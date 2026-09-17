El presidente de Google Cloud para América Latina realiza visita de cortesía al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Otras Noticias Presidenciales

Santiago, R. D..- El presidente de Google Cloud para América Latina, Eduardo López, realizó hoy una visita de cortesía al presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, en la Casa Presidencial de Santiago de los Caballeros, en el marco de su agenda de trabajo por la región.

Durante el encuentro, López le reiteró al presidente de la República y al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el interés de Google en la República Dominicana, país al que la compañía reconoce como un mercado de gran promesa y dinamismo en la región, y destacó los avances y las iniciativas que el país ha venido impulsando en materia de transformación digital.

López expresó que Google, con presencia global y experiencia acompañando a distintos países en sus procesos de modernización tecnológica, mantiene su disposición de apoyar los esfuerzos que la República Dominicana defina conforme a su institucionalidad, su soberanía y sus propios procesos internos.

“La República Dominicana ha demostrado una visión clara sobre el papel de la tecnología en el desarrollo del país. Google reconoce ese liderazgo y reitera su disposición de acompañar, con respeto pleno a las instituciones y a las decisiones soberanas del Estado dominicano, los esfuerzos de transformación digital que el país determine emprender”, declaró López.

El ejecutivo recordó que la República Dominicana ocupa un lugar central en la estrategia regional de infraestructura de la compañía. En febrero de 2026 anunció la iniciativa de Americas Connect, donde Alphabet se comprometió a invertir 500 millones de dólares estadounidenses para la inconclusión de tres nuevos sistemas de cables submarinos con conexión directa al territorio dominicano, además de una nueva ramificación del cable Firmina, posicionando al país como un nodo de interconexión digital entre América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

Estas inversiones se suman a las iniciativas que la compañía ha desarrollado en el país en materia de formación de talento digital y apoyo a la educación pública, así como a los espacios de colaboración técnica sostenidos con instituciones del Estado dominicano.

Presidente cierra jornada de tres días en Santiago con anuncios de obras viales, sanitarias y aeroportuarias

Asi, recibimos al presidente de la República, quien ha trasladado su agenda de trabajo a nuestra ciudad durante los próximos tres días.

El presidente Luis Abinader concluyó este miércoles una jornada de tres días de trabajo en Santiago, durante la cual supervisó proyectos de infraestructura, anunció nuevas obras y destacó iniciativas orientadas a mejorar la movilidad, el saneamiento, la seguridad y la conectividad de la región Norte.

Como parte de su agenda, el mandatario y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, supervisaron los trabajos del sistema de alcantarillado sanitario de Licey al Medio, cuya primera etapa está prevista para entrar en funcionamiento en enero de 2027.

La planta de tratamiento de aguas residuales registra un 90 % de ejecución, mientras la red sanitaria alcanza 45 kilómetros de tuberías instaladas, equivalentes al 85 % del proyecto. Restan 5.8 kilómetros para completar esta fase, que permitirá mejorar el tratamiento de aguas residuales, las condiciones sanitarias y la protección ambiental de las comunidades beneficiadas.

Posteriormente, Abinader recorrió los trabajos de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional del Cibao, cuya primera fase presenta un 66 % de ejecución y está prevista para concluir a mediados de 2027. La nueva terminal permitirá duplicar la capacidad de atención de pasajeros del aeropuerto, que actualmente moviliza unos 2.3 millones al año.

El jefe de Estado resaltó que esta infraestructura, junto con la carretera del Ámbar y el proyectado puerto de Manzanillo, contribuirá a fortalecer la conectividad y el desarrollo turístico y económico de la región Norte.

Al finalizar su agenda, Abinader anunció además la ampliación a cuatro carriles de la carretera de acceso a Licey al Medio, proyecto que, según explicó, resulta viable por las condiciones físicas y técnicas de la zona. La intervención busca responder al crecimiento urbano y comercial del municipio.

Asimismo, informó que avanza la preparación de la nueva sede de la Policía Nacional para la región Norte, cuyo proyecto está próximo a entrar en licitación.

Con estas iniciativas, el Gobierno cerró tres días de trabajo en Santiago colocando como ejes principales de su agenda regional la ampliación de la infraestructura sanitaria, la modernización aeroportuaria, la movilidad vial y el fortalecimiento de la seguridad.

