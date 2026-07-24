Presidente Abinader emite el Decreto núm. 502-26 para fortalecer la prevención del ingreso de mercancías vinculadas al trabajo forzoso. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Naional, Santo Domingo, R. D.– El Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 502-26, mediante el cual establece el procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes producidos, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

En el documento, se faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) a disponer, mediante decisión motivada, la prohibición de importación de mercancías, productos o bienes cuando se determine que fueron producidos mediante trabajo forzoso.

También establece que las medidas administrativas serán aplicables a las mercancías que ya hayan zarpado, se encuentren en puertos o estén sometidas a cualquier régimen u operación aduanera previa a su importación o entrada definitiva al territorio nacional.

Además, la DGA podrá disponer, según corresponda, la reexportación al país de procedencia o a otro destino autorizado, así como su destrucción o cualquier otra medida legalmente procedente.

Esta institución deberá, de igual modo, llevar un registro administrativo de las mercancías, productos y bienes cuya importación haya sido prohibida.

Cooperación internacional

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional, el intercambio de información y la adopción de buenas prácticas con organismos y autoridades de otros Estados para identificar mercancías potencialmente producidas mediante trabajo forzoso.

Coordinación interinstitucional

Otro de los artículos contenidos en el Decreto núm. 502-26, dispone la coordinación interinstitucional entre la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás entidades competentes para fortalecer la prevención y el control en el comercio internacional.

Presidente Abinader encabeza sexta edición del premio Supérate Mujer; reconocen a 35 mujeres SUPEREmprendedoras

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la sexta edición del premio Supérate Mujer 2026, que en esta ocasión reconoce, por su esfuerzo, voluntad, liderazgo y compromiso, a 35 mujeres de todo el territorio nacional, que se han destacado por su espíritu emprendedor y su trayectoria de superación personal y económica.

La actividad constituyó un espacio de reconocimiento público a la perseverancia y la capacidad de transformación de las emprendedoras del programa SUPEREmprendedoras, quienes, gracias al acceso a oportunidades de capacitación y acompañamiento institucional, han logrado desarrollar y fortalecer sus negocios, generar ingresos sostenibles y mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en agentes de cambio para sus familias y comunidades.

Iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader

Por su parte, la directora de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que la sexta edición del reconocimiento Mujeres Superemprendedoras constituye una iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader para visibilizar y reconocer a las mujeres que, a través de los programas de Supérate, han demostrado que el emprendimiento es una herramienta de transformación económica y social.

Durante el acto, informó que en esta edición fueron reconocidas 35 emprendedoras de 14 provincias, distribuidas en seis categorías, con lo que asciende a 146 el total de mujeres galardonadas durante la actual gestión de Gobierno.

Asimismo, anunció que 1,500 mujeres serán capacitadas en los próximos meses para fortalecer sus capacidades empresariales y desarrollar negocios sostenibles. Explicó que, al concluir la formación, podrán acceder a un capital semilla para consolidar sus emprendimientos y seguir impulsando el bienestar de sus familias y comunidades.

Jiménez afirmó que el Gobierno trabaja para consolidar un país donde el talento encuentre oportunidades para crecer, mediante políticas públicas que promuevan el bienestar, la generación de empleos, el emprendimiento, la inclusión, la productividad y el desarrollo sostenible con justicia social.

La funcionaria señaló que el reciente reconocimiento de la República Dominicana por haber alcanzado la meta de Hambre Cero demuestra que las políticas públicas centradas en las personas más vulnerables generan resultados concretos y transforman vidas, al garantizar derechos fundamentales como el acceso a la alimentación.

Iniciativas que fortalecen el emprendimiento femenino y generan oportunidades para la autonomía económica de las mujeres

En representación de las mujeres reconocidas, Milagros Amarilis Rodríguez agradeció al presidente Luis Abinader y a Supérate por impulsar iniciativas que fortalecen el emprendimiento femenino y generan oportunidades para la autonomía económica de las mujeres.

Asimismo, expresó que el acompañamiento de Supérate les ha permitido fortalecer sus emprendimientos, adquirir nuevas herramientas y conocimientos, así como consolidar su confianza y autonomía para seguir transformando la vida de sus familias y comunidades.

Visión del Gobierno dominicano de impulsar políticas públicas orientadas a la inclusión económica y la protección social

El reconocimiento se enmarca en la visión del Gobierno dominicano de impulsar políticas públicas orientadas a la inclusión económica y la protección social como herramientas para superar la pobreza y reducir las desigualdades. Asimismo, reafirma el compromiso con la promoción de mayores oportunidades para la autonomía económica, el liderazgo y la participación productiva de las mujeres.

