Ministerio de la Mujer realiza jornada de prevención de violencia dirigida a militares y colaboradores de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana. Reconocen a Héroes de la FARD

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R D.- El Ministerio de la Mujer desarrolló, en las instalaciones de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), una jornada de capacitación y consulta sobre el rol de los hombres en la prevención de la violencia hacia las mujeres, como parte de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres, bajo el lema “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”.

La actividad, dirigida a impactar a militares y colaboradores de la institución, reunió a más de 200 miembros de la FARD en un espacio de reflexión, capacitación y consulta sobre masculinidades responsables y prevención de la violencia.

En representación de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, tuvo a cargo la palabra la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano, quien subrayó que enfrentar la violencia hacia las mujeres demanda una participación más activa de los hombres, no solo como parte de quienes deben reflexionar sobre esta problemática, sino también como actores capaces de impulsar cambios y aportar a su prevención.

“Esta consulta busca escuchar también a los hombres que integran nuestras Fuerzas Armadas, conocer sus experiencias y recoger sus propuestas. Queremos que sean parte activa de la prevención, porque enfrentar la violencia contra las mujeres requiere la participación de toda la sociedad”, expresó la viceministra Luciano.

En la apertura de la jornada, celebrada en la sede de la FARD, el Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Mayor General Piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, dio la bienvenida a la iniciativa del Ministerio de la Mujer y afirmó que la prevención de la violencia hacia las mujeres “es parte de la formación que recibe cada hombre que viste este uniforme”, destacando que los principios de disciplina, respeto y subordinación a la ley que se enseñan en la institución deben regir también el trato hacia las esposas, hijas, madres y compañeras.

El oficial resaltó que, así como la misión de la Fuerza Aérea es defender el espacio aéreo y contribuir a la seguridad nacional, esa misma vocación de protección debe extenderse a la seguridad de las mujeres dentro y fuera de la institución, y agradeció al Ministerio de la Mujer por elegir a la FARD para el desarrollo de esta jornada dirigida a su personal militar y colaboradores.

“Que las conclusiones de este encuentro se traduzcan en acciones concretas dentro y fuera de nuestras filas”, puntualizó el comandante general de la FARD, al exhortar a los militares y colaboradores de la institución a participar con apertura y compromiso.

A través de esta jornada, el Ministerio de la Mujer busca recoger las opiniones, experiencias y propuestas de los militares y colaboradores de la Fuerza Aérea de República Dominicana, como parte de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres, cuyos insumos servirán para el diseño y fortalecimiento de políticas y programas de prevención.

Esta iniciativa impactará a todas las unidades de la Fuerza Aérea de República Dominicana a nivel nacional, a través de la consulta virtual que proveerá el Ministerio de la Mujer, con la que se busca ampliar el alcance del proceso y recoger las opiniones y propuestas de una gran parte del personal militar masculino y colaboradores de la institución.

Reconocen a Héroes de la FARD Tras Triunfo en Paraguay 2026

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R D.-El Mayor gGeneral Piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, recibió y condecoró con Cartas de Encomio a los miembros de la institución que brillaron internacionalmente.

La delegación dejó en alto la bandera dominicana al alcanzar un histórico primer lugar en la exigencia de las Fuerzas Comando Paraguay 2026, midiendo fuerzas ante equipos de élite de 17 naciones de todo el continente.

Los militares galardonados son el segundo teniente Jomar Rivera Valdez, FARD, quien fungió con destacada labor como juez, y el cabo Yanmelin Batista Matos, FARD, miembro activo del equipo de competencia.