Presidente Luis Abinader supervisa avances del alcantarillado sanitario de Licey al Medio, cuya primera etapa entrará en funcionamiento en enero de 2027

Santiago.- El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, supervisaron los trabajos del sistema de alcantarillado sanitario de Licey al Medio, cuya primera etapa está prevista para entrar en funcionamiento en enero de 2027.

Durante el recorrido, las autoridades supervisaron la planta de tratamiento de aguas residuales, que presenta un 90 % de ejecución, y conocieron los avances de la red sanitaria, de la cual ya se han instalado 45 kilómetros de tuberías, equivalentes al 85 % del proyecto, mientras restan 5.8 kilómetros.

La obra permitirá mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales en Licey al Medio, contribuyendo a fortalecer las condiciones sanitarias, proteger el medioambiente y elevar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

El proyecto contempla una solución integral de saneamiento para la comunidad y forma parte de las acciones del Gobierno orientadas a ampliar la infraestructura sanitaria en distintas zonas del Cibao.

Los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido, con la instalación de las redes y la terminación de la planta de tratamiento como componentes fundamentales para la puesta en funcionamiento de esta primera etapa.

Ampliación Aeropuerto Internacional del Cibao

Posteriormente, el presidente Luis Abinader visitó los trabajos de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional del Cibao, que agregan una nueva terminal para la llegada y salida de pasajeros, lo que favorecerá el crecimiento del sector turismo, uno de los más importantes en la economía dominicana. Se dotará de modernos sistemas de seguridad y comodidades acordes con los estándares internacionales de la aviación civil.

La conectividad internacional también será impactada positivamente y se dinamizará la economía regional, generando nuevas oportunidades de crecimiento para el país.

“Esto va a mejorar significativamente la calidad del servicio en este aeropuerto que maneja unos 2.3 millones de pasajeros y con esta terminal se va a duplicar la capacidad”, declaró el jefe de Estado, y dijo que, junto con la carretera del Ámbar, es de vital importancia para el turismo en la región Norte por su conexión directa con las ciudades más importantes de Estados Unidos.

Asimismo, informó que una vez concluidos estos trabajos y el puerto de Manzanillo, en Montecristi, se promueve la consolidación de la región Norte como un eje estratégico de desarrollo sostenido.

Los avances registrados en la nueva infraestructura del Aeropuerto Internacional del Cibao alcanzan un 66 % de ejecución en la primera fase, que sería concluida a mediados de 2027. “La diferenciación principal entre esta terminal y la que tenemos actualmente es la separación de los procesos, que se efectúan en un mismo nivel, y aquí los estamos segregando, delimitando el nivel 2 para las salidas y el nivel 1 para las llegadas”, señaló Manuel Santana, uno de los ingenieros que integran el proyecto.

Presidente Luis Abinader toma juramento al voluntariado del Hospital Periférico Monte Adentro Dr. Antonio Trueba

Santiago.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, tomó juramento este miércoles a los integrantes del voluntariado del Hospital Periférico Monte Adentro Dr. Antonio Trueba, durante una actividad realizada como parte de su agenda de trabajo en Santiago, donde mantiene una jornada de acercamiento y seguimiento a temas relacionados con los servicios de salud.

El voluntariado quedó integrado por la doctora Diogelis de León, directora del hospital; el licenciado Eduardo Trueba; el doctor Luis Liriano; Diana Aristizabal y José Ramón Vega, quienes asumieron el compromiso de acompañar las acciones que se desarrollen en favor del centro hospitalario y de sus usuarios.



Durante la actividad, el jefe de Estado compartió con los integrantes del voluntariado y representantes del hospital, en un espacio destinado a fortalecer la colaboración en torno a las necesidades y acciones que contribuyan al bienestar de los pacientes y las comunidades que reciben atención en este centro de salud.

La incorporación de los voluntarios permitirá sumar esfuerzos en apoyo a las labores del Hospital Periférico Monte Adentro Dr. Antonio Trueba, mediante el acompañamiento a iniciativas que contribuyan a mejorar la atención y los servicios dirigidos a la población.

Como parte de su agenda en Santiago, el presidente Abinader también sostuvo reuniones con los voluntariados del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón y del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Estos encuentros forman parte de la jornada de trabajo que desarrolla el mandatario en la provincia, con actividades orientadas a mantener un contacto directo con representantes de diferentes sectores y dar seguimiento a asuntos de interés para los santiagueros.