Seguridad y Desarrollo Aeroportuario: CESAC acompaña al Presidente Abinader en supervisión de expansión del Aeropuerto Internacional del Cibao. Ministerio Publico y la DNCD en acción con la Operación LM2

Santiago de los Caballeros, R. D.- El director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), General de Brigada Piloto Manuel Abad García Lithgow, FARD, acompañó al Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de la Republica Dominicana, en una jornada de supervisión de los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Autoridades presentes: El recorrido contó con la participación del director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, así como de los miembros del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, además de diversas autoridades y representantes del sector aeroportuario.

Aspectos clave de la supervisión:

Enfoque de seguridad (AVSEC): La participación del director del CESAC resalta la importancia de integrar la seguridad de la aviación civil como un eje transversal en la planificación y modernización de las infraestructuras, cumpliendo estrictamente con los estándares nacionales e internacionales de prevención contra actos de interferencia ilícita.

Visión integral del Estado: Esta jornada refleja el compromiso del Gobierno dominicano con un desarrollo sistémico que articula infraestructura, eficiencia operacional, conectividad y seguridad para garantizar el crecimiento sostenible de la aviación civil en el país.

Ministerio Publico y la DNCD en acción con la Operación LM2 con la participaron 13 fiscales y más de 150 agentes de seguridad

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un equipo coordinado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) puso en marcha la Operación LM2, mediante la cual ejecutaron 11 allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago. En la intervención participaron 13 fiscales y más de 150 agentes de seguridad.

Durante las operaciones en residencias, locales y acopios clandestinos, las autoridades arrestaron a José Miguel Ceballos Rosario (el Viajero), señalado como uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Las instituciones exhortaron a los demás integrantes prófugos a entregarse por la vía correspondiente.

En un centro de acopio ubicado en la Urbanización Paraíso, Villa González (Santiago), las autoridades ocuparon 168 paquetes de un material presumiblemente cocaína, los cuales estaban ocultos dentro de 31 tubos o barras de metal. Asimismo, se incautaron vehículos de alta gama, un camión, dinero en efectivo, armas, documentos y herramientas utilizadas para empaquetar sustancias.

En la intervención, coordinada por 13 fiscales y más de 150 agentes operativos, fue arrestado José Miguel Ceballos Rosario, alias El Viajero, señalado como uno de los cabecillas de esta estructura dedicada al lavado de activos y al tráfico internacional de sustancias controladas.

Durante las requisas en residencias y acopios clandestinos, las autoridades incautaron 168 paquetes de presunta cocaína ocultos dentro de 31 tubos metálices en un centro de operaciones ubicado en Villa Vásquez, además de vehículos de alta gama, dinero y documentos.

La investigación detalla que la red utilizaba empresas fachada para enviar cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa camuflados en estructuras metálicas y cajas de doble fondo, vinculándose a un expediente previo procesado en La Vega.

Las autoridades informaron que las indagatorias continúan abiertas para capturar a otros implicados de la red criminal. Miércoles 16 de septiembre, 2026.

En un centro de acopio ubicado en la Urbanización Paraíso, Villa González (Santiago), las autoridades ocuparon 168 paquetes de un material presumiblemente cocaína, los cuales estaban ocultos dentro de 31 tubos o barras de metal. Asimismo, se incautaron vehículos de alta gama, un camión, dinero en efectivo, armas, documentos y herramientas utilizadas para empaquetar sustancias.

La investigación determinó que la organización utilizaba compañías consolidadas y empresas fantasma para enviar grandes cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa. Las sustancias eran camufladas y ocultas en estructuras metálicas y cajas de cartón con doble fondo para simular el transporte de mercancías lícitas.

Esta operación en desarrollo se desprende de las pesquisas sobre una red desmantelada previamente en La Vega y Monseñor Nouel, donde se ocuparon 392 láminas de cocaína y fusiles. Por ese caso anterior, el Tribunal Colegiado de La Vega condenó a 15 años de prisión a Basilio Saturria Mosquea, Danckeline De La Cruz y José Luis Santana Vargas.