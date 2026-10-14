Presidente Luis Rodolfo Abinader llama a empresarios italianos a invertir en República Dominicana y destaca complementariedad económica entre ambos países. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Roma, Italia.– El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona invitó a los empresarios italianos a invertir en República Dominicana y considerarla su segunda casa, al destacar las oportunidades de negocios que ofrece el país y la complementariedad entre la industria y la tecnología de Italia y los sectores productivos dominicanos.

Al participar este miércoles en la apertura del Encuentro Empresarial Italia-República Dominicana, celebrado en Villa Madama, acompañado del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, el presidente Luis Abinader afirmó que ambos países mantienen una relación de hermandad y empatía que puede traducirse en mayores inversiones, intercambio comercial y desarrollo de proyectos conjuntos.

El mandatario señaló que Italia cuenta con una importante industria básica y tecnología que la República Dominicana puede aprovechar para importar equipos, desarrollar nuevas industrias y establecer empresas conjuntas en diferentes sectores.

Estabilidad y crecimiento económico

El gobernante resaltó que la República Dominicana mantiene condiciones favorables para la inversión extranjera, sustentadas en la estabilidad jurídica y política, la diversidad de su economía y el acceso a distintos mercados.

Durante su intervención, proyectó un crecimiento económico de 4.5 % para este año y destacó que el país se encuentra entre los principales destinos de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja junto al sector privado en la meta de duplicar el tamaño de la economía para 2036, mediante un crecimiento sostenido y la ampliación de las oportunidades productivas.

Turismo, zonas francas y nuevas tecnologías

El presidente Luis Abinader destacó el potencial del turismo, sector para el que proyectó entre 12.4 y 12.5 millones de visitantes este año. También señaló que las inversiones turísticas cuentan con incentivos fiscales, incluidos beneficios tributarios por un período de diez años, conforme al régimen aplicable.

En cuanto a las zonas francas, resaltó su aporte a las exportaciones y a la producción de dispositivos médicos y equipos electrónicos, además de los planes para desarrollar la industria de semiconductores.

El mandatario también mencionó las oportunidades vinculadas a las tierras raras ubicadas en el sur del país, sobre las cuales espera contar en diciembre con los resultados de un informe internacional sobre las reservas mineras. Explicó que su potencial podría convertirlas en una fuente importante de ingresos para la economía dominicana.

De igual forma, destacó la inversión de Google en infraestructura digital, estimada durante su intervención en unos 600 millones de dólares, destinada a fortalecer la conectividad y posicionar a República Dominicana como un centro digital para el Caribe y Centroamérica.

Plataforma para el comercio y la inversión

El jefe de Estado señaló que la ubicación geográfica del país, sus puertos, aeropuertos y conectividad lo convierten en una plataforma logística para empresas interesadas en acceder a los mercados del Caribe, América Latina y Europa.

También resaltó las exportaciones dominicanas de cigarros y otros productos, así como los esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso a mercados internacionales.

En ese contexto, mencionó el programa Burocracia Cero, orientado a agilizar los procesos administrativos y reducir las trabas que puedan dificultar la instalación y expansión de empresas.

El presidente Luis Abinader propuso que el encuentro empresarial tenga continuidad en la República Dominicana, con el objetivo de dar seguimiento a los contactos establecidos y convertir las conversaciones entre compañías en proyectos concretos.

Finalmente, agradeció al Gobierno italiano, al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y a los empresarios participantes, al tiempo que reiteró su interés en que Italia se convierta en un socio estratégico para el desarrollo económico dominicano.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el presidente del Consejo de Administración de REFIDOMSA, Samuel Pereyra.

Del sector empresarial participaron el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini; el presidente del Grupo HAGECO, Michele El-Hage; el presidente del Grupo Abicor, José Abinader; el presidente del Grupo RICA, Pedro Brache, y el presidente de MPL Constructora y Michel Lulo & Asociados, Michel Lulo.

También asistieron la vicepresidenta de Abicor, Rita Abinader; la vicepresidenta del Grupo Inicia, Angie Bergés; la vicepresidenta del Grupo Punta Cana, Paola Rainieri; el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, y los representantes de Atria Advisors, Pablo Ordorica y Laura Penzo.

