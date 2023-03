Puestos Administrativos Siguen Intocables en la Universidad de Puerto Rico

¡Alerta! ¡Alerta! Parece que los puestos administrativos en las universidades como decanos, directores, coordinadores y ayudantes especiales se están reproduciendo como conejos. Sí, lo has leído bien, estas posiciones parecen estar multiplicándose a un ritmo alarmante y preocupante.

El problema es que, aunque estos puestos son permanentes, a menudo no son necesarios y evitan que se contraten a más profesores que son los que realmente producen la investigación y la enseñanza. Es como si la universidad estuviera pagando por una gran cantidad de empleados que no aportan mucho valor real al proceso educativo.

Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Mi humilde sugerencia es que se permita un día de gracia en las universidades, donde puedan despedir, mover y re-clasificar los puestos administrativos que ya no son necesarios. Esto no solo mejorará la eficiencia y reducirá los costos, sino que también abrirá más oportunidades para los profesores altamente capacitados que están ansiosos por compartir sus conocimientos y habilidades con la próxima generación de líderes.

En los últimos años, se ha hablado mucho sobre la automatización y la inteligencia artificial, y su impacto en el mercado laboral. Una de las áreas que se ha visto más afectada por estos avances tecnológicos es el sector educativo. Con la aparición de programas de inteligencia artificial y la automatización de procesos, muchos de los puestos que antes eran necesarios en las escuelas y universidades se han vuelto obsoletos. A continuación, analizaremos algunos de los puestos que se pueden eliminar en el sector educativo y las razones detrás de esta decisión.

Bibliotecarios

Los avances tecnológicos han hecho que la mayoría de la información que se necesita para la investigación esté disponible en línea. Los estudiantes pueden acceder a bases de datos de revistas y libros electrónicos sin salir de casa. Esto hace que la necesidad de bibliotecarios sea cada vez menor. Las tareas que realizan los bibliotecarios, como la organización de los libros y el mantenimiento de la biblioteca, pueden ser realizadas por robots.

Personal de mantenimiento

Las universidades y escuelas necesitan personal de mantenimiento para mantener los edificios en buen estado. Sin embargo, muchos de estos trabajos pueden ser automatizados. Por ejemplo, los robots pueden limpiar los pisos, las paredes y las ventanas. También pueden reparar los daños en los edificios. Además, muchas tareas de mantenimiento pueden ser contratadas a empresas externas a un costo mucho menor.

Recepcionistas

Los recepcionistas son empleados que reciben a los visitantes, contestan llamadas y dirigen a los estudiantes y el personal a las oficinas adecuadas. Muchas de estas tareas pueden ser realizadas por programas de inteligencia artificial. Los chatbots, por ejemplo, pueden responder preguntas frecuentes y ayudar a los visitantes a encontrar el lugar correcto.

Profesores sustitutos

La contratación de profesores sustitutos puede ser costosa para los colegios y universidades. Sin embargo, con la tecnología de aula virtual, los estudiantes pueden tomar cursos en línea y acceder a materiales educativos en cualquier momento y lugar. Además, los programas de inteligencia artificial pueden ayudar a los estudiantes a aprender de manera más efectiva al personalizar el contenido educativo y adaptarse a su ritmo de aprendizaje.

Personal administrativo

La mayoría de las tareas administrativas, como el registro de estudiantes, la gestión de la nómina y la elaboración de informes, pueden ser automatizadas. Esto elimina la necesidad de tener un gran equipo de personal administrativo. Además, muchas tareas administrativas pueden ser contratadas a empresas externas, reduciendo así los costos.

En conclusión, el uso de la automatización y la inteligencia artificial en el sector educativo puede reducir significativamente los costos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos avances tecnológicos no pueden reemplazar completamente a los seres humanos. Aunque algunos puestos pueden ser eliminados, los seres humanos seguirán siendo necesarios para tareas que requieren habilidades únicas, como la enseñanza, la investigación y el asesoramiento. Es importante encontrar un equilibrio entre la tecnología y el personal humano para garantizar la calidad de la educación.

Al final del día, las universidades son centros de enseñanza y aprendizaje, no empresas de contratación masiva. Debemos asegurarnos de que el dinero se invierta en las personas adecuadas, en este caso, los profesores que son el corazón y el alma de la educación superior. Es importante que esta operación no sea asignada a los burócratas. Esto seria para ellos dispararse en el pie y no van a estar inclinados a eliminar sus posiciones.

Así que, en lugar de dejar que los puestos administrativos se reproduzcan como conejos, debemos tomar medidas para garantizar que la universidad siga siendo un lugar vibrante y emocionante donde los estudiantes puedan aprender y crecer. ¡Vamos, universidades, hagan un cambio y dejen ir a esos puestos administrativos innecesarios!

Referencias:

“The Overproduction of Administrative Positions in American Higher Education.” The Atlantic, 12 de diciembre de 2016.

“Administrative Bloat at American Universities: The Real Reason for High Costs in Higher Education.” Forbes, 28 de septiembre de 2016.

“The Growth of Administration in Higher Education: An Analysis of Global Trends.” Journal of Higher Education Management, 7 de mayo de 2018.

Like this: Like Loading...