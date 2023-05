¿SE PUEDE COMPLICAR EL PRM EN LAS FUTURAS ELECCIONES?

Los compromisos que asumió Luis Abinader para alcanzar la presidencia de la República Dominicana en el 2020 fueron enormes, para derrotar a Danilo y su PLD, el presidente tomó decisiones que al final podrían terminar afectando su futuro político y la relación con una parte de su partido PRM.

No se puede olvidar, que el gobierno de Danilo Medina tenía todas las instituciones del gobierno, incluyendo las que tenían un carácter autónomo al servicio del PLD y al final de la campaña del 2020, según los expediente que el departamento de justicia tiene sobre los ex-funcionarios públicos, los recursos que generaban las instituciones del estado se pusieron a disposición del candidato del partido de gobierno.

No se puede olvidar que para derrotar el PLD, se requirió de la colaboración de una gran parte de los empresarios dominicanos y de dirigentes políticos de todos los partidos, los cuales giraban alrededor del gobierno, esos aliados de última hora entienden, que la política es una inversión de tiempo y de recursos, Atendiendo esa realidad, el gobierno debió responderle poniendo en sus manos una gama de posiciones en el tren gubernamental.

Duele que después que usted militó, cotizo y realizo su tarea, no se le tome en cuenta, pero no es salida buscar nuevos profetas, cuando el presidente hace lo posible por sacar el país adelante, no es saludable para los compañeros, el gobierno y para la dirección del PRM crear inconformidades, que al final terminan fortaleciendo a los verdaderos enemigos.

La presión debe ser interna, conversar sobre los compañeros a favorecer con posiciones que deben llenarse, para que el trabajo electoral, de propaganda y de crecimiento se asuma con responsabilidad y sin problemas, a sabiendas que en el proceso electoral del 2020, el presidente asumió un compromiso con diferentes sectores y partidos. Se espera que antes de entrar al proceso electoral, el presidente asuma un compromiso, con los miembros del PRM.

No se trata de asumir el comportamiento del gobierno del PLD del 2010 al 2012, donde el presidente Leonel Fernandez, hizo hasta lo imposible para que Danilo Medina ganará las elecciones, no se trata de reeditar lo que Danilo Medina hizo en las contiendas electorales del 2016 y el 2020, se trata de no dejarse arrebatar el gobierno, teniendo un acercamiento con los dirigentes del PRM y sus bases, escucharlos y atender a sus inquietudes. Los cuales, han hecho su trabajo político y evitarán que el PRM salga del poder.

Ante la realidad que vive la República Dominicana, nadie puede negar que el actual presidente ha hecho una administración pública, mejor que los demás. Comparado con los otros presidentes que ha tenido el país, Luis Abinader es un faro de luz, un faro que sus oponentes tratan de ocultar, para intentar regresar el país a los caminos de la corrupción, usando como instrumento de fuerza el descontento de los perredistas.

El PRM está compitiendo con grupos con experiencia en el campo electoral, mal está pensar que Abinader y el PRM ya ganaron las elecciones, conviene comenzar un programa de vinculación a la administración pública del los Perredistas, pues de la misma forma que integran a los opositores, deben ser integrados los dirigentes y militantes del partido en el gobierno, evitando de esa manera que el PRM se complique en el próxima proceso electoral y paguen todos las consecuencias.

