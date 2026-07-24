ORLANDO ENFRENTA UNA DECISIÓN DE $3,000 MILLONES: ¿MÁS TURISMO O MÁS INVERSIÓN PARA SUS RESIDENTES?

Orange County comienza a evaluar 24 propuestas que compiten por fondos turísticos, entre ellas un estadio de béisbol de Grandes Ligas, una expansión del Dr. Phillips Center, instalaciones deportivas de UCF y un proyecto cultural dedicado a Zora Neale Hurston.

Por la Redacción de El Sol de la Florida

ORLANDO, Florida — 24 de julio de 2026. Una de las decisiones económicas más importantes de los próximos años para Orlando y Orange County acaba de comenzar a tomar forma.

El Tourist Development Tax Citizen Advisory Task Force de Orange County ha iniciado la evaluación de 24 solicitudes que, en conjunto, superan los $3,000 millones para financiar proyectos turísticos, deportivos y culturales.

La magnitud de las solicitudes convierte el proceso en mucho más que una discusión sobre nuevos estadios, museos o instalaciones deportivas.

Lo que está en juego es una pregunta que Orlando lleva años debatiendo:

¿Cómo debe utilizar una de las economías turísticas más poderosas del país la enorme cantidad de dinero que producen sus visitantes?

El comité ciudadano, integrado por 33 miembros, fue convocado nuevamente este mes por el alcalde de Orange County, Jerry L. Demings, y está copresidido por la exalcaldesa del condado Linda Chapin y el presidente de Lift Orlando, Eddy Moratin. Su misión es evaluar las propuestas y hacer recomendaciones al Tourist Development Council y, finalmente, a la Orange County Board of County Commissioners.

Una fuente de dinero extraordinaria

Orange County cobra actualmente un 6% de Tourist Development Tax sobre estadías en hoteles y alquileres de corto plazo.

Es un impuesto que, en esencia, pagan los visitantes.

La fortaleza del turismo ha convertido esa fuente de ingresos en una auténtica maquinaria financiera. FOX 35 reporta que el condado se encamina a recaudar más de $400 millones durante este año fiscal, lo que constituiría un récord. El presupuesto adoptado para el año fiscal 2026 había anticipado ingresos por TDT superiores a $360 millones.

Pero existe una diferencia fundamental entre cuánto recauda Orange County y cuánto puede gastar libremente.

WFTV informó que existen aproximadamente $430 millones en reservas del TDT, aunque funcionarios del condado advierten que una parte importante ya está comprometida para obligaciones de bonos y proyectos previamente autorizados. Por eso todavía no existe una cifra definitiva de cuánto dinero estará realmente disponible para las nuevas propuestas.

Y ahí comienza la competencia.

$975 millones para traer Major League Baseball a Orlando

La solicitud que probablemente generará mayor atención es la presentada por Orlando Dreamers, el grupo que intenta traer una franquicia de Major League Baseball a Central Florida.

La organización solicita aproximadamente $975 millones en fondos TDT vinculados a su propuesta de construir un estadio techado con capacidad aproximada para 45,000 espectadores.

El proyecto ha sido planteado para un terreno de aproximadamente 35.5 acres al norte de Aquatica, en el corazón del corredor turístico.

Orlando Dreamers sostiene que aportaría la mayor parte del costo de construcción y que el estadio terminaría siendo propiedad de Orange County. El grupo afirma además que el proyecto podría generar alrededor de $32 millones anuales adicionales en TDT y sostiene que produciría decenas de miles de empleos. Estas últimas cifras son proyecciones del propio grupo promotor, no resultados independientes ya comprobados, y deberán ser examinadas como tales durante el proceso.

El exjugador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama Barry Larkin, quien participa como embajador del proyecto Orlando Dreamers, ha defendido a Orlando como un mercado preparado para MLB, destacando su infraestructura y tamaño de mercado.

La propuesta plantea una posibilidad histórica: convertir a Orlando en una ciudad con franquicias de NBA, MLS, NWSL y eventualmente MLB.

Pero $975 millones de dinero proveniente de impuestos turísticos garantiza que el proyecto será examinado cuidadosamente.

Dr. Phillips Center quiere otros $750 millones

La segunda gran solicitud alcanza aproximadamente $750 millones para una nueva fase del Dr. Phillips Center for the Performing Arts.

Eso coloca sobre la mesa otro debate.

Orlando ha invertido durante décadas en convertirse no solamente en un destino de parques temáticos, sino también en un centro de deportes, entretenimiento, artes y convenciones.

La pregunta ahora es cuánto más debe invertirse para continuar esa transformación.

UCF también entra en la competencia

La University of Central Florida solicita aproximadamente $119 millones para mejoras de instalaciones deportivas.

Entre los proyectos contemplados figuran mejoras en FBC Mortgage Stadium y nuevas instalaciones para fútbol, atletismo y softball.

La participación de UCF resulta particularmente interesante porque demuestra hasta qué punto el debate sobre el TDT ha dejado de limitarse a hoteles y parques temáticos.

Ahora abarca deportes universitarios, cultura, estadios profesionales y desarrollo económico.

Eatonville busca convertir su historia en una atracción internacional

Una de las propuestas de mayor importancia cultural proviene de Eatonville.

La Association to Preserve the Eatonville Community solicita alrededor de $53 millones específicamente para el propuesto Zora Neale Hurston International Museum of Art, Heritage and Culture. Otros componentes de la propuesta turística más amplia de Eatonville elevan considerablemente la inversión buscada para el distrito.