Presidente Luis Abinader y viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, acuerdan fortalecer la cooperación económica, las inversiones y la seguridad entre República Dominicana e Italia

Roma, Italia.– El presidente Luis Abinader y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, acordaron este miércoles fortalecer las relaciones bilaterales mediante nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación en materia de seguridad, durante una reunión celebrada en Villa Madama, Roma, que concluyó con la firma de una declaración conjunta.

Tajani resaltó la estabilidad política dominicana como un factor fundamental para atraer inversiones y manifestó la disposición de su país de aumentar las exportaciones hacia el mercado dominicano.

Calificó la reunión de muy positiva y señaló que Italia y la República Dominicana pueden desarrollar proyectos conjuntos en sectores como la construcción naval, la industria farmacéutica y el turismo.

El funcionario italiano expresó, además, la disposición de recibir inversiones dominicanas en Italia y destacó la importancia de fortalecer las relaciones empresariales mediante encuentros entre representantes de ambos gobiernos y compañías de los dos países.

El acuerdo fue suscrito por los embajadores de ambos países, Sergio Maffettone y Rafael Lantigua.

En el marco del Encuentro Empresarial Italia-República Dominicana, celebrado en Villa Madama, ambos funcionarios destacaron las oportunidades para ampliar los vínculos políticos, económicos e industriales mediante iniciativas que favorezcan el intercambio comercial y la participación de empresas de ambas naciones en nuevos mercados.

Ampliar las inversiones recíprocas y las exportaciones entre ambos países

El presidente Luis Abinader afirmó que existen amplias oportunidades para profundizar la relación económica, especialmente en las industrias farmacéutica y pesada, los equipos agrícolas y el sector de salud.

El mandatario manifestó el interés de su gobierno en ampliar las inversiones italianas en República Dominicana y las dominicanas en Italia, así como incrementar las exportaciones en ambas direcciones.

El presidente explicó que el foro empresarial ítalo-dominicano constituye una oportunidad para que las compañías de ambos países dialoguen directamente, identifiquen áreas de interés común y exploren proyectos que generen beneficios para sus respectivas economías.

Cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico

Tajani indicó que el fortalecimiento de las relaciones comerciales incluirá reuniones entre ministros y posteriores encuentros entre empresas italianas y dominicanas. Asimismo, destacó los vínculos históricos entre ambos pueblos, marcados por la presencia de ciudadanos italianos en la República Dominicana y de dominicanos residentes en Italia.

La situación de Haití, la protección de la frontera dominicana y la lucha contra el narcotráfico también formaron parte de la agenda bilateral.

Tajani manifestó que Italia brindará apoyo a los esfuerzos relacionados con la protección fronteriza dominicana y destacó el compromiso compartido de ambos países en la lucha contra el tráfico de drogas.

Explicó que durante la reunión abordaron el problema del fentanilo y las posibilidades de ampliar la cooperación mediante el proyecto Falcone-Borsellino, el intercambio de conocimientos y capacidades técnicas, así como el uso de información del ámbito espacial que pueda contribuir a combatir el narcotráfico.

Al responder preguntas de la prensa, el presidente Luis Abinader informó que la República Dominicana mantiene una cooperación importante con las agencias de inteligencia italianas para prevenir la criminalidad y enfrentar el tráfico de drogas.

El jefe de Estado señaló que ambos países han realizado operaciones conjuntas exitosas y agregó que la experiencia italiana en el control de fronteras constituye otra área en la que pueden ampliar la colaboración durante las próximas reuniones.

Tajani destaca oportunidades comerciales y turísticas

Durante el intercambio con los periodistas, el canciller italiano resaltó la relación turística entre ambos países y señaló que los visitantes italianos mantienen una presencia consolidada en República Dominicana desde hace muchos años. También destacó el nivel de gasto de estos turistas y las inversiones realizadas por empresas italianas en la economía dominicana.

Al ser preguntado sobre los beneficios concretos de los acuerdos, Tajani explicó que ambos gobiernos trabajan para ampliar las exportaciones y las inversiones en los sectores de la medicina, la agricultura, el turismo y la industria.

Asimismo, destacó los vínculos históricos derivados de la migración y la participación de empresarios de origen italiano en la economía dominicana, al considerar que estos lazos constituyen una base para continuar desarrollando las relaciones comerciales.

El funcionario también se refirió a la situación internacional y defendió la unidad de Occidente ante la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese contexto, respaldó las sanciones acordadas por Europa contra integrantes de la red de defensa rusa, al considerar que forman parte de los esfuerzos para llevar al presidente ruso, Vladimir Putin, a la mesa de negociación por la paz.

