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SNS entrega renovado centro de atención primaria en Moca

HECTOR SANCHEZ
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ESPAILLAT, R. D..- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud de la Republica Dominicana (SNS), doctor Julio Landrón, entregó el renovado Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Los López, en el municipio de Moca, de esta provincia.

La obra representó una inversión total de RD$12,504,059.28, de los cuales RD$5,201,986.66 fueron destinados al remozamiento y adecuación de las instalaciones, mientras RD$7,302,072.62 correspondieron al equipamiento.

SERVICIOS DE SALUD

Los trabajos incluyeron la adecuación de la sala de espera, consultorio de ginecología, cuatro consultorios polivalentes, áreas de odontología, laboratorio y toma de muestras, rayos X, sonografía, farmacia, almacén y oficinas administrativas, además de cocina, comedor, baños, vestidores y área de lavado.

Landrón destacó que el centro permitirá ofrecer servicios básicos de salud de manera integral y cercana, evitando que los residentes tengan que trasladarse a hospitales de segundo nivel o al hospital provincial.

«Aquí encontrarán de manera integral los servicios básicos de consulta, medicina general, ginecología, pediatría, odontología, laboratorio y rayos X, además de sonografía», afirmó.

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El titular del SNS explicó que la intervención forma parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la atención primaria y acercar los servicios sanitarios a las comunidades.

Asimismo, exhortó a los residentes a cuidar las instalaciones y participar en los programas de prevención y seguimiento de enfermedades crónicas, especialmente hipertensión y diabetes.

Landrón también llamó a fortalecer la coordinación con las juntas de vecinos y los comités de salud para garantizar el seguimiento oportuno de los pacientes y el acceso a los medicamentos.

El senador de Espaillat, Carlos Gómez, resaltó la importancia de la obra para la comunidad de Los López, indicando que beneficiará aproximadamente a 1,218 familias de la zona.

Gómez valoró además las intervenciones realizadas por el SNS en distintos establecimientos de salud de la provincia.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
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