autoridades emitieron alertas temporales de tsunami para zonas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Posteriormente, esas alertas fueron canceladas, aunque se advirtió inicialmente sobre posibles fluctuaciones del nivel del mar y corrientes peligrosas.

Posible alto impacto humano y material

El USGS emitió una alerta roja por el potencial de víctimas y daños económicos significativos. Reuters reportó que el sistema de evaluación del organismo estimaba la posibilidad de un impacto humano severo, aunque las cifras oficiales de fallecidos y heridos seguían en desarrollo al cierre de esta nota.

Equipos de emergencia, bomberos y cuerpos de seguridad fueron activados para atender zonas afectadas. En Caracas, reportes iniciales indicaban daños en sectores como Altamira y Chacao, además de afectaciones en infraestructura sensible, incluyendo hospitales y áreas cercanas a La Guaira.

¿Por qué Venezuela tiembla?

Venezuela se encuentra en una zona de interacción entre la placa del Caribe y la placa Suramericana. Esa frontera tectónica genera fallas activas capaces de producir terremotos importantes, especialmente en la franja norte del país.

Aunque Venezuela no registra terremotos con la frecuencia de países como Chile, México o Perú, su historia sí incluye eventos devastadores. El terremoto de Caracas de 1812 dejó entre 15,000 y 20,000 muertos, y el terremoto de San Narciso de 1900 es recordado como uno de los mayores eventos sísmicos del país.

Una emergencia en desarrollo

Este terremoto ocurre en un contexto nacional complicado, con limitaciones económicas, infraestructura vulnerable y servicios públicos debilitados. Eso podría dificultar las labores de rescate, atención médica y evaluación de daños.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada de estructuras dañadas, permanecer atenta a posibles réplicas y permitir el paso de equipos de emergencia.

Hasta el momento, la información sigue cambiando rápidamente. El Sol de la Florida continuará dando seguimiento a los reportes oficiales, incluyendo actualizaciones de Funvisis, Protección Civil, USGS y agencias internacionales.

Recomendación a la comunidad venezolana en Florida: contactar a familiares por mensajes de texto o aplicaciones de bajo consumo de datos, evitar saturar llamadas telefónicas y verificar información solo por fuentes oficiales.