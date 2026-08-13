Gobierno del presidente Dominicano Luis Abinader cierra su sexto año con 55.5 % de aprobación actual, según AtlasIntel. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D..– El gobierno del presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona cierra su sexto año de gestión y el segundo de su segundo período constitucional, con 55.5 % de aprobación entre los dominicanos que expresan una posición definida, según la más reciente medición de AtlasIntel.

Las cifras correspondientes a la República Dominicana fueron difundidas por AtlasIntel a través de su cuenta oficial en X, como parte de sus mediciones de opinión pública sobre la aprobación de la gestión gubernamental.

En el corte actual, la aprobación de la gestión se sitúa en 52.1 % incluyendo indecisos y asciende a 55.5 % entre quienes expresan una opinión definida.

Los resultados muestran que, después de seis años de gestión, el Gobierno mantiene un respaldo mayoritario. Más de la mitad de los dominicanos con una posición definida aprueba la forma en que Luis Abinader conduce el Gobierno de la República Dominicana.

AtlasIntel, una firma reconocida por su precisión

Las mediciones son realizadas por AtlasIntel, firma que ha construido una importante trayectoria internacional por la precisión de sus estudios electorales y que difundió públicamente desde su cuenta oficial en Instagram los resultados de su más reciente medición en República Dominicana.

En 2025, el Silver Bulletin de Nate Silver le otorgó una calificación A+ y la ubicó en el primer lugar de su ranking general de calidad de encuestadoras en Estados Unidos.

Uno de sus casos más conocidos ocurrió en Argentina en 2023. AtlasIntel fue la única encuestadora que colocó correctamente a Sergio Massa como ganador de la primera vuelta, en momentos en que otras mediciones sobreestimaban el desempeño de Javier Milei. Posteriormente, sus estudios del balotaje anticiparon una victoria de Milei sobre Massa, identificando correctamente quién terminaría llegando a la Presidencia.

Más recientemente, en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, AtlasIntel volvió a destacar al detectar el fuerte crecimiento de Abelardo de la Espriella, colocándolo prácticamente empatado con Iván Cepeda en su medición final antes de la primera vuelta. De acuerdo con un balance divulgado posteriormente por la firma y reseñado por Semana, AtlasIntel obtuvo la estimación más precisa de esa primera vuelta, resultado con el que elevó a 102 los procesos electorales en los que afirma haber producido la medición más cercana al resultado final durante los últimos siete años.

De la Espriella terminó ganando la primera vuelta con 43.7 %, por encima del 40.9 % obtenido por Cepeda, y posteriormente ganó la presidencia de Colombia.

Así, el 55.5 % de aprobación actual sin indecisos se convierte en el principal dato con el que el presidente Luis Abinader cierra su sexto año de gobierno: más de la mitad de los dominicanos con una posición definida aprueba actualmente la conducción de su gestión, según AtlasIntel.

Presidente Abinader anuncia incorporación de medallistas de Santo Domingo 2026 al Parni y aumento de incentivos a partir de 2027

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que, a partir de 2027, todos los atletas dominicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán incorporados al Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (Parni), cuyos fondos también serán duplicados para aumentar los incentivos que reciben los deportistas.

El anuncio fue realizado por el mandatario, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, durante un almuerzo ofrecido a los medallistas dominicanos en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde reconoció el desempeño de la delegación nacional y destacó los resultados alcanzados durante la justa deportiva.

El gobernante destacó que la delegación dominicana logró la mejor actuación de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al establecer récord tanto en la cantidad de medallas de oro como en el total de preseas conquistadas, con una cosecha de 150 medallas.

El jefe de Estado afirmó que la incorporación de los medallistas al Parni y el aumento de los fondos destinados al programa constituyen un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la entrega demostrados por los deportistas dominicanos durante las dos semanas de competencia.

Asimismo, indicó que el Gobierno trabajará junto con las federaciones deportivas y los voluntariados para garantizar el cuidado y mantenimiento de las instalaciones deportivas construidas y mejoradas para los atletas, al considerar que representan una inversión realizada con recursos del pueblo dominicano.

