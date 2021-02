Resurge Luis Inchausti y arremete contra los Gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina

Héctor Danilo Sánchez Special-Reporter

Santo Domingo, R. D. – El presidente del Movimiento Unidad Social Comunitario (MUSC) Luis Inchausti, declaró que el primer Gobierno del ex-presidente Leonel Fernández Reyna (1996-2000), fue un Gobierno excelente, pero el segundo y tercer Gobierno del PLD no, porque los funcionarios se olvidaron de los ideales del líder y fundador del Partido de la Liberación Dominicana el profesor Juan Bosch y se dedicaron a hacer dinero para ellos, olvidándose de la base de la organización, por eso, todos salieron millonarios.

Inchausti, afirmó que esos exfuncionarios que no le cumplieron a la base del PLD trataron de proyectar una nueva candidatura presidencial de Leonel Fernández en el año 2012, sin embargo, no pudo presentarse como candidato porque los números no le favorecían, teniendo que ceder el paso al ex presidente Danilo Medina.

“Yo me reuní con Leonel Fernández, y le dije que esos funcionarios no le iban a aportar resultados políticos a su candidatura, porque ellos no le cumplieron a la base del partido y al no cumplirles a la base del partido, él no iba a tener buenos resultados”, explicó Inchausti.

El líder político explicó al exmandatario Fernández que esos funcionarios estaban combinados, para cuando una compañera, un compañero le dijeran que tenían un problema con una receta, que no tenían comida, que no tenían Gas, que lo ayudaran, entonces ellos como de burla sacaban la cartera, la sacudían y no salía ni un peso y lo único que salía era tarjeta de crédito, y no podían ayudar al compañero, por los pobres no tienen verifone para pasar una tarjeta de crédito, entonces se iban con su carro moderno lleno de gasolina y sin darles un peso a nadie, eso perjudicó esa candidatura.

Al participar este viernes en el Programa de televisión de Julito Hazin, sostuvo que, si hubiéramos mantenido esa militancia, el PLD hubiera durado más de 50 años en la Presidencia de la República, pero sustituyendo cada cuatro años, el candidato presidencial, pero nada, Leonel quería una fábrica de presidente, pero él quería ser primero que todo el mundo, entonces planteó un programa de Gobierno para todas las provincias del país, que comenzaría en el 2020 para terminar en el 2044, lo cual lo iba a convertir en un dictador.

Explicó que no es posible que los compañeros quieran volver a trabajar a favor de una candidatura presidencial a favor de Leonel Fernández, para rehacer un partido y para que le pague a la sociedad y a los compañeros de la misma manera que lo ha hecho, yo pienso que no.

Sostuvo que el compañero Danilo Medina expresidente de la república lo hizo peor, porque en el Gobierno de Leonel Fernández se formó el FONPER, donde se llegó a un acuerdo con los empresarios y se vendieron algunas de las instituciones públicas del Estado y se acordó que a través del FONPER, con el dinero que se iba a cobrar de los intereses que se cobraban se iba a invertir en aquellas áreas donde se vendieron esas instituciones, para reparar viviendas, calles y hacer préstamos a la gente que trabaja en esa institución, para que pudieran hacer un negocio y su familia vivieran del mismo, se cumplió, no se cumplió y con Danilo se cumplió menos.

Inchausti dijo que Danilo Medina instauró en las instituciones del Estado a un grupo de personas que ahora son definidos como un “grupo de pulpos” el cual se quedó no solo con el dinero no del FONPER, sino con el dinero del Estado.

Criticó las supuestas Visitas Sorpresas que realizaba ex presidente Danilo Medina cada domingo, donde el gobierno prestaba millones de pesos a un número reducido de productores agrícolas, pero cometió el error de no llevar ningún dirigente para que le diera seguimiento a ese trabajo y realmente ese trabajo se cayó.

Entiende que ese número reducido de productores agrícolas no garantizaron una posible Repostulación presidencial a favor de Danilo Medina, además no tenía ninguna posibilidad de que votaran por él y eso ocurrió en todo el país.

“Entonces yo le pregunto a los compañeros del PLD, a los comunitarios, a las Juntas de Vecinos, a los dirigentes de la juventud, a las madres solteras, y podemos levantar un partido para que ese mismo equipo vuelva al Gobierno para que realmente haga lo mismo que hizo”.

Luis Inchausti, dijo que este Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está recibiendo muchos ataques de los dirigentes de la corriente de Leonel Fernández y las personas que están despidiendo de las instituciones del Estado, unos porque no han sido nombrados y los otros porque no le han entregado las prestaciones laborales.

El dirigente político sugirió al presidente Abinader que le entregue las prestaciones laborales a los empleados que están siendo desvinculados de sus puestos de trabajos, porque cuando usted cancela un obrero y lo manda a su casa sin un chele, usted está convirtiendo esa familia en su enemigo y luego todos ellos votaran en contra en unas próximas elecciones.

Manifestó que hay que liquidar esos trabajadores, pero rechazó que se nombre a los perremeistas en un trabajo “botella”, sino que le busquemos una salida económica y social a los que se pongan a trabajar, porque eso hace que el dinero se diluya y no se resuelve nada.