La directora ejecutiva de la organización, N.Y. Nathiri, plantea una visión en la que Eatonville misma funcione como una especie de museo vivo.

La importancia histórica es considerable.

Eatonville ocupa un lugar fundamental en la historia afroamericana de Florida y está íntimamente vinculada con la escritora Zora Neale Hurston.

Transformar ese patrimonio en una atracción cultural internacional podría distribuir parte del turismo de Orlando hacia comunidades que tradicionalmente no reciben la misma cantidad de visitantes que International Drive o los parques temáticos.

Pero aparece una pregunta incómoda

Mientras las organizaciones compiten por miles de millones, la comisionada de Orange County Kelly Martinez Semrad ha planteado públicamente una cuestión diferente:

¿Por qué seguir comprometiendo cientos de millones en infraestructura turística mientras los residentes enfrentan congestión vial, problemas de transporte, inundaciones y una crisis de vivienda?

Semrad cuestionó precisamente si tiene sentido continuar expandiendo instalaciones turísticas cuando la infraestructura utilizada tanto por visitantes como por residentes enfrenta serias presiones. También señaló el problema de trabajadores del propio sector turístico que tienen dificultades para costear vivienda en la región.

Es posiblemente la pregunta política más importante detrás de todo este proceso.

El dinero no puede simplemente utilizarse para cualquier cosa

Existe, sin embargo, una limitación que muchas veces desaparece del debate público.

Orange County no puede decidir unilateralmente utilizar todo el Tourist Development Tax para viviendas, carreteras o cualquier otro propósito.

La utilización del TDT está regulada por la legislación de Florida.

Entre sus usos autorizados se encuentran determinadas instalaciones públicas como centros de convenciones, estadios, arenas, auditorios y ciertas actividades destinadas a promover el turismo.

Linda Chapin señaló precisamente que ampliar sustancialmente los usos permitidos requeriría cambios por parte de la Legislatura de Florida, no simplemente una decisión de los comisionados de Orange County.

Esto cambia considerablemente el debate.

La pregunta no es simplemente:

“¿Por qué no usamos ese dinero para vivienda?”

También debe preguntarse:

“¿Debería Tallahassee permitir que las comunidades turísticas tengan mayor flexibilidad para utilizar parte de esos ingresos?”

Y esa es una discusión política que podría trascender Orlando.

Parte del dinero ya está comprometido

Además, Orange County no comienza este proceso con una cuenta bancaria vacía de obligaciones.

Parte importante de los ingresos futuros ya está destinada a compromisos anteriores.

Entre ellos se encuentran inversiones previamente aprobadas para Camping World Stadium y el Orange County Convention Center. Visit Orlando también recibe cerca del 30% de los ingresos anuales del TDT, según FOX 35.

En 2024, por ejemplo, los comisionados aprobaron aproximadamente $400 millones en fondos turísticos para nuevas mejoras de Camping World Stadium.

Por tanto, las 24 nuevas solicitudes no compiten contra $3,000 millones disponibles.

Compiten entre sí por una cantidad considerablemente menor.

¿Quién gana y quién pierde?

Aquí comienza el verdadero desafío para los comisionados.

Financiar un estadio de MLB podría generar turismo, actividad económica y posicionamiento internacional.

Invertir en artes podría fortalecer Downtown Orlando y diversificar la economía turística.

Invertir en UCF podría fortalecer el turismo deportivo.

Invertir en Eatonville podría llevar visitantes y desarrollo económico hacia una comunidad histórica que durante décadas ha buscado preservar su identidad.

Pero cada dólar comprometido con un proyecto deja de estar disponible para otro.

Eso convierte la decisión en una cuestión de prioridades.

La decisión llegará a los comisionados

El Task Force realizará cuatro reuniones para estudiar las solicitudes.

Las organizaciones solicitantes comenzarán a realizar presentaciones y el comité deberá posteriormente elaborar sus recomendaciones.

La próxima reunión está programada para el 28 de julio.

Las recomendaciones deberán llegar a la Orange County Board of County Commissioners en agosto, donde comenzará la etapa política definitiva del proceso.

Será entonces cuando el alcalde Jerry Demings y los comisionados tengan que enfrentar decisiones que podrían definir parte del desarrollo económico de Orlando durante décadas.

Orlando ante una decisión sobre su futuro

El debate no debería reducirse a estar a favor o en contra de un estadio.

Tampoco a escoger entre turistas y residentes.

La verdadera discusión es mucho más compleja.

Orlando construyó buena parte de su prosperidad moderna gracias al turismo. Esa industria genera cientos de millones de dólares en impuestos turísticos y sostiene una enorme cantidad de actividad económica.

Pero el éxito también ha generado presiones.

Tráfico.

Vivienda.

Transporte.

Infraestructura.

Costo de vida.

Ahora Orange County deberá decidir cuánto reinvertir en la maquinaria que genera el turismo y, paralelamente, presionar para que las reglas estatales permitan que esa prosperidad beneficie de manera más directa a quienes mantienen funcionando esa maquinaria todos los días.

Porque detrás de los $3,000 millones en solicitudes existe una pregunta todavía más grande:

¿Qué clase de Orlando queremos construir con la riqueza que genera el turismo?

Esa será una de las decisiones públicas que El Sol de la Florida continuará siguiendo de cerca durante las próximas semanas.