El mandatario explicó que se establecerán mecanismos de voluntariado que contribuyan a preservar estos espacios, con el propósito de que los atletas puedan continuar entrenando y desarrollándose en instalaciones deportivas de primer nivel.

Reconoce organización de los Juegos

Durante su intervención, el presidente Abinader también reconoció el trabajo realizado por el Comité Organizador de Santo Domingo 2026 y destacó que, de acuerdo con las valoraciones recibidas a nivel nacional e internacional, los Juegos estuvieron entre los mejor organizados de la historia de esta competencia regional.

El presidente valoró que el desarrollo de las competencias y la logística funcionaran de manera eficaz, lo que permitió que la República Dominicana proyectara una buena imagen como país sede.

RD 77.5 millones para premios

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, informó que fueron depositados en la cuenta del Comité Olímpico Dominicano (COD) RD 77.5 millones correspondientes a los premios de los atletas medallistas, entrenadores y federaciones vinculados a los resultados obtenidos en Santo Domingo 2026.

Cruz explicó que el esquema de premiación contempla el carácter acumulativo de las medallas, por lo que los atletas que conquistaron más de una presea recibirán el incentivo correspondiente por cada una. Citó como ejemplo a Liranyi Alonso, ganadora de cuatro medallas de oro, quien recibirá RD 1.2 millones en premios.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, agradeció el respaldo del Gobierno al movimiento olímpico y a las federaciones deportivas, y destacó que el desembolso oportuno de los recursos contribuyó a la preparación de los atletas.

Bautista atribuyó la histórica cosecha de 150 medallas al trabajo conjunto de los deportistas, las federaciones y el movimiento olímpico. También expresó su esperanza de que este apoyo continúe para que el país pueda superar en 2030 los resultados alcanzados en Santo Domingo 2026.

Acompañaron al presidente los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y de Vivienda y Edificaciones (Mivhed), Víctor Bisonó; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, José P. Monegro; de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, y del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino, Cristóbal Marte Hoffiz, además de representantes del movimiento olímpico y dirigentes deportivos.

Presidente Abinader transforma la movilidad universitaria con la entrega de 40 nuevos autobuses en beneficio de miles de estudiantes de todo el país

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader entregó este miércoles 40 nuevos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de distintas asociaciones del país, una iniciativa que amplía a 90 la flota de unidades entregadas durante su gestión y fortalece la movilidad de miles de jóvenes que se trasladan diariamente hacia sus centros de educación superior.

Durante el acto celebrado en el marco del Día Internacional de la Juventud, el presidente Abinader, acompañado del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el de la Juventud, Carlos Valdez, destacó la importancia de esta iniciativa para miles de jóvenes que residen en municipios alejados y requieren trasladarse de manera segura y confiable hacia las universidades.

El mandatario resaltó que, aunque la inversión en estos vehículos no representa uno de los mayores montos dentro de las acciones del Gobierno, su impacto social es significativo, debido a que contribuye a garantizar el traslado de estudiantes desde comunidades distantes hacia sus centros de formación superior.

El gobernante señaló que el transporte constituye un componente fundamental para garantizar la asistencia y permanencia de los estudiantes en los sistemas educativos universitario y preuniversitario, además de representar un alivio para las familias que deben asumir los costos de movilidad.

El jefe de Estado explicó que el Gobierno ha concentrado esfuerzos en fortalecer la educación superior en todo el territorio nacional mediante la construcción de ciudades universitarias y la ampliación de extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), acompañadas de iniciativas de transporte que faciliten el acceso de los jóvenes a estos centros de formación.

Gobierno pone en marcha programa Turno

En el acto también habló el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, quien anunció el programa de Transporte Universitario Ruta de Nuevas Oportunidades (Turno), una estrategia orientada a organizar y geolocalizar las asociaciones estudiantiles, establecer rutas y optimizar el uso de los autobuses de acuerdo con las necesidades de las distintas comunidades.

