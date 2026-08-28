Céline prepara su gran regreso, Karol G destrona a Bad Bunny y la magia vuelve a Hollywood

Viernes, 28 de agosto de 2026

Por Isabella Durán

Entertainment Editor

El Sol de la Florida

🎤 Céline Dion llega a París: seis años después, el escenario vuelve a esperarla

Se dice por ahí que pocas llegadas a un hotel consiguen sentirse como un acontecimiento, pero Céline Dion no es precisamente una artista cualquiera.

La cantante llegó este viernes a París y fue recibida por fanáticos antes de su esperado regreso a los conciertos. Dion tiene programada una residencia en Paris La Défense Arena a partir del 12 de septiembre, marcando sus primeros espectáculos completos después de aproximadamente seis años alejada de las giras.

La historia tiene un componente particularmente emotivo. Después de años de incertidumbre sobre su futuro artístico, París —una ciudad profundamente vinculada a su carrera— será escenario de una nueva etapa.

Hay regresos que buscan publicidad.

Este parece buscar algo mucho más importante:

recuperar el escenario.

🔥 Karol G consigue lo que parecía difícil: destronar a Bad Bunny

Se dice por ahí que Karol G acaba de convertir un corazón roto en combustible para las listas.

Su álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto impulsó a la colombiana nuevamente hasta la cima y terminó con la permanencia de Bad Bunny en el No. 1 de Hot Latin Songs, según Billboard.

Más allá de quién ocupa esta semana el primer puesto, existe una historia mayor.

Dos artistas latinos están protagonizando una batalla comercial que hace algunos años habría parecido extraordinaria y que hoy parece perfectamente normal.

La música latina ya no necesita pedir espacio.

Está peleándose por quién ocupa el espacio más grande.

🪄 Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a hacer magia

Se dice por ahí que Sandra Bullock y Nicole Kidman descubrieron la fórmula perfecta para conseguir atención en 2026: mezclar una película querida, nostalgia y casi tres décadas de espera.

Las actrices se reunieron esta semana en Londres para presentar Practical Magic 2, retomando sus personajes de Sally y Gillian Owens. La secuela llegará a los cines el 11 de septiembre, casi 28 años después de la película original.

Pero la campaña promocional está teniendo su propia historia.

Maisie Williams, quien interpreta a la hija del personaje de Bullock, ha estado recreando antiguos looks de alfombra roja de la actriz e incluso recibió acceso a prendas de su archivo personal.

Hollywood sabe perfectamente lo que está haciendo.

No está vendiendo solamente una película nueva.

Está vendiendo el placer de volver a sentir algo conocido.

🎙️ Harry Styles convierte Madison Square Garden en un homenaje a Dolly Parton

Se dice por ahí que Harry Styles comenzó su residencia de 30 conciertos en Madison Square Garden con alguien muy especial presente en espíritu.

Durante la primera noche, el cantante rindió homenaje a Dolly Parton, fallecida el 25 de agosto, recordando su influencia y haciendo que el público acompañara I Will Always Love You.

El momento llegó apenas un día después de la muerte de la leyenda del country y transformó durante unos minutos uno de los conciertos más importantes de Styles en un homenaje colectivo.

Y la respuesta del público a Dolly no se limita a tributos.

❤️ Dolly Parton vuelve a conquistar las listas después de su partida

La música de Dolly Parton está experimentando un crecimiento extraordinario después de su muerte.

Según datos de Luminate reportados por AP, sus reproducciones globales aumentaron dramáticamente: el miércoles alcanzó 79.7 millones de streams de audio bajo demanda, convirtiéndola en la artista más escuchada mundialmente durante esa jornada. Sus libros también experimentaron un fuerte aumento de ventas.

Es una reacción que ocurre frecuentemente después de la muerte de grandes artistas, pero las dimensiones hablan de algo más profundo.

Millones están regresando a Dolly.

Otros probablemente la están descubriendo por primera vez.

Y ahí comienza la segunda vida de muchas leyendas:

cuando una generación nueva encuentra las canciones que otra creía conocer de memoria.

📺 “Top Gear” prepara su regreso

Se dice por ahí que hasta los programas aparentemente estacionados pueden volver a encender el motor.

La BBC confirmó planes para recuperar Top Gear después de cuatro años fuera de la televisión británica. Lo que todavía no está confirmado es quién conducirá esta nueva etapa, pese a las especulaciones alrededor del comediante Jimmy Carr.

La diferencia entre ambas cosas es importante.

Regreso: confirmado.

Presentador: todavía territorio de rumores.

Y hablando de rumores…

👀 EL RUMORCITO: ¿Drake y Ella Langley?

Aquí sí entramos exactamente donde esta sección disfruta caminar.

Se dice por ahí que la cercanía entre Drake y Ella Langley tiene a sus seguidores tratando de decidir qué están viendo.

¿Romance?

¿Colaboración musical?

¿Simple amistad?

Las especulaciones aumentaron después de varias interacciones públicas y en redes sociales, además de que Drake asistiera a un concierto de Langley en Arkansas y ambos fueran vistos juntos posteriormente. Sin embargo, ninguno ha confirmado una relación sentimental ni una colaboración.

Así que no vamos a fabricar una historia donde todavía no existe una confirmación.

Pero tampoco vamos a ignorar que algo está haciendo ruido.

Por ahora…

Se Dice Por Ahí.

🎭 ENTRE BAMBALINAS

Hay un patrón fascinante en las noticias de esta semana.

Céline Dion regresa.

Sandra Bullock y Nicole Kidman recuperan una historia de 1998.

La BBC revive Top Gear.

Harry Styles homenajea a Dolly Parton.

Y millones de personas vuelven a escuchar canciones grabadas décadas atrás.

La industria del entretenimiento vive obsesionada con encontrar “lo próximo”, pero una parte considerable de su negocio actual consiste en descubrir cómo hacer que el pasado vuelva a sentirse presente.

La nostalgia dejó de ser simplemente una emoción.

Es una industria.

🎙️ EL SOL OPINA

Céline Dion quizá represente mejor que nadie la edición de hoy.

El espectáculo suele celebrar récords, números, primeros lugares y alfombras rojas. Pero existen momentos en los que simplemente volver puede ser una victoria muchísimo mayor.

Después de seis años sin ofrecer un concierto completo, millones no estarán pendientes de Céline para comprobar si todavía puede competir con las estrellas jóvenes.

Querrán verla porque es Céline Dion.

Y esa es quizá una de las posiciones más privilegiadas que puede alcanzar un artista:

cuando ya no necesita demostrar por qué pertenece al escenario.

Solamente necesita regresar a él.

Porque recuerda…

En la farándula muchas cosas se comentan… pero solamente algunas se confirman.

¡SE DICE POR AHÍ…!