El presidente Luis Abinader resalta la estabilidad dominicana para atraer inversiones

En respuesta a los periodistas, el mandatario dominicano afirmó que la estabilidad política de la República Dominicana es fundamental para atraer inversiones y ampliar las oportunidades de negocios con Italia.

El mandatario sostuvo que los empresarios italianos identifican al país caribeño como un mercado con oportunidades para invertir y señaló que la cooperación bilateral permitirá ampliar las exportaciones dominicanas hacia Europa y las italianas hacia el Caribe y América Latina.

Sobre la cooperación en materia de seguridad, reiteró que las agencias de inteligencia de ambos países trabajan para prevenir la criminalidad y enfrentar el narcotráfico. Añadió que las operaciones conjuntas han producido resultados importantes y que continuarán explorando mecanismos de colaboración, incluida la experiencia italiana en el control fronterizo.

El presidente Luis Abinader agradeció al Gobierno italiano, a través de Tajani y su equipo, por la acogida y las iniciativas acordadas, y expresó su confianza en que las reuniones previstas permitan obtener resultados favorables para las dos naciones.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo del mandatario dominicano en Italia, orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas, promover nuevas oportunidades de negocios y ampliar la cooperación en sectores estratégicos para el desarrollo de ambos países.

La declaración conjunta reafirma el compromiso de República Dominicana e Italia de profundizar sus vínculos políticos y económicos, fomentar las inversiones recíprocas y reforzar la colaboración frente a desafíos comunes en materia de seguridad.

Presidente Luis Abinader inaugura salón República Dominicana en la FAO y reafirma compromiso con el Hambre Cero. Otras Noticias Presidenciales

Roma, Italia.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, durante la inauguración del salón República Dominicana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

Como parte de su agenda, el mandatario también entregó al Museo de la FAO una obra escultórica del artista dominicano Juan Trinidad, con la que se destaca el talento artístico nacional en este espacio internacional.

Durante el acto inaugural del salón República Dominicana, el presidente Luis Abinader destacó que este espacio representa un símbolo del compromiso nacional con la iniciativa Hambre Cero y con el propósito de garantizar una mejor alimentación y condiciones de vida dignas para la población.

El jefe de Estado expresó su orgullo de que la República Dominicana cuente con un salón en las instalaciones de la FAO y manifestó su deseo de que cada dominicano que visite el lugar recuerde la responsabilidad del país de continuar trabajando por la seguridad alimentaria y la nutrición.

“Este salón representa el compromiso de la República Dominicana con Hambre Cero y con la dignidad humana, que es el fin, el objetivo de cualquier gobernante”, manifestó el mandatario.

Durante sus palabras, el presidente agradeció al director general de la FAO, Qu Dongyu, así como a los ministros, embajadores, miembros de la delegación dominicana y al personal del organismo internacional que contribuyeron a la realización de esta iniciativa.

El gobernante señaló que la presencia de este espacio en Roma constituye un motivo de orgullo para el país, pero también un compromiso de continuar consolidando los esfuerzos dirigidos a combatir el hambre y mejorar la nutrición de los dominicanos.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, expresó su satisfacción por la inauguración del salón de la República Dominicana en la sede del organismo en Roma, al destacar que este espacio representa la presencia y la identidad del país dentro de la institución internacional.

Qu Dongyu explicó que disponer de un salón en la sede de la FAO constituye un privilegio, debido a la dificultad de conseguir estos espacios, y felicitó a la embajadora dominicana Ada Hernández por las gestiones realizadas para hacerlo posible. Asimismo, señaló que la organización pertenece a sus Estados miembros y que estos espacios permiten fortalecer su participación y promover actividades conjuntas.

El director general de la FAO manifestó su deseo de que el salón dominicano se convierta también en un espacio para la celebración de seminarios y otras actividades. Además, destacó la importancia de la visita del presidente Luis Abinader y expresó sus mejores deseos para la República Dominicana.

Por su parte, el artista dominicano Juan Trinidad manifestó su alegría y orgullo por la entrega de su obra escultórica al Museo de la FAO, al considerar este momento una oportunidad para proyectar el arte y la riqueza cultural de la República Dominicana en el ámbito internacional.

La actividad concluyó con el corte de cinta que dejó inaugurado el salón República Dominicana en la sede de la FAO, como expresión del compromiso del país con la seguridad alimentaria, el bienestar de su población y la dignidad humana.