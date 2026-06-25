El dolor de Venezuela aumenta: al menos 164 muertos, 971 heridos y miles de familias afectadas tras el devastador terremoto

Por la Redacción de El Sol de la Florida

CARACAS, Venezuela.— Venezuela vive horas de profundo luto nacional luego de que el poderoso terremoto que sacudió al país dejara un saldo humano que continúa aumentando conforme avanzan las labores de rescate.

Las autoridades venezolanas informaron este jueves que al menos 164 personas han perdido la vida, mientras que 971 personas resultaron heridas, cifras que continúan siendo preliminares debido a que decenas de equipos de emergencia siguen buscando sobrevivientes entre edificios colapsados.

La tragedia comenzó cuando dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, convirtiéndose en uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo.

La Guaira y Caracas, las ciudades más golpeadas

Los mayores daños se concentran en La Guaira, estado costero cercano a Caracas, considerada por las autoridades como la región más afectada por la emergencia.

Edificios residenciales, oficinas, hospitales y comercios colapsaron parcial o totalmente. Decenas de personas permanecen desaparecidas y miles de familias tuvieron que abandonar sus hogares por temor a nuevas réplicas.

En Caracas, imágenes difundidas por medios internacionales muestran calles cubiertas de escombros, vehículos aplastados, edificios con severas grietas y equipos de rescate trabajando sin descanso para localizar personas atrapadas bajo toneladas de concreto.

Una carrera contra el tiempo

Cada hora resulta determinante para encontrar sobrevivientes.

Bomberos, Protección Civil, voluntarios, militares y organismos internacionales trabajan utilizando maquinaria pesada, perros entrenados y equipos especializados para detectar señales de vida entre los edificios derrumbados.

En varios rescates se han logrado extraer personas con vida después de permanecer atrapadas durante horas, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la tragedia. Sin embargo, las autoridades reconocen que las posibilidades disminuyen conforme pasa el tiempo.

Casi mil heridos saturan hospitales

Los hospitales de Caracas, La Guaira y otras ciudades afectadas trabajan al límite de su capacidad.

Los 971 heridos presentan fracturas, traumatismos, lesiones por aplastamiento y heridas ocasionadas por la caída de estructuras.

Personal médico ha debido improvisar áreas de atención debido al elevado número de pacientes, mientras continúan llegando ambulancias con nuevos lesionados desde distintos puntos de la zona del desastre.

Miles de familias lo perdieron todo

Aunque el número oficial de damnificados continúa siendo evaluado, las autoridades estiman que miles de familias quedaron sin vivienda tras el colapso de edificios y casas.

Muchas personas pasaron la noche en plazas, parques y calles abiertas, temiendo regresar a sus hogares debido a las constantes réplicas que siguen sacudiendo el país.

El suministro eléctrico y el servicio de agua potable también presentan interrupciones en varias comunidades afectadas.

Continúan las réplicas

Los especialistas informan que se han registrado alrededor de 30 réplicas, algunas de ellas suficientemente fuertes para provocar nuevos daños en estructuras previamente debilitadas.

Las autoridades mantienen la recomendación de no ingresar a edificios con grietas visibles y permanecer atentos a nuevas instrucciones de Protección Civil.

La ayuda internacional comienza a llegar

Diversos gobiernos y organismos internacionales anunciaron el envío de ayuda humanitaria.

Estados Unidos informó que moviliza equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria para apoyar las operaciones de emergencia, mientras otros países latinoamericanos y europeos también expresaron su disposición de colaborar con Venezuela.

El temor es que la cifra aumente

Las autoridades reconocen que el número de víctimas fatales podría incrementarse considerablemente durante las próximas horas.

Todavía existen numerosos edificios que no han podido ser inspeccionados completamente, mientras continúan los reportes de personas desaparecidas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una evaluación de máxima gravedad, indicando que existe una alta probabilidad de que el desastre tenga consecuencias humanas y económicas muy severas debido a la magnitud del evento y la vulnerabilidad de muchas construcciones.

Un país unido por el dolor

Desde distintos rincones del mundo continúan llegando mensajes de solidaridad hacia el pueblo venezolano.

En Florida, donde reside una de las comunidades venezolanas más numerosas de Estados Unidos, organizaciones comunitarias comenzaron campañas de apoyo para las familias afectadas.

Mientras los rescatistas siguen removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes, Venezuela enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

Hoy, la prioridad es una sola: salvar vidas.