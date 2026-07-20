OSCEOLA 360

La información que mueve nuestro condado.

Edición No. 5 | Lunes, 20 de julio de 2026

¿Quién gobierna realmente el crecimiento de Osceola?

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Con esta edición nace oficialmente OSCEOLA 360. Durante las primeras entregas de esta columna analizamos el crecimiento de Kissimmee, pero muy pronto quedó claro que los temas más importantes —infraestructura, desarrollo, presupuesto, vivienda, transporte y seguridad— trascienden los límites de la ciudad. Por eso ampliamos nuestra mirada para investigar las decisiones que impactan a todo el Condado Osceola.

Dijimos que dejaríamos de hablar del crecimiento de Osceola de manera general para comenzar a identificar a las personas que toman las decisiones, cuánto dinero administran, cómo votan y qué impacto tienen esas decisiones sobre la vida diaria de los residentes.

Hoy comenzamos a cumplir esa promesa.

Porque cuando una carretera permanece congestionada, cuando se aprueba una nueva urbanización, cuando llega una empresa internacional o cuando se destinan millones de dólares a un proyecto público, esas decisiones no ocurren por casualidad.

Tienen nombres y apellidos.

Y esos nombres son elegidos por los ciudadanos.

El centro del poder

El Board of County Commissioners

El órgano político más importante del gobierno del Condado Osceola es el Board of County Commissioners (BOCC), integrado por cinco comisionados elegidos por los votantes de sus respectivos distritos. El organismo es responsable de aprobar el presupuesto del condado, definir políticas públicas, decidir sobre rezonificaciones, infraestructura, transporte, desarrollo económico y numerosos asuntos que afectan directamente el crecimiento del condado. Las reuniones ordinarias se celebran el primer, segundo y tercer lunes de cada mes en las cámaras de la Comisión, en 1 Courthouse Square, Kissimmee, y las agendas se publican previamente para consulta ciudadana.

Conozca a quienes toman las decisiones

Brandon Arrington — Presidente de la Comisión (Distrito 3)

Brandon Arrington es actualmente el Chairman del Board of County Commissioners y el miembro con mayor tiempo continuo en la Comisión, tras haber sido elegido por primera vez en 2008. Además de dirigir las reuniones del BOCC, representa al condado en organismos regionales de enorme influencia, entre ellos el Orlando Economic Partnership, MetroPlan Orlando y la Central Florida Expressway Authority (CFX), donde también ocupa un cargo de liderazgo. Esa participación lo coloca en el centro de muchas decisiones relacionadas con carreteras, movilidad e inversiones regionales.

Cheryl Grieb

Vicepresidenta de la Comisión (Distrito 4)

La comisionada Cheryl Grieb representa el Distrito 4 desde 2014 y actualmente ocupa la Vicepresidencia de la Comisión. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada al sector inmobiliario, habiendo presidido anteriormente la Osceola County Association of REALTORS®. Esa experiencia le ha dado un conocimiento profundo del mercado de vivienda, desarrollo urbano y crecimiento residencial, asuntos que ocupan buena parte de la agenda del condado.

Peggy Choudhry

Distrito 1

Peggy Choudhry fue elegida por primera vez en 2016 tras derrotar a un incumbente y actualmente cumple su tercer mandato. Representa uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional del condado y con frecuencia participa en debates relacionados con desarrollo económico, servicios públicos y expansión residencial.

Viviana Janer

Distrito 2

Viviana Janer fue elegida en 2014 y cumple su tercer mandato. Durante los últimos años ha impulsado iniciativas relacionadas con vivienda asequible, desarrollo comunitario y calidad de vida. Recientemente participó en el inicio de construcción del proyecto Las Margaritas, destinado a ofrecer viviendas para adultos mayores en Buenaventura Lakes, un ejemplo del tipo de inversiones sociales que también forman parte del crecimiento del condado.

Ricky Booth

Distrito 5

Ricky Booth representa el Distrito 5 y proviene de una familia con profundas raíces en Osceola. Su experiencia está ligada a la agricultura, la ganadería y la preservación del patrimonio rural del condado. Su distrito enfrenta el reto de equilibrar el crecimiento urbano con la conservación de áreas agrícolas y espacios abiertos.

Más allá de los nombres

¿Qué hacen realmente estos cinco comisionados?