Valdez explicó que el programa contempla mecanismos para garantizar la sostenibilidad de las unidades, incluyendo la cobertura de seguros, el pago de los conductores y el mantenimiento de los autobuses, con el propósito de que la iniciativa trascienda la entrega de vehículos y se convierta en una estrategia permanente de movilidad estudiantil.

El ministro indicó que Turno también busca promover un uso más eficiente de los autobuses, de manera que las unidades puedan atender a estudiantes de comunidades cercanas cuando no estén siendo utilizadas en sus rutas habituales, ampliando así el alcance del servicio.

Asimismo, destacó que el Gobierno dispone de más de 110,000 oportunidades de becas para jóvenes y ha impulsado diversas iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a la educación superior, para ampliar las posibilidades de formación profesional.

Con la entrega de estas 40 nuevas unidades, el Gobierno fortalece la movilidad estudiantil universitaria y procura reducir las barreras económicas y geográficas que enfrentan los jóvenes para trasladarse hacia sus centros de formación, lo cual contribuye a ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior.

La iniciativa representa, además, un apoyo para las familias, al contribuir a reducir los gastos asociados al transporte y ofrecer a los estudiantes condiciones más seguras y confiables para desplazarse hacia las universidades, especialmente aquellos que residen en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

Vicepresidenta Raquel Peña y ministro Kelvin Cruz entregan techado del multiuso Plaza Independencia

Santo Domingo.– La vicepresidenta Raquel Peña, junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó el techado del multiuso Plaza Independencia, una moderna instalación destinada a fortalecer la práctica deportiva y las actividades comunitarias en esta zona de Santo Domingo.

Con una inversión de RD 48,984,571.27 y un área construida de aproximadamente 1,100 metros cuadrados, el multiuso fue intervenido de manera integral para ofrecer mejores condiciones a atletas, clubes deportivos y residentes de la comunidad, en lo que representa la obra entregada número 60 en la administración de Cruz al frente de Ministerio de Deportes (Miderec)

“Aquí, en este club Plaza Independencia, estamos sembrando el futuro, estamos sembrando el presente, estamos sembrando la esperanza, estamos sembrando la oportunidad de que nuestros jóvenes hoy hagan un compromiso para redoblar el esfuerzo de seguir practicando, de seguir conquistando a más jóvenes para aglutinar, a través de esta estructura, una gran juventud que pueda desarrollar un cambio de ideales para generar ciudadanos de bien”, dijo Cruz.

El funcionario dijo que esta obra representa un nuevo paso en el programa de recuperación, construcción y transformación de instalaciones deportivas que impulsa el gobierno del presidente Abinader a través del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

Cruz destacó que cada instalación entregada responde a la visión del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Peña de utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, por lo que aprovechó para juramentar el voluntariado que tendrá la responsabilidad del uso y cuidado de las instalaciones.

Además de Cruz, hablaron Felipe “Fellito” Suberví, director de la Caasd; Elizabeth Mateo, secretaria general del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), en representación de la alcaldesa, Carolina Mejía; Pedro Manuel Pérez, presidente del club Plaza Independencia, y Jean Carlos Vega, del Concejo de Regidores del ADN.

“En nombre de la comunidad, Kelvin, de corazón te felicito y te doy las gracias por este nuevo techado”, expresó Suberví. “Con este techado tengo la mayor satisfacción y la esperanza de que algún día el club Plaza Independencia sea parte de los clubes que compiten en el torneo de baloncesto superior”, agregó.

La entrega del multiuso Plaza Independencia tiene además un significado especial para la gestión de Cruz, ya que se convierte en la obra deportiva número 60 entregada durante sus prácticamente dos años al frente del Ministerio de Deportes.

El techado cuenta con una nueva estructura metálica, gradas, piso de hormigón armado para el área de juego, verja perimetral, pintura general, piso sintético y equipamiento deportivo, incluidos tableros con especificaciones FIBA, pizarras, relojes de 24 segundos y elementos para la práctica del voleibol, además de nuevas instalaciones eléctricas.