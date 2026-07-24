SNS supervisa Hospital José Joaquín Puello y garantiza capacidad de respuesta para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. SNS iniciará intervención del Hospital Salvador B. Gautier

Santo Domingo.- Ante el inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, encabezó un recorrido de supervisión por el Hospital General Docente Dr. José Joaquín Puello, donde aseguró que la Red Pública de Servicios de Salud está preparada para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse con atletas, delegaciones o visitantes durante el evento deportivo.

Acompañado por el equipo directivo del centro, Landrón recorrió las áreas de Emergencia, Tomografía, Sonografía y otros servicios estratégicos para verificar la capacidad operativa, disponibilidad de equipos, insumos y personal de salud.

Durante el recorrido, el titular del SNS reiteró que el sistema público de salud dispone de los recursos necesarios para garantizar una atención eficiente y humanizada durante la celebración de los juegos.

“Estamos listos para enfrentar cualquier eventualidad que pueda presentarse con los atletas, las delegaciones o los visitantes que estarán en el país. Nuestro compromiso es ofrecer una respuesta rápida, con calidad y humanización, para garantizar la salud de todos durante este importante evento internacional”, expresó.

Asimismo, instruyó a las autoridades del hospital a mantener abastecidas las áreas críticas y solicitar de inmediato cualquier insumo o equipo adicional que sea necesario.

“Los equipos son nuevos y los insumos que hagan falta deben solicitarse de inmediato. No puede faltar nada en las áreas críticas; nuestro compromiso es garantizar que el hospital cuente con todo lo necesario para responder a cualquier emergencia”, enfatizó.

El director del SNS destacó que, de manera paralela, la institución continúa fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Red Pública con la ampliación de camas hospitalarias y de cuidados intensivos, especialmente en el Gran Santo Domingo, así como con el fortalecimiento del recurso humano especializado.

La supervisión forma parte del plan de preparación implementado por el Servicio Nacional de Salud para asegurar que los hospitales de la Red Pública estén en óptimas condiciones y puedan brindar asistencia médica eficiente durante el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Supervisa futura área de Salud Mental

Como parte de la jornada, el doctor Landrón también inspeccionó la futura área de Salud Mental del Hospital José Joaquín Puello, donde evaluó las adecuaciones pendientes y los equipos requeridos para su puesta en funcionamiento, con el propósito de continuar fortaleciendo la cartera de servicios que ofrece el centro de salud.

SNS iniciará la próxima semana primera etapa de intervención del Hospital Salvador B. Gautier

Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) iniciará la próxima semana la primera etapa de intervención del Hospital Salvador B. Gautier, como parte del proceso de remozamiento integral que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer la infraestructura y la capacidad de respuesta de este emblemático centro de salud.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, informó que, una vez consensuado el plan de movilización del área de Emergencia y completada la reubicación de los servicios que actualmente operan en ese espacio, comenzarán los trabajos correspondientes a esta primera fase, garantizando la continuidad de la atención a los usuarios.

La intervención contempla la ampliación del área de Emergencia, así como el remozamiento de áreas de consulta, hospitalización, internamiento y cirugía, obras que serán ejecutadas por etapas para evitar la interrupción de los servicios asistenciales.

Landrón reiteró que el Hospital Salvador B. Gautier es un centro de referencia nacional y uno de los principales escenarios para la formación de médicos especialistas del país, por lo que su modernización representa una prioridad para el fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud.

Asimismo, anunció que el centro será dotado de un moderno resonador magnético y un equipo de angiotomografía para la sala de Hemodinamia, tecnología que fortalecerá la capacidad diagnóstica y permitirá ofrecer una atención más oportuna y de mayor calidad a los pacientes.

Con estas acciones, el SNS reafirma su compromiso de continuar transformando la red hospitalaria nacional mediante la mejora de la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de atención en beneficio de toda la población.