Soldados del ERD interceptan vehículo con 19 migrantes indocumentados en Santiago Rodríguez. Ejército detiene a 28 extranjeros indocumentados en Dajabón

Santiago Rodríguez, R.D. – Durante un operativo realizado en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a un ciudadano dominicano que transportaba a diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

Los soldados de la 4ta. Brigada de Infantería, interceptaron una jeepeta Toyota Highlander SE 4×4, año 2018, color rojo, frente al vertedero municipal de Monción.

El conductor dominicano resultó arrestado durante el operativo, en el cual también las autoridades identificaron a un ciudadano haitiano que presuntamente fungía como guía del grupo durante el traslado clandestino.

El vehículo era conducido por Jony García Rodríguez, residente en el municipio de Partido, provincia Dajabón. Al inspeccionar el automóvil, los militares encontraron en su interior a diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por nueve (9) hombres, ocho (8) mujeres y dos (2) menores de edad.

Entre los extranjeros detenidos fue identificado el ciudadano haitiano identificado como Lichenine Cader, portador del pasaporte No. R12474129, quien, de acuerdo con las informaciones obtenidas y las declaraciones ofrecidas, presuntamente fungía como guía del grupo durante el traslado.

El conductor, los extranjeros y el vehículo fueron trasladados bajo custodia militar para los procedimientos legales correspondientes. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que los nacionales haitianos serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.

Ejército detiene a 28 extranjeros indocumentados en Dajabón

Los indocumentados fueron interceptados por patrullas terrestres desplegadas por el 10mo. Batallón de Infantería en las proximidades del kilómetro 3 de la carretera de Dajabón.

La intervención fue llevada a cabo en la zona del kilómetro 3 de la carretera de Dajabón, próximo al área conocida como Las Cabañas El Bohío.

Los detenidos estaban integrados por dieciocho (18) hombres, cinco (5) mujeres y cinco (5) menores de edad, quienes fueron interceptados durante las operaciones interdicción desarrolladas por las tropas del ERD.

Posteriormente, los veintiocho (28) extranjeros fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso legal correspondiente.

El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de vigilancia e interdicción en la línea fronteriza y demás áreas bajo su responsabilidad, como parte de las acciones destinadas a prevenir la migración irregular, combatir las redes de tráfico ilícito de migrantes y fortalecer la seguridad nacional.