Además de reconocer sus logros, busca visibilizar las historias de superación personal y crecimiento económico que sirvan de inspiración para otras mujeres dominicanas, fomentando una cultura de emprendimiento, resiliencia e innovación social.

Durante el acto fueron reconocidas emprendedoras en las categorías Agropecuaria; Comercio Digital y Ventas; Creatividad y Diseño; Belleza y Bienestar; Gastronomía; y Producción, Manufactura e Innovación.

Las 35 galardonadas

En la categoría Agropecuaria fueron distinguidas Alida del Carmen Pimentel, Severa Rodríguez, Ámbar Adeiny Rijo, Seneyda Vargas y Felicia Antonia Hilario.

En Comercio Digital y Ventas fueron reconocidas Virgilia Natividad Almonte, Cridaini Jazmín, Inocencia Sosa, Rocelyn Juneivi de la Rosa, Natividad Samanda Pérez, Rosalía Rafaela Dietsch y Basilicia Almonte.

En Creatividad y Diseño fueron homenajeadas Adela Zorrilla, Claudia Valentina Ramos, Manuela Cristina Mota, Jeydi Cristina del Villar, Pascuala Lara, Marcia Emilia Mateo, Milagros Amarily Rodríguez, Greicy Inmaculada Campos y Mercedes Vilorio.

En Belleza y Bienestar fueron premiadas Ysabel Cristina Jazmín, Elisandry Hernández, Romelia Encarnación, Génesis Noel Bersan y Jarolin Dileixis Rosario.

En Gastronomía fueron galardonadas María Teresa Paredes, Liselny Lantigua, Yajaira Rodríguez, Cristal Encarnación, y Olga Maritza Trinidad Reyes.

En Producción, Manufactura e Innovación fueron reconocidas Dionicia Marte, Lilian María Marte, Carmen Albania Álvarez y Ovelis Erisel Peralta.

Acompañaron al presidente, la directora general del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; el contralor general de la República, Geraldo Espinoza; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, y el director del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Augusto Virgilio de los Santos.

RD prohíbe importación bienes producidos con trabajo forzoso

Luis Rodolfo Abinader Corona, Presidente constitucional de la Republica Dominicana.

SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo estableció, por decreto, un procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes elaborados o adquiridos mediante trabajo forzoso.

La medida busca fortalecer la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

Ha sido adoptada después de que Estados Unidos anunciara un arancel de 12.5 % a República Dominicana porque supuestamente no ha establecido ni aplicado eficazmente una prohibición contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

FACULTADES DE ADUANAS

Mediante el decreto se faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) para prohibir mercancias producidas mediante trabajo forzoso.

También se establece que las medidas administrativas serán aplicables a las mercancías que ya hayan zarpado, se encuentren en puertos o estén sometidas a cualquier régimen u operación aduanera previa a su importación o entrada definitiva al territorio nacional.

Además, la DGA podrá disponer, según corresponda, la reexportación al país de procedencia o a otro destino autorizado, así como su destrucción o cualquier otra medida legalmente procedente. Deberá llevar un registro administrativo de las mercancías, productos y bienes cuya importación haya sido prohibida.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional, el intercambio de información y la adopción de buenas prácticas con organismos y autoridades de otros Estados para identificar mercancías potencialmente producidas mediante trabajo forzoso.

Otro de los artículos dispone la coordinación interinstitucional entre la DGA, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás entidades competentes para fortalecer la prevención y el control en el comercio internacional.

Abinader llama a consultas a la Embajadora de RD en Nicaragua

Santo Domingo, 24 jul .- El presidente Constitucional de la Republica Dominicano, Luis Rodolfo Abinader Corona, afirmó este jueves que el Hermoso Pais Caribeño se mantendrá «luchando» en defensa de la democracia.

«República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes», dijo el gobernante en su cuenta de X.

La postura de Abinader se produce después de que Nicaragua rechazara la condena del Gobierno dominicano a recientes declaraciones de Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».

LO DICHO POR LA CANCILLERÍA DOMINICANA

«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado publicado el miércoles.

ABINADER LLAMA A CONSULTAS A EMBAJADORA NICARAGUA

Este jueves, la Cancillería dominicana dijo en su cuenta de X que Abinader ordenó llamar a consultas a la embajadora del país en Managua, Acsamary Guzmán Nina, «ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano».

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano indicó que reafirma su posición de que «los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla».