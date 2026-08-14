Presidente Abinader transforma la educación digital a través del ITLA entregando más de 36,000 becas tecnológicas. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Repubica Dominicana Luis Rodolfo Abinader encabezó este jueves en el Palacio Nacional un trascendental acto donde se entregó, a través del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), más de 36,000 becas tecnológicas, lo que constituye una apuesta decisiva por el talento de los jóvenes y su capacidad de aportar al desarrollo integral de la República Dominicana.

En su discurso, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, expresó que el Gobierno hace una apuesta seria, segura, vertical y frontal para preparar a nuestra población e industrias con la entrega de estas becas.

El funcionario manifestó que, con el apoyo del Estado Dominicano, se impulsa aún más la fuerza de la juventud dominicana, “de esos hombres y mujeres que apuestan y son parte de nuestro futuro”.

“Con el liderazgo firme del presidente Luis Abinader, caminamos hacia puerto seguro, colocándonos en los senderos del futuro para hacer del mañana una gran oportunidad”, señaló Paliza.

Cobertura histórica y democratización del conocimiento

En este mismo escenario, el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, informó que durante esta convocatoria se recibió un total de 40,654 solicitudes, de las cuales se otorgaron exitosamente 36,225 becas de educación continua.

Bernard sostuvo que esta cifra representa la atención efectiva al 89 % de los aspirantes, lo que marca un hito sin precedentes para la institución.

Formación especializada en áreas de alta demanda laboral

Las 36,225 becas adjudicadas están dirigidas a programas estratégicos vinculados a la transformación digital, tales como:

• Inteligencia artificial y ciencia de datos.

• Ciberseguridad y redes de información.

• Desarrollo de software y marketing digital.

• Diseño gráfico e idiomas.

Impulso a las carreras STEM y liderazgo femenino

Esta iniciativa amplía de manera sustancial el acceso a las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en español) y a las áreas emergentes de la Industria 4.0. Con un fuerte enfoque de inclusión, el 51.3 % de las becas fue concedido a mujeres, impulsando su participación en sectores tecnológicos de alto valor estratégico.

También estuvieron presentes el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, y el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía.

Presidente Abinader recibe a estudiantes dominicanos residentes en España galardonados con el Premio al Mérito Escolar 2026

13 de Agosto 2026 | 15:38

Santo Domingo.- Los estudiantes galardonados con el XI Premio al Mérito Escolar fueron recibidos ayer miércoles por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, como parte de la agenda oficial de su visita cultural al país. Este reconocimiento, impulsado por la Embajada de la República Dominicana en el Reino de España, distingue a jóvenes de nacionalidad u origen dominicano, de entre 12 y 18 años, que se han destacado por su excelencia académica, espíritu de superación y conducta ejemplar en centros educativos de España.

Durante el encuentro, el presidente Luis Abinader felicitó a los estudiantes galardonados y destacó el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que los han llevado a sobresalir académicamente. El mandatario afirmó que los premiados “son un ejemplo para los jóvenes dominicanos en España, en Europa y también en la República Dominicana”. Asimismo, los animó a continuar su formación y a mantener vivos los vínculos con su país de origen.

La delegación de estudiantes estuvo acompañada por el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful, quien agradeció al presidente su respaldo continuo al programa y destacó el impacto positivo del galardón en la juventud dominicana en el exterior.

Previamente, los estudiantes sostuvieron encuentros con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quienes compartieron con ellos sus experiencias y los animaron a continuar destacándose por su excelencia académica.

Durante su estancia en la República Dominicana, los jóvenes han desarrollado una intensa agenda institucional, educativa y cultural que les ha permitido conocer de cerca el funcionamiento de algunas de las principales instituciones del país. El programa ha incluido visitas también al Congreso Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Asimismo, han recorrido algunos de los espacios históricos y culturales más emblemáticos de Santo Domingo, como el Museo de las Casas Reales, el Museo de la Resistencia, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, el Museo Nacional de Historia y Geografía, el Museo de Arte Moderno, la Fortaleza Ozama y el Acuario Nacional. Estas actividades forman parte del programa oficial del Premio al Mérito Escolar 2026.

El viaje cultural y educativo, que se desarrolla del 8 al 15 de agosto, ofrece a los estudiantes la oportunidad de fortalecer sus vínculos con la República Dominicana, conocer de primera mano sus instituciones y profundizar en el legado histórico y cultural que forma parte de su identidad.

El Premio al Mérito Escolar fue creado en 2008 por la Embajada de la República Dominicana en España con el objetivo de reconocer la excelencia académica y fomentar la integración educativa y social de los jóvenes dominicanos residentes en ese país, al tiempo que fortalece su sentido de pertenencia y su vínculo con la nación de origen.

El galardón cuenta con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Turismo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Banco Central, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Suprema Corte de Justicia, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Grupo INICIA, la Fundación Manuel García Arévalo y diversos centros culturales.

Gobierno Dominicano solicita retiro de nueve miembros de la misión diplomática de Cuba, Homologos Cubanos lo rechazan energicamente

Santo Domingo.- Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines.

La medida se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte.

El Gobierno dominicano se acoge a la normativa vigente y seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países. Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema.

Cuba rechaza «enérgicamente» expulsión 9 diplomáticos de RD

Embajada de Cuba en República Dominicana

La Habana, 13 ago.- El Gobierno de Cuba rechazó este jueves «en los términos más enérgicos» la expulsión de diplomáticos y sus familiares de la embajada de la isla en la República Dominicana, y atribuyó esa decisión del Ejecutivo de Santo Domingo a el «sometimiento» a las presiones de Estados Unidos.

«Rechazamos en los términos más enérgicos la decisión del gobierno de la República Dominicana de expulsar a 10 funcionarios diplomáticos y sus familiares de embajada cubana», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

El jefe de la diplomacia cubana afirmó que «no existe motivo alguno que justifique esta decisión de las autoridades dominicanas».

«No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno dominicano a las presiones del gobierno de EEUU, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región», añadió el canciller.

EL INFORME DE LA CANCILLERIA DOMINICANA

La Cancillería dominicana informó este jueves en un comunicado que esta medida «se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte».

Asimismo, expuso que el Gobierno dominicano «se acoge a la normativa vigente» y «seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países».

«Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema», añadió la nota.

ECUADOR TAMBIEN EXPULSO A TODO EL PERSONAL CUBANO

El pasado 4 de marzo, el Gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático de la Embajada de Cuba en Quito, al tiempo que dispuso la retirada de su embajador y el cierre de su representación en La Habana.

Unos días después, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ordenó la salida de los diplomáticos cubanos y declaró que su Gobierno y «el régimen comunista cubano no tienen relaciones diplomáticas».