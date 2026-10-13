Tampa Bay tropieza y Milwaukee pone contra las cuerdas a los Dodgers

PULSO DEPORTIVO

La batalla por la Serie Mundial entra en su etapa decisiva

Por Javier Santamaría

Sports Editor El Sol de la Florida

Martes 13 de octubre de 2026 | Florida Central

La postemporada de las Grandes Ligas acaba de entrar en una etapa donde cada decisión desde el dugout puede cambiar el destino de una franquicia. Y las primeras jornadas de las Series de Campeonato han dejado dos realidades inesperadas: los Tampa Bay Rays perdieron la ventaja de localía frente a Cleveland, mientras los Milwaukee Brewers colocaron a los campeones defensores, Los Angeles Dodgers, en una situación comprometida.

Los Guardians derrotaron el lunes 7-3 a Tampa Bay, gracias a una ofensiva que despertó en las últimas entradas y castigó al relevo de los Rays.

En la Liga Nacional, Milwaukee venció 7-4 a Los Ángeles y tomó una ventaja de 2-0 en su eliminatoria, que ahora se trasladará a California.

Para los aficionados de Florida, la atención se concentra en el partido de esta noche. Los Rays necesitan responder inmediatamente para evitar viajar a Cleveland con dos derrotas.

El campeonato sigue al alcance de Tampa Bay, pero la barrida sobre los Yankees ya pertenece al pasado.

Octubre acaba de recordarle a los Rays que cada serie comienza desde cero.

Cleveland castiga al bullpen y sorprende a Tampa Bay

La primera confrontación por el campeonato de la Liga Americana comenzó con un escenario favorable para los Rays.

Tampa Bay llegaba descansado después de eliminar a los Yankees en tres partidos. Cleveland, en cambio, había necesitado cinco encuentros para superar a los Chicago White Sox, incluyendo una remontada desde una desventaja de 0-2.

Sobre el papel, los Rays tenían descanso, localía y una rotación organizada.

Sin embargo, Cleveland encontró la manera de cambiar el partido.

El abridor Drew Rasmussen mantuvo a Tampa Bay en posición de ganar, pero la ofensiva de los Guardians comenzó a responder durante la segunda mitad del encuentro.

Chase DeLauter conectó un cuadrangular solitario en el sexto episodio.

Patrick Bailey empató el partido 2-2 con otro jonrón en el séptimo.

Y en el octavo llegó el golpe que cambió definitivamente el resultado.

Nathaniel Lowe conectó un sencillo productor de dos carreras para colocar a Cleveland adelante 4-2.

Tampa Bay reaccionó con un cuadrangular de Cedric Mullins que redujo la diferencia a 4-3, pero los Guardians agregaron tres carreras en la novena entrada y aseguraron el triunfo 7-3.

Una derrota que revela un problema preocupante

La estadística más importante no es únicamente el marcador.

Cleveland conectó 14 imparables y anotó sus siete carreras durante las últimas cuatro entradas.

El bullpen de Tampa Bay permitió cinco carreras en tres episodios.

Eso representa una señal de advertencia para el dirigente Kevin Cash.

Durante la Serie Divisional contra los Yankees, el pitcheo de Tampa Bay había conseguido controlar una alineación de enorme potencial ofensivo.

Pero Cleveland demostró que puede trabajar los turnos, extender las entradas y aprovechar cualquier desajuste entre abridores y relevistas.

Los Guardians también mostraron profundidad ofensiva.

José Ramírez y Chase DeLauter conectaron tres hits cada uno. Ramírez extendió a cuatro partidos consecutivos su racha produciendo carreras, igualando una marca de la franquicia en postemporada.

La victoria no convierte automáticamente a Cleveland en favorito para ganar la serie, pero sí obliga a Tampa Bay a revisar cómo utilizará sus brazos en las entradas finales.

Drew Rasmussen cumplió; el relevo no pudo sostenerlo

Rasmussen ofreció una actuación competitiva y mantuvo el encuentro dentro del alcance de Tampa Bay.

El problema apareció cuando Cleveland comenzó a enfrentar a los relevistas.

La diferencia entre una buena apertura y una victoria de postemporada puede reducirse a seis outs.

En octubre, los equipos que aspiran al campeonato necesitan algo más que abridores efectivos.

Necesitan relevistas capaces de heredar corredores, impedir rallies y controlar la parte más peligrosa de las alineaciones rivales.

Cleveland logró precisamente lo contrario: extender sus oportunidades y convertirlas en carreras.

Para Tampa Bay, esa será una de las prioridades antes del segundo encuentro.

No basta con llegar ganando a la séptima entrada.

Hay que cerrar el partido.

Los Rays enfrentan esta noche su primera gran prueba de carácter

Tampa Bay disputará hoy el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Americana.

La situación es clara.

Una victoria igualaría la eliminatoria 1-1 antes de viajar a Cleveland.

Una derrota colocaría a los Rays abajo 0-2, obligándolos a buscar una remontada como visitantes.

En una serie al mejor de siete, perder los primeros dos partidos no significa eliminación inmediata.

Pero sí reduce considerablemente el margen para cometer errores.

El desafío de Tampa Bay será doble.

Por un lado, necesita generar mayor producción ofensiva y aprovechar mejor las oportunidades con corredores en posición anotadora.

Por otro, debe recuperar la confianza en su bullpen después de permitir cinco carreras en las últimas tres entradas del encuentro inaugural.

Los Rays no pueden controlar lo ocurrido el lunes.

Sí pueden controlar su respuesta esta noche.

Milwaukee golpea dos veces: los Dodgers están contra las cuerdas

Mientras Tampa Bay busca recuperarse, Milwaukee está construyendo una de las historias más importantes de octubre.

Los Brewers derrotaron el lunes 7-4 a Los Angeles Dodgers y tomaron ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La victoria fue especialmente significativa porque Milwaukee enfrentó a Yoshinobu Yamamoto, uno de los lanzadores más importantes de Los Ángeles, y consiguió sacarlo del partido después de apenas 2⅔ entradas.

William Contreras encabezó la ofensiva con tres hits, incluyendo un cuadrangular, y tres carreras impulsadas.

Brice Turang agregó dos imparables y anotó tres veces.

El bullpen de Milwaukee completó cinco entradas sin permitir hits ni carreras, ponchando a siete bateadores.

La combinación de ofensiva oportuna y relevo dominante permitió a los Brewers proteger su ventaja y viajar a Los Ángeles con dos triunfos de diferencia.

William Contreras se convierte en el protagonista

La actuación de Contreras tiene un valor especial porque Milwaukee necesitaba responder ante un abridor de enorme categoría.

El receptor venezolano no solamente produjo carreras.

También contribuyó a cambiar la dinámica del encuentro y obligó a los Dodgers a utilizar su bullpen mucho antes de lo previsto.

En una serie larga, provocar la salida temprana de un abridor puede generar consecuencias para los siguientes partidos.

Los Ángeles ahora deberá administrar sus relevistas mientras intenta remontar una desventaja de dos juegos.

Milwaukee, en cambio, consiguió algo que pocos equipos logran en octubre: ganar los primeros dos partidos de una Serie de Campeonato contra el campeón defensor.

Los Dodgers enfrentan una situación histórica complicada

La historia no favorece a los equipos que comienzan perdiendo 0-2 en una Serie de Campeonato.

De acuerdo con los registros citados por CBS Sports, los equipos en esa situación acumulan ocho clasificaciones frente a 51 eliminaciones.

Eso no significa que Los Ángeles esté derrotado.

Pero sí demuestra la magnitud del desafío.

Los Dodgers necesitan ganar cuatro de los próximos cinco encuentros para avanzar a la Serie Mundial.

Milwaukee solamente necesita dos victorias adicionales.

La eliminatoria se reanudará mañana miércoles en Los Ángeles, donde los Dodgers intentarán aprovechar la localía para comenzar su remontada.

El primer triunfo de Milwaukee también dejó una advertencia

La ventaja de los Brewers comenzó el domingo, cuando derrotaron 2-1 a Los Ángeles.

Brice Turang conectó un cuadrangular para empatar el encuentro y el novato Luis Lara produjo la carrera que colocó a Milwaukee adelante.

Jacob Misiorowski permitió una carrera en 4⅓ entradas, mientras el bullpen completó el trabajo sin permitir anotaciones.

Los Brewers demostraron así que podían ganar un partido cerrado antes de imponerse en un encuentro de mayor producción ofensiva.

Esa versatilidad representa una señal positiva.

Milwaukee no depende exclusivamente de los cuadrangulares.

Puede fabricar carreras, defender ventajas pequeñas y utilizar su cuerpo de relevistas para proteger resultados.

Una decisión importante: Tampa modifica su roster de lanzadores

Antes del inicio de la Serie de Campeonato, los Rays realizaron un movimiento que merece atención.

Tampa Bay excluyó al relevista zurdo Garrett Cleavinger e incorporó al derecho novato Brody Hopkins.

Cleavinger había participado en 51 encuentros durante la temporada regular, con efectividad de 4.79, pero no lanzó durante la barrida contra los Yankees.

Hopkins, de 24 años, debutó en septiembre y registró efectividad de 5.06 en seis presentaciones.

El movimiento mantuvo a Tampa Bay con 12 lanzadores en su roster de la Serie de Campeonato.

Después de la derrota del lunes, la decisión adquiere mayor relevancia.

No sería correcto atribuir la caída exclusivamente a este cambio. Sin embargo, el desempeño del bullpen obliga a evaluar la profundidad del relevo y las alternativas disponibles para enfrentar a los bateadores de Cleveland.

Cleveland apuesta por un lanzador adicional

Los Guardians también modificaron su roster.

Cleveland incorporó al derecho Slade Cecconi y dejó fuera al jugador de múltiples posiciones Daniel Schneemann.

Con esa decisión, los Guardians comenzaron la Serie de Campeonato con 13 lanzadores, uno más que Tampa Bay.

La diferencia refleja dos estrategias de administración del roster.

Cleveland prioriza profundidad en el montículo.

Tampa Bay conserva una distribución diferente entre lanzadores y jugadores de posición.

La utilidad de cada estrategia dependerá de cómo se desarrollen los encuentros y de cuántas entradas necesiten cubrir los relevistas.

La tecnología también está cambiando octubre

Fuera de los resultados, la postemporada está dejando una tendencia interesante relacionada con el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes, conocido como ABS.

Durante las rondas Wild Card y Divisionales se registraron 121 desafíos a decisiones arbitrales.

El 59% de esos desafíos resultó exitoso, frente al 54% durante la temporada regular.

Los bateadores también mejoraron sus resultados: ganaron el 57% de sus apelaciones, comparado con el 49% durante la campaña.

El promedio de desafíos aumentó de 4.3 a 4.8 por encuentro.

Las cifras sugieren que los equipos están utilizando con mayor frecuencia la tecnología para revisar lanzamientos que pueden modificar turnos decisivos.

En octubre, una bola o un strike puede cambiar el desarrollo de una entrada.

Y una entrada puede cambiar una serie.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

El verdadero examen de Tampa Bay comienza ahora

La derrota de los Rays frente a Cleveland no elimina sus posibilidades de conquistar la Liga Americana.

Pero sí revela una vulnerabilidad que no había quedado tan expuesta durante la barrida sobre Nueva York.

El bullpen.

Los Rays dominaron a los Yankees limitando su producción ofensiva y evitando grandes entradas.

Contra Cleveland, esa fórmula se rompió.

Los Guardians consiguieron remontar una desventaja de dos carreras, empatar el encuentro y castigar al relevo en los episodios finales.

La diferencia entre ambos resultados es importante.

Tampa Bay demostró contra Nueva York que puede ganar cuando sus lanzadores mantienen el control.

Cleveland demostró que también puede obligarlos a jugar desde atrás.

Ahora Kevin Cash enfrenta una decisión estratégica: cómo distribuir sus relevistas para proteger las ventajas sin comprometer la disponibilidad de brazos durante el resto de la serie.

La ofensiva también deberá asumir mayor responsabilidad.

Tres carreras pueden ser suficientes cuando el pitcheo domina.

Pero no siempre alcanzan contra un rival capaz de conectar 14 imparables.

En la Nacional, Milwaukee está ofreciendo una lección diferente.

Los Brewers no solamente ganaron los primeros dos encuentros.

Lo hicieron de maneras distintas.

Primero con un partido cerrado de 2-1.

Después con una victoria 7-4 que combinó producción ofensiva y un bullpen prácticamente impenetrable.

Los Dodgers siguen teniendo talento para remontar, pero ya no pueden permitirse otra actuación inconsistente.

La presión está sobre Los Ángeles.

En Tampa Bay, la situación es menos extrema, aunque igualmente significativa.

Los Rays todavía tienen tiempo para corregir.

Sin embargo, necesitan hacerlo inmediatamente.

El Juego 2 de esta noche no decidirá por sí solo al campeón de la Liga Americana, pero puede determinar quién controlará emocional y estratégicamente la eliminatoria durante los próximos días.

Tampa Bay tiene una oportunidad de igualar la serie frente a su público.

Cleveland tiene una oportunidad de viajar a casa con ventaja de dos partidos.

Ésa es la dimensión del encuentro.

Los Rays ganaron 98 juegos durante la temporada regular y eliminaron a los Yankees sin perder.

Pero la Serie de Campeonato exige algo diferente.

Exige capacidad para responder después de una derrota.

Y esta noche, Tampa Bay deberá demostrar que también sabe levantarse cuando octubre deja de sonreírle.

Actualizado: martes 13 de octubre de 2026, aproximadamente a las 7:10 a.m., hora del Este. Información correspondiente a los partidos concluidos el lunes 12 de octubre y la programación oficial de MLB.