Muchos ciudadanos creen que la Comisión únicamente aprueba presupuestos.

La realidad es muy distinta.

Entre sus funciones están:

Aprobar o rechazar grandes desarrollos residenciales y comerciales.

Autorizar inversiones millonarias en carreteras e infraestructura.

Definir prioridades del presupuesto anual.

Supervisar el trabajo del County Manager.

Aprobar compras importantes.

Decidir políticas sobre transporte, crecimiento económico, parques, servicios públicos y planificación territorial.

Cada voto puede tener consecuencias durante décadas.

La reunión de hoy

Lo que ocurre esta noche merece atención

Hoy, 20 de julio, el Board of County Commissioners tiene programada una reunión pública a las 5:30 p. m. en las cámaras de la Comisión, ubicadas en el cuarto piso del edificio administrativo del condado. Los residentes pueden intervenir mediante un formulario de “Request to Speak” y también presentar comentarios escritos para los asuntos incluidos en la agenda, siguiendo los plazos establecidos por el condado.

Aquí nace un compromiso de Osceola 360.

A partir de esta reunión comenzaremos a analizar cada sesión importante.

No solamente diremos qué se aprobó.

Diremos:

quién presentó la propuesta;

quién hizo preguntas;

quién votó a favor;

quién votó en contra;

cuánto costará;

y qué impacto tendrá para los residentes.

El verdadero reto

Crecer sin perder calidad de vida

Osceola continúa siendo uno de los condados con mayor crecimiento de Florida.

Ese crecimiento trae inversión, empleo y nuevas oportunidades.

Pero también genera presión sobre las carreteras, las escuelas, la seguridad pública y los servicios esenciales.

La gran pregunta ya no es si debemos crecer.

La pregunta correcta es:

¿Está creciendo el gobierno con la misma eficiencia con que crece la población?

¿Las carreteras llegan antes que las viviendas?

¿La infraestructura acompaña el ritmo del desarrollo?

¿Las inversiones públicas responden a una planificación estratégica o simplemente reaccionan al crecimiento?

Estas son preguntas que merecen respuestas documentadas.

Nuestra investigación comienza hoy

Durante las próximas semanas iniciaremos una serie especial que incluirá:

¿Quiénes son los principales desarrolladores que están construyendo en Osceola?

¿Cuáles proyectos fueron aprobados durante los últimos dos años?

¿Cuánto dinero han invertido?

¿Qué impacto tendrán sobre el tráfico?

¿Qué escuelas necesitarán ampliación?

¿Quién financia las nuevas carreteras?

¿Qué porcentaje pagan realmente los desarrolladores y qué porcentaje termina asumiendo el contribuyente?

No será una serie basada en opiniones.

Será una investigación sustentada en documentos públicos, presupuestos, expedientes de planificación, actas de reuniones y votaciones oficiales.

Nuestra Opinión

La democracia local comienza mucho antes de las elecciones.

Comienza cuando los ciudadanos conocen a quienes los representan.

Sorprende que muchos residentes puedan identificar al gobernador de Florida o al presidente de los Estados Unidos, pero no sepan quién es el comisionado que representa su propio distrito.

Eso debe cambiar.

Porque las decisiones que más afectan la vida cotidiana —la carretera por la que conduce cada mañana, el desarrollo que se construye junto a su comunidad, el parque donde juegan sus hijos o la estación de bomberos que protege su vecindario— suelen aprobarse aquí mismo, en Kissimmee.

Y precisamente ahí es donde Osceola 360 quiere estar.

No para criticar por criticar.

No para aplaudir automáticamente.

Sino para informar con rigor, explicar las decisiones públicas y ayudar a que los ciudadanos puedan evaluar, con hechos y no con rumores, el desempeño de quienes gobiernan.

Próxima edición

El miércoles comenzaremos la primera gran investigación de esta serie:

¿Quiénes son los mayores desarrolladores inmobiliarios de Osceola County y qué proyectos están transformando nuestro condado?

Analizaremos las principales empresas constructoras, los desarrollos en marcha, las inversiones anunciadas y cómo esos proyectos podrían cambiar el futuro económico y urbano de Kissimmee y Osceola.

Porque para entender el crecimiento, primero hay que conocer a quienes lo están construyendo.