Presidente Abinader destaca país captó en el 2022 inversiones superiores a los 4,000 millones de dólares y proyecta un monto mayor al finalizar el 2023

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader resaltó este martes que al cierre de 2022, la inversión extranjera directa en el país superó la cifra de los USD 4,000 millones, la más alta en los últimos 30 años y que ya en el primer semestre de este 2023 pasan los USD 2,000 millones, con proyección a un monto aún mayor al finalizar el año.

El mandatario dijo que estas cifras son el resultado del nuevo clima que ha procurado desde el Gobierno para establecer un terreno fértil y seguro que permita la inversión productiva y la expansión de las empresas en cada rincón del país.

“Esto es parte del compromiso que hemos asumido para crear condiciones favorables para las inversiones presentes y futuras, que atienda las necesidades de servicios que surgen durante todo el proceso de ejecución de los proyectos de inversión, tratando de simplificar trámites y acelerando procesos administrativos transparentes con un Gobierno impregnado en prácticas de honestidad”, aseguró.

El presidente Abinader habló durante la presentación de los resultados del estudio “Impacto de la Inversión Extranjera Directa en la Economía Dominicana: Dupliquemos la Inversión”, que realizó la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX).

Durante el evento, la Junta Directiva de ASIEX, entregó un reconocimiento especial al presidente Abinader “por su liderazgo en la formulación e implementación de políticas públicas que han propiciado un crecimiento histórico de la inversión extranjera en la República Dominicana y por su visión estratégica de trabajo conjunto con el sector privado para crear un entorno propicio para el desarrollo económico, la prosperidad y el aumento de inversiones y reinversiones”.

Además, “por su compromiso en la maximización del desarrollo humano a través del crecimiento económico, así como por su liderazgo en las iniciativas para lograr el posicionamiento global de la República Dominicana como punto clave de interconexión comercial regional y por convertir su gestión en un pilar esencial para generar oportunidades y empleos en beneficio de todos los ciudadanos”.

El presidente Abinader manifestó que este reconocimiento le da un mayor compromiso de seguir trabajando en un firme rumbo que lleve al país a alcanzar el bienestar social que merecen todos los dominicanos, consolidando el crecimiento a través de generación de oportunidades para la inversión y el robustecimiento las políticas que impulsen todos esos logros.

El jefe de Estado manifestó, además que, resulta altamente gratificante el resumen del estudio presentado en el día de hoy por ASIEX, en el que se puede constatar que en el año 2022 las empresas de inversión extranjera del país representaron el 3.9% del PIB, lo cual suma el 30 % de los ingresos fiscales directos o indirectos, y el 73 % de las exportaciones, así como el 18.8 % de los aportes del sector privado a la seguridad social y la generación de más de 200,000 empleos formales.

“Nuestras políticas públicas están orientadas a fortalecer la institucionalidad y fomentar la colaboración público-privada con el objetivo de atraer y retener inversión extranjera directa. Y sobre esa base descansa el Gabinete de Promoción de Inversiones, creado en el año 2020 bajo la coordinación de la vicepresidenta de la República, con el objetivo de impulsar políticas y mecanismos que faciliten las inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo”, indicó.

Además, expuso, han puesto en marcha una serie de medidas para acompañar todo ese proceso de fortalecimiento, que incluye el impulso de iniciativas como el Programa Burocracia Cero, la Ventanilla Única de Inversión, o el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, junto con otros proyectos, entre los que destacó la creación de la Estrategia Nacional para el Fomento de las Inversiones y la Reinversión, que lideran el Gabinete de Inversión y ProDominicana.

“Avanzando por la senda correcta hacia el crecimiento y el desarrollo de nuestro país generamos confianza y ofrecemos un clima de seguridad incomparable para inversionistas y empresas, que se refleja en los buenos resultados presentados en el día de hoy”, afirmó.

El mandatario expresó que desde su llegada al Gobierno ha implementado una política de colaboración mutua entre el sector privado y el Estado dominicano, porque cree firmemente que es una muy buena manera de generar empleos, de garantizar la seguridad jurídica de las empresas y fomentar la inversión a gran escala.

