Se descubre lio en la Frontera Dominico-Haitiana por incidente con un veterano y refutado Periodista

Héctor Danilo Sánchez, Special- Reporter

Santo Domingo, R. D.-Un lio de probable mafia se ha desatado en la Frontera Dominico-Haitiana específicamente por la preciosa Provincia Fronteriza de Pedernales, de acuerdo a lo que se observa en las redes sociales y que luego fue confirmado por un incidente que se produjo a raiz de que efectivos del Ejercito de la Republica Dominicana que encabezaba un Coronel que se identifico como Jefe del CESFRONT en el lugar mencionado y el refutado y veterano Periodista y Abogado Dominicano Adolfo Salomón.

El incidente se presento porque segun lo explicado por el acucioso comunicador que por cierto es de la Provincia de Pedernales, señalaba en la explicación dada, que el descubrió que al lugar donde el estaba haciendo su trabajo periodístico se acerco un efectivo del Ejercito de la Republica Dominicana conduciendo una Jeepeta de Color Rojo vino y que el observo que ese vehiculo se le entrego a un nacional haitiano sin que la misma fuese revisada por nadie.

Y que ese vehículo fue conducido a Haití por un Haitiano que vino en un motor de ese país, pero además el periodista también mostro en un Video de el a dos contenedores de dos camiones que tampoco fueron revisados y a un oficial del Ejercito también de Aduanas percatarse del asunto fue y le pregunto por sus credenciales de Comunicador, asunto que el le contesto correctamente, pero al informarle la situación al Jefe de la Plaza del CESFRONT se presento el mismo Coronel.

La realidad del problema.

En esta ocasión requiriéndole al parecer de mala forma de nuevo al Periodista Adolfo Salomón, asunto que molesto al Periodistas entablándose una discusión y donde Adolfo alega que se posteriormente se le sirvio un video totalmente editado a a través de las redes Sociales para presentarlo como un malcriado y así posiblemente desvirtuar y desacreditar su trabajo periodístico y tratar de ocultar lo descubierto y denunciado por el en respuesta al video hecho por los militares.

¿Quien es el Periodista y Abogado Adolfo Salomón?

Adolfo Salomón es un refutado y veterano Periodista Dominicano,nacido en la Provincia de Pedernales que le ha servido a la Sociedad Dominicana a través de muchos medios de Comunicación como reportero, Periodista que también se graduó de abogado, un comunicador de un prestigio y respeto por su trabajo servido siempre apegado a la ética del Periodismo Dominicano, has sido aspirante a Juez titular de la Junta Central electoral en cierto momento.

Queremos hace saber que el Presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona es un Presidente que esta pasando a la historia por tomar muchas medinas y una de las mas importantes has sido la correctisima actitud tomada por el Presidente en lo que respecta a la situación de Haití en la Republica Dominicana y que no hay un solo Dominicano que no apoye la posición tomada por el excelentísimo Presidente de la Republica en estos momentos.

Y ni hablar del Teniente General Carlos Luciano Diaz Morfa quien es sido un Militar intachable en su historial Militar, ahora debe hacerse una exhaustiva investigación para determinar ¿De quien era la Jeepeta conducida por el Ciudadano Haitiano, ‘que contenían y porque no fue revisada por la Aduana Dominicana, De quienes son los contenedores señalado por el Periodista, Y quienes eran los haitianos del otro Vehículo, y que cosas tenían en ese Vehículo que tampoco fue revisado por Aduanas en franca complicidad demostrada por los militares actuante?

QUe nadie piense en ninguna parte del mundo que el Presidente de la Republica Luis Abinader Corona ni el Ministro de defensa Dominicano Teniente General Carlos Luciano Diaz Morfa se chupan el dedo y ademas la sociedad Dominicana esta desde ya esperando los resultados de esa exhaustiva investigación para que todo quede perfectamente esclarecido, lo que esta demostrado de manera infraganti lo que ha confirmado el PEriodista Adolfo Salomón

El Periodista denunció también que posteriormente llegaron a la frontera también unos jóvenes en otro vehículo que tampoco fueron revisados por los militares lo que probablemente también es parte de alguna mafia o contrabando que supuestamente sea parte de las irregularidades que se presentan con los Haitianos en franca complicidad con algunos militares que ya en otras ocasiones han sido denunciado por algunos congresistas de casi todas las bancadas del Congreso Nacional Dominicano.

Victor no no hay prepotencia ahí, lo que tenemos no es mas que un trabajo Periodístico. Que se podría Titular : Atrapados Infragantis. Y sabes que?. El Teniente General Carlos Luciano Diaz Morfa es uno de los Oficiales con una gran Seriedad Marcada en este País, pero fijate otra cosa. Mira como esta nuestro Presidente fajao tomando una Posición totalmente Heroica en favor de la República Dominicana, accion que el unico que se atrevido a tomarla habría sido el Dr. Joaquín Balaguer y el Presidente Luis Abinader que hay que quitarse el Sombrero con la muy correcta y exactamente actitud de nuestro Excelentísimo Señor Presidente en favor de nuestro país, para que cosa como estas esten pasando en la Frontera, pues no Señor, Ahora se exige una exhaustiva investigación para aclarar ese hecho que a mi Juicio es muy grave, y esta evidenciado ahi. Adelante Adolfo Salomón Carajo. Ahora resta a las autoridades responder lo siguiente: De quieres eran esos Camiones? Que contenían que ellos no lo revisaron? Pero además quieres y que buscaban y quieres eràn esos Haitianos que llegaron en ese Jeep señalado por el muy refutado y Veterano Periodista Adolfo Salomón. Y tu puede estar seguro que el mismo Presidente de la República va tomar acciones muy Serie de este caso. Es bueno que la gente sepa que nuestro Presidente Constitucional de la República no se chupa el debo como Mucha gente piensa, es mas Victor tu este mismo caso. A la Sociedad Dominicana podremos esperar en los próximos días resultado de una Investigación, porque lo que Adolfo Salomón deja evidenciado es un muy grave caso de evidenciado corrupción en la Frontera, y entonces fijate

, mientras nuestro Presidente de la República se esperando en defender nuestra Soberanía el solo contra Vientos y Marea, Mira ahi la evidenciado de dos caso grave denunciado por Adolfo Salomón, y no puedes decir que no porque ahí están los Videos Suministrado por el Periodista.