“Las empresas de inversión extranjera han impulsado la competitividad de República Dominicana en los mercados internacionales, contribuyendo así a la diversificación exportadora, abriendo puertas de oportunidades para que nuestros agentes económicos conecten con las cadenas globales y desarrollen actividades productivas de mayor valor agregado”, resaltó.

En ese sentido, el gobernante agradeció a la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera por sus grandes aportes y por liderar la elaboración y presentación de los resultados de este estudio sobre el impacto que ha tenido la inversión extranjera directa en la economía y en el desarrollo social de la República Dominicana. Igualmente, rindió un homenaje a don Alfonso Paniagua por su incuestionable compromiso con el desarrollo económico y social del país.

“Estamos en el mejor momento para la inversión, estamos muy optimistas con los objetivos económicos para el próximo año, estamos viendo crecimiento de más de un 5 % para el año 2024 y este crecimiento se va a convertir en desarrollo social y económico”.

Visión estratégica del presidente Abinader para asegurar estabilidad de la economía y robustecer seguridad jurídica de las inversiones

De su lado, el presidente de ASIEX, Alejandro Peña Prieto, expresó: “Señor Presidente, me gustaría aprovechar este espacio para expresar en nombre de ASIEX nuestro reconocimiento y agradecimiento por su visión estratégica y elogiar los esfuerzos emprendidos por su Administración para asegurar la resiliencia y la estabilidad de nuestra economía, robustecer la seguridad jurídica de las inversiones, elevar los niveles de transparencia y eliminar obstáculos burocráticos superfluos”.

Y agregó: “Todas estas medidas, sin lugar a dudas, han tenido un impacto fundamental en la creación de un entorno propicio para los negocios, y han contribuido significativamente al destacado posicionamiento que nuestro país ostenta como destino de inversión”.

Peña Prieto expuso que el hecho de que al cierre de 2022 la inversión extranjera directa en el país haya superado los USD 4,000 millones, la más alta en los últimos 30 años, consolida a la República Dominicana como líder indiscutible en la captación de inversión extranjera directa en toda la región de Centroamérica y el Caribe e, igualmente, como uno de los principales destinos en toda Latinoamérica, al tiempo de destacar que se espera que al cierre del año en curso este monto sea aún mayor.

Consideró que estos números no son meras estadísticas, sino que son el testimonio tangible de la confianza que inversionistas alrededor del mundo han depositado en esta nación y de las políticas efectivas que como país han implementado para fomentar un entorno propicio para la inversión y la reinversión.

“Estos logros son aún más significativos si consideramos los grandes desafíos que hemos enfrentado, producto de la pandemia y del complejo escenario geopolítico, y en este contexto global turbulento, la República Dominicana se erige como un destino sólido y atractivo en el cual invertir”.

Resultados del Estudio

La presentación de los resultados correspondió al CEO de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti.

Dentro de los principales resultados del estudio de ASIEX, que tomó como referencia de análisis un campo de más de 600 empresas de inversión extranjera radicadas en el país y fue realizado con las estadísticas oficiales de 2022, se encontró con que la inversión sostenida de las empresas de inversión extranjera directa representaron 3.9 % del PIB en 2022, realizaron el 73 % de las exportaciones nacionales (USD 8, 938 MM), aportaron el 18.8 % el sector privado a la seguridad social y generaron, también, más de 200,000 empleos formales y de calidad a la economía nacional.

Además, contribuyeron con el 30 % de todos los ingresos fiscales, directo o indirectos (USD 4,398 MM). El estudio también muestra que las empresas de inversión extranjera directa reinvierten al menos el 60.9 % de sus utilidades, lo cual es una clara señal de confianza y compromiso de continuar aportando al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

ASIEX propuso la creación de una estrategia nacional para el fomento de las inversiones y la reinversión, con el objetivo de duplicar la inversión extranjera directa en la República Dominicana para el año 2028, de acuerdo a resultados que reveló un estudio de esta Asociación, realizado con el apoyo de la firma Ecoanalítica, en el que se analiza el impacto y comportamiento de la inversión extranjera directa en la economía dominicana y su incidencia social.

Durante el acto, acompañaron al presidente Abinader, el ministro de la Presidencia, Joel Santos; la viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria Comercio y Mipymes, Vilma Arbaje; la directora Ejecutiva de Pro Dominicana, Biviana Riveiro; el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Daniel Liranzo, y el de la Dirección General de Alianzas Público Privadas; Sigmund Freund, así como el subdirector de la Dirección General de Aduanas, Daniel Peña.

Presidente Abinader cuestiona a Periodista Héctor Danilo Sánchez por situación de Mafias denunciadas por el comunicador

En un momento en que quien suscribe le pregunto al Señor Presidente de la República DOminicana Luis Rodolfo Abinader Corona, denunciando en las preguntas a dos peligrosas y ricas mafias la primera que se dedica a invadir propiedades privadas y nadie sabe de que manera estas mafias se hacen conseguir papeles y con esos papeles se agenciaron entonces, el apoyo del Abogado del Estado.

Momentos de las importantes preguntas hechas por nosotros al Presidente de la República Dominicana Luis Abinader y respuestas dada por el mandatario.

De Oficiales Militares y policiales activos y en retiros de casi todos los rangos incluyendo miembros de respetables instituciones como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, de la Policía Nacional este ultimo el Teniente Coronel de León quien era SUbdirector del cuartel de la Policía en Boca Chica el cual usaba una gran cantidad policías subalterno de este en favor de esos mafiosos y en detrimento de la Familia Santana, Castillo entre otras familias notables de Boca Chica.

En su momento yo respondere con mucho respeto a la pregunta en la cual el presidente preguntaba muy insistentemente el porque no se iba directamente al Ministerio Público, sin embargo voy hacer oír aquí algunas aclaraciones que no pude hacer ayer puesto que teníamos a un funcionario de prensa presionando para quitarnos el Micrófono porque se le menciona Señor Presidente a la Señora Lourdes Herrera Jefa de su Despacho Presidencial, prometo mas tarde darle respuestas mas puntuales acerca de esta situación sin embargo me veo en la obligación de aclarar lo siguiente:

Mire Señor presidente la razón por la que acudimos a usted es porque esas poderosas mafias han estado en los escenarios de todos los gobiernos haciendo y deshaciendo, violando los derechos constitucionales de los ciudadanos y nadie parece querer hacerle frente, nosotros si hemos ido al tribunal, pero fíjese usted los inconvenientes se iniciaron en presencia de un representante del Ministerio Público de Boca chica, y con todo y documentos que se les ensañaba a esos delincuentes en plena policia y fiscalia con asiento en Boca Chica lo que estuvimos que hacer fue enfrentar al Teniente Coronel De León que arremetian en contra de los verdaderos dueños con todo, vehiculo y policía para que esos invasores de propiedad le arrebataran las tierras de la Familias Santana y Castillo.

Es más Señor Presidente hasta una institución militar que se llama COOPINFA les quieren arrebatara a estas familias más de un millón de metros cuadrados militarizando la inclusive, pero lo masa grave es Señor Presidente que en fecha 1 de abril del año 2023 se le depositó una comunicación al señor Ministro de Defensa Teniente General Carlos Diaz Morfa, con Copias al Departamento de Asuntos Internos, y esta misma comunicación también se le depositó al Jefe de la Policía de entonces.

Y a su despacho Honorable mandatario también se llevó otra comunicación en fecha 14 de junio del 2023, carta que fue publicada de manera objetiva y en la cual a usted honorable se suplicaba una cita para la familia y sus abogados debido a la gravedad del caso, fue por esas intervenciones de altos oficiales militares y Policías y nadie, ni su oficina, ni la de el Jefe de la Policía de ese entonces, ni la del señor Ministro de Defensa respondieron la misiva depositada.

Y lo que es más preocupante porque al usted decir anoche que es la primera vez que usted oye de ese caso, entonces vamos a seguir cuestionando el personal de su despacho, volvemos a cuestionar a la señora Lourdes Cecilia Herrera Tejada, porque ¿Adonde iban esas cartas que a usted se le enviaba e inclusive señor presidente publicadas al mundo a través de nuestro periódico El Sol De La Florida?

Aqui le estoy reiterando ese articulo el cual fue publicada por nosotros en fecha Junio 14, del año 2023 y otros artículos más los cuales demuestran la veracidad de lo que aquí hemos denunciado muy responsablemente y por lo que pensamos muy respetuosamente que usted debe intervenir, no para involucrarlo señor presidente, sino que usted es el COmandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y por su despacho su excelencia empiezan nuestros derechos constitucionales.

Y la honorable señorea Lourdes Cecilia Herrera Tejada debe aclarar adonde iban esas comunicaciones dirigidas a usted y porque aun todavía retienen la carta que de su despacho fue remitida al abogado del Estado, Al Director General de la Policía Nacional y al Ministerio Público disponiendo la exhaustiva investigación y que después de supuestamente haber salido de su despacho, nunca llego a su destino para que se efectuara esa investigación cualquier cosa en lo que usted cree que podamos servirle estamos a su disposición.

En cuanto a la deuda pendiente con esta emblemática Familia de Boca Chica debo decirle lo siguiente:

En este caso esa investigación solicitada debe ser ampliada a esta otra mafia que se dedica a estafar y timar a los dueños de propiedades que son intervenidas por el Gobierno Dominicano y precisamente señor presidente porque estas mafias segun fuentes de entero credito le estaban pidiendo a nombre suyo una gran cantidad de dinero supuestamente porque usted lo necesita para su campaña.

esos mismos personajes alegaban que también la Honorable Vicepresidente de la República Dra, Raquel Peña y el distinguido y respetable Senador por Santiago, Ingeniero Eduardo Estrella que también supuestamente reclamaba otra cantidad, non es que lo queremos involucrar señor presidente ellos los mafioso son lo que quieren enlodar sus respetables nombres señor presidente, por eso es que creemos que usted debe ordenar una exhaustiva investigación en ambos casos usted es nuestro presidente.

Nueva Carta Pública al Honorable Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana

HECTOR SANCHEZ

June 14, 2023

Hector Danilo Sánchez, Special-Reporter, USA.-Por nueva vez me veo en la obligación de dirigirme por aquí al excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana Licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, debido a que en esta ocasión por una circunstancia inesperada de mi vida me veo enfrentada a una Poderosa Mafia de Invasores de Propiedades no solamente del estado sino, de propiedades privadas, que por años se ha dedicado a invadir por encima de todas las leyes Constitucionales de la República Dominicana.

Si esas propiedades son del estado ellos se las roban y construyen grandes proyectos de apartamentos, una vez ya la invaden si son del estado la pagan a vacas muertas, pero venden los apartamentos carísimos sin ningún tipo de escrúpulos, si son privadas y los dueños ni se enteran pues hasta le falsifican todos los documentos y se quedan con ellas, pero si los dueños se dan cuenta hasta lo matan si no negocian con ellos,

En todos los gobiernos ellos habían corrido por sus anchas pero en esta administración el Presidente Luis Abinader los había puesto a rayas, ah pero otra cosa cosa altos oficiales civiles y militares, unos en funciones, otros en retiros y hasta gatilleros y/o sicarios forman parte de estas mafias.

Entonces les hemos enviado comunicación al Señor Presidente de la República por la vía correspondiente y sin embargo no ha sido posible que las comunicaciones les haya llegado a las manos del mandatario siendo desviada la última de ella al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Hemos tratado de ver a Doña Lourdes Jefa del Despacho presidencial pero se nos ha sido imposible verla, de igual manera hemos querido ver al Señor Eylin Beltrán Soto, su asistente personal resultando también difícil poder verlo lo que nos obliga a intentarlo a traves de esta humilde columna.

Este es el Colega Periodista Frank Rodríguez productor del Programa Hablando con Criterio el cual conjuntamente con este servidor ya esta siendo amenazado de muertes por esas mafias

De igual manera le queremos decir a Doña Lourdes Cecilia Herrera y al Señor Eylin Beltran Soto que estas mafias ya nos tienen amenazados de muerte a quien suscribe y al Colega Periodista Frank Rodríguez Productor del Programa Televisivo “Hablando con Criterio” Por este permitir que se denunciara en su programa el terrible atropello al cual están sometiendo estas mafias a las Familias por lo que le agradecemos su urgente ayuda en estos casos.

Honorable Señor Presidente Constitucional de la República.

Su Despacho. –

Excelentísimo Señor presidente después de darle el más respetuoso de mis saludos por este medio y por segunda ocasión vuelvo a dirigirme a usted para comentarle lo siguiente.

Su excelencia por diferentes vías nos hemos dirigido a usted en calidad de Ciudadano respetuoso de la ley que nos rige debido a que en fecha 3 de abril del año 2023 yo compre a los auténticos dueños la cantidad exacta de 4,450.35 Metros Cuadrados en un lugar denominado los Tanquecitos, municipio de Andrés Boca Chica provincia Santo Domingo Este según el acto de venta de fecha 3 del mes de abril del año 2023 y ahora en calidad de vocero Oficial de la familia Santana según el acto de representación de la misma fecha.

Resulta Señor presidente que esta propiedad adquirida por quien suscribe además de todo el resto de la propiedad que por herencia pertenece a los descendiente directo de la familia del Primer Presidente de la República y Capitán General Pedro Santana derechos que comparten con otros Ilustres ciudadanos como los de la Familia Castillo entre otras familias emblemáticas de allí de Boca Chica.

Resulta Señor presidente que de buenas a Primeras se ha aparecido a estas propiedades una Mafia de invasores de Tierras integradas entre bastidores por Oficiales de altas graduación de todas las instituciones militares y Policiales, algunos en retiros y otros en funciones entre otros gatilleros y/o Sicarios al servicio de estas mafias y ahora se han agregado otros mafiosos extranjeros como un supuesto Ingeniero según el de origen peruano.

Resulta Señor presidente que le hemos presentado el caso directamente a su despacho en el palacio nacional a través de comunicaciones que han sido depositadas por la vía institucional y que han sido recibidas.

Resulta que en mi condición de ciudadano he tratado de ir al despacho de sus asistentes la Señora Lourdes Cecilia Herrera Tejada. Directora del despacho Presidencial en busca de respuestas para las peticiones hechas en mis comunicaciones enviadas resultando infructuoso poder hablar con la Señora Lourdes Herrera, sin embargo, de su despacho salió la importantísima comunicación marcada con el PR-IN-2023-7772 de fecha 29 de marzo del 2023 la cual iba a dirigida por instrucciones suyas al Jefe de la P.N., Al Lic. Merido Torres, Director General de Titulación de Tierras y al Magistrado Gedeón Platón Bautista Liriano Abogado del Estado Dominicano con una instrucción para abrir una exhaustiva investigación, pero esta comunicación Señor Presidente desapareció por arte de Magia parece que la peligrosa Mafia se apoderó de ella, nunca llego donde debió llegar. La Pregunta es Señor presidente: ¿Habrá el reparto de dinero de la mafia logrado llegar al despacho de Doña Lourdes a la cual le he pedido tratar de verla y me has sido imposible verla para hablar de este asunto?

Resulta que de igual manera he tratado de ver al Señor Eylin Beltrán Soto, su asistente personal para tratarle el asunto y también los esfuerzos han resultados infructuosos.

Resulta que después de la Dirección de Asuntos Internos por instrucciones de la Procuraduría General de la Republica Fue enviado un equipo de Oficiales de Asuntos Internos de la Policía para investigar lo denunciado y donde fueron incautados unos motores los cuales no tenían papeles en los cuales andaban unos gatilleros dentro de ello un Segundo teniente Retirado de la PN. Llamado Juan Carlos Novas Florentino, un coronel activo de la FARD de apellido de León Alias la Esponja, otro teniente coronel Retirado y hermano de la Esponja de Nombre Ramón Andrés De León, los cuales después de habérsele entregado sin procesarse ante la justicia las motocicletas incautadas.

Resulta que ahora Señor presidente quienes encabezan la invasión a las propiedades ajenas que son el coronel Disla y el Teniente Coronel De León, Director Y Subdirector respectivamente del Cuartel De la Policía Nacional Con asiento en Boca Chica a quienes Señor Presidente estos oficiales Comandantes Policiales Señor presidente son los que con los vehículos asignados para tareas policiales y los hombres que deberían de estar en las calles ellos los tienen al servicio de esas mafias invadiendo y rompiendo la propiedades Estos Oficiales superiores con esa actitud están violando y desafiando el Decreto No. 668-22, emitido por usted Señor presidente hace apenas cinco meses, el 11 de noviembre de 2022, el cual dispone en su artículo uno “que la policía nacional establezca una unidad especializada para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado”, y en el artículo dos “instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional, proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado”.

Resulta Señor Presidente que ahora una fuente de entero crédito nos informa que estas mafias han regado una cantidad no revelada de millones de pesos entre los despacho de la Jefatura de la Policía Nacional, el Despacho del Director Regional Santo Domingo Este y por eso no contesta el Director general de la Policía Nacional, ni contesta el Director Regional Santo Domingo Este, ni tampoco responde el Inspector General de la Policía Nacional a pesar de habérsele solicitado también una cita de emergencia para ir hablar del tema debido a lo complejo que se ha tornado y sin embargo en el despacho del Jefe Policial a pesar de haber solicitado la cita personalmente y por escrito la respuesta has sido el silencio lo cual los hace cómplice de tan repudiable acción en contra de los derechos Constitucionales de la Familia Santana y Castillo de allí de Boca Chica.

Resulta Señor Presidente que debido a la actitud extraña que se ha tomado en el despacho de la Jefatura de la Policía Nacional de no querer recibir a los auténticos dueños de la propiedad mencionada se esta buscando que se suelten las pasiones de los dueños y lo que se espera no es mas que una tragedia o baño de sangre debido a que estos invasores están tumbando árboles, haciendo excavaciones y con la propiedad secuestrada solo allí con un grupo de invasores, los cuales están siendo protegidos por tropas uniformadas de la Policía Nacional con asiento en Boca Chica bajo el mando del Coronel Disla y el Teniente Coronel De león quienes han dicho que ellos están ahí ya por instrucciones expresa del Jefe de la Policía y/o el Director Regional Santo Domingo Este.

Entonces nos preguntamos Señor presidente

1-¿Hasta cuándo tendrán las humildes familias Santanas y Castillo que aguantar todas estas desconsideraciones y abusos de estas Mafias que no tan solo le hayan secuestrado sus propiedades, sino con las vehículos y hombres policiales que usted señor presidente con tanto esfuerzo y empeño que ponen en buscar esos recursos y hombres para ponérselo al servicio de la ciudadanía y estos irresponsables oficiales lo estén destinando al servicio de una mafia invasoras de Terrenos?

2-¿Cómo es posible Señor Presidente que el señor Jefe de la Policía habiéndosele denunciado por todas las vías estos atropellos e injusticia en contra de estas humildes familias no hayan procedido de manera inmediata sometiendo al orden a estos hombres o es que acaso estas Mafias están por encima de la ley?

3-Excelencia sabemos que su agenda es muy cargada pero nuevamente suplicamos por piedad que usted nos reciba dentro de sus posibilidades a la mayor brevedad posible a fin de que usted se empodere de esta situación debido a que parece que estas hordas de mafiosos han permeado casi todos los despachos de algunas de las personas aquí mencionadas, nosotros pensamos que hasta su despacho no será posible que estos penetren pero hasta ahora no hemos recibido respuestas, por aquí le decimos que allí justamente en ese lugar se esta trabajando uno de los proyectos mas hermosos el cual le dará al Municipio de Boca Chica el verdadero desarrollo que por años han estado esperando pues se construirá allí la ciudad inteligente cuya construcción costara en una inversión de unos 4 a 6 milo millones de dólares, pero nos sentimos en estos momentos desprotegidos si usted no nos ayuda Señor presidente.

Las personas que debemos ser recibido y escuchado por usted son las siguientes por favor recíbanos es de extrema urgencia.

porque es necesario darle a conocer a usted un informe Oficial de parte de los Siguientes Señores:

1- Héctor Sánchez en mi calidad de Comprador de una propiedad y ahora Vocero Oficial de la Familia.

2-Señor Andrés Santana descendiente Directo del presidente y General Pedro Santana en representación de la Familia.

3-Señor José B. Castillo Santana en representación de la Familia Castillo

4-Arq. Wilmer Cabreja inversionista muy importante en la Propiedad y el cual ira con su máster plan del Hermoso proyecto.

5-Señor Sención Beltre Morillo Adquiriente de una Propiedad.

6-Mayor (r) (FARD) Dr. Manuel Sánchez Reyes Abogado Apoderado

7- Dr. Rafael Rosso Meran Abogado apoderado.

8-Agrimensor Gregorio Aquino.

Tenemos la fe en Dios y la esperanza en usted de que al momento de usted leer estas humildes notas usted dispondrá atender a nuestra urgente petición.

Es justicia que os pedimos Señor Presidente

Dando las gracias por su segura atención a nuestra urgente petición.

Muy atentamente,

Héctor Danilo Sánchez Rodríguez

Periodista-Corresponsal

Mafias vuelven a utilizar Helicópteros oficiales en su afán por despojar propiedad a herederos del General Santana

HECTOR SANCHEZ

May 15, 2023

Por Héctor Danilo Sánchez, Special-Reporter, Palacio Nacional, R. D.- Una mafia integrada por personajes que están acostumbrados a estafar a todos los gobiernos anteriores pero que no han podido hacerlo en el mandato del Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona volvieron hoy lunes 15 de mayo a usar dos helicópteros del Ministerio de Defensa para ponerlos a disposición de esos delincuentes los cuales están empeñados en arrancarle una de las propiedades de la Familia del General Pedro Santana.

Estos personajes los cuales se presentan a nombre de la llamada compañia Inversiones del este se presentan a la propiedad de la histórica Familia Santana con el único objetivo de despojarle de una propiedad que esta amparada en el certificado de título número numero 582-B d 630 hectárea, 53 área y 43 decímetro del año 1947.

causando grandes destrozo en la propiedad de esa humilde pero muy digna familia, la cual es representada por el señor Andrés Santana Rincon.

Nota esta es una foto de archivo, no es el helicóptero señalado.

El jueves día 11 de la pasada semana se apareció allí al lugar una Comisión de oficiales del Departamento de inteligencia enviado por la Jefatura del despacho del Jefe de la Policía, alli lograron atrapar infraganti al Señor Alexis Bonilla quien dijo estar alli por orden del Abogado del Estado en compañia de un grupo de supuestos oficiales comandando por un tal primer Teniente Nova de la Policia Nacional quien a su vez comanda un nutrido grupo de unas 32 personas todos fuertemente armados los cuales se autodesigna, Guadias y policias.

Estos malhechores mas que policías y militares lo que parecen es ser Sicarios al servicio de una Compañia denominada Inversiones del Este cuyo propietario, se decia que era un supuesto General de nombre Arsenio Peña de quien se dice que tiene un hijo coronel y que parece ser de mucho poder porque ya ha usado un helicóptero para ir a hacer vuelos rasantes, la ultima vez que incursionaron las aeronaves fue hoy Lunes como a las 10:00 de la mañana las cuales según nuestras fuentes volvieron a hacer vuelos rasantes en la Propiedad de los Señores Santana.

La patrulla comandada por una gran Oficial la cual no conocemos pero que realizó un gran trabajo pues incauto tres motores de los delincuentes loas cuales al advertirlos se lanzaron a la huida, procediendo a llevarlo a la dotación policial de Boca Chica cuyo director era el Coronel Disla y el Teniente Coronel de León Subcomandante de Boca Chica el cual según fuentes que no quisieron dar sus nombres era uno de los oficiales que iba a retirar dinero en efectivo en el área cercana al Furgón de Coopinfa que esta en el lado de atrás de la nueva Base Naval de la Armada Dominicana.

Por eso esos motores posteriormente les fueron entregados a esos bandidos porque lo fue a buscar un tal Coronel (R) de apellido Colón de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) quien llamó a un tal Coronel Cabrera del despacho del Jefe de la Policía Nacional el cual a su vez ordeno que entregaran esos motores al ya mencionado Coronel Colón el cual en el año 2019 era jefe de Operaciones del A-2 (Servicio de Inteligencia de la FARD mejor conocido como (A-2) quien a su vez según nuestras fuentes trabaja en el tribunal de Tierras.

Por lo que la familia Santana, más de nueve mil (9,000) familias que hay ahí asentada y que ese grupo de fascinero ha estado amenazando con pistolas en manos y este redactor que suscribe esta historia responsabiliza al Coronel (PN), Cabrera, al Coronel (PN) Disla Director de Boca Chica, al Teniente Coronel (PN) De León Subdirector de Boca chica, al Coronel (R) (FARD)Colón A los Dueños de la llamada Compañoia Inversiones del Este, y tambien al General de Brigada Garcia de Leon quien se dice que es uno de los brazos Militares de esa connotada Mafia que e decica a despojar terrenos no tan solo del Estado Dominicano, sino a terrenos privados como los de esta Familia Santana.

Modus Openandi de estos poderosos mafiosos

Nadie sabe de que forma estos individuos se las arreglan para penetrar al tribunal de tierras, captan allí las propiedades que ellos previamente investigan y entonces usan personal interno de ese tribunal y/o del Catastro nacional y se hacen un título y fuerzan a medir los terrenos ajenos y en menos de uno o dos meses se hacen inventar un título con un asombroso montaje sobre las tierras y entonces se van al abogado del estado y allí se auxilian del Coronel Ricard enlace de la Policía Nacional y el Abogado del Estado para conseguir el resto de papeleo, y luego ellos con sus Policías activos, Militares y sicarios se las agenciaron para expulsar a los verdaderos dueños de sus ´propiedades.

Algunos dueños con tan mala suerte que aparecen muertos días después de los atropellos. sino pregúntele al Cabo Polanco de la Policía Nacional, si a este mismo cabo quien en meses anteriores había ido a la Malena por supuesta orden del Abogado del Estado a la Propiedad del Profesor de Educación retirado Pedro Hernández quien tenía 32 años con sus documentos y apareció muerto días después y este mismo cabo fue el que comando la horda de Policías Militares y Sicarios a despojar a la familia santana de sus propiedades.

General de la FARD es uno de los supuestos principales Militares que forman parte de esa Red de mafiosos

Ala militar de estas mafias y eso se lo ponemos en las manos al Presidente de la República para que los mande investigar de manera inmediata y sin contemplaciones para que sus investigadores no aleguen ignorancia antes de que estos individuos mafiosos no se les ocurra seguir desapareciendo dueños de propiedades.

Mafias están integradas por Oficiales Generales, coroneles y de otros rangos activos y en retiro

Según nuestras fuentes el General de Brigada Garcia de Leon quien fue Director del J-1 Dirección de personal del Ministerio de Defensa es uno de los principales del Ala militar de estas mafias, Coronel (R) Colón quien en el año 2019 fue jefe de operaciones de la Dirección de inteligencia de la FARD (A.1) y que se dice que trabaja en el Tribunal Supeior de Tierras.

¿Quienes deben ser minuciosamente investigados por ser tan ligero y darle todas las facilidades a esos mafiosos?

1)Coronel (PN) Ricard enlace entre la Policía Nacional y el Abogado del Estado

2)Coronel Disla Director de Boca Chica

3)Teniente Coronel De León Subdirector de Boca Chica por supuestamente haber estado recibiendo dinero de esos mafiosos.

4)Coronel Cabrera (PN) Por ser el oficial que le envio a entregar los motores sin documentos a los Sicarios de la Compañia de Inversiones del Este.

4)General de Brigada (FARD) Garcia de Leon por supuestamente ser uno de los principales jefes del Brazo armado de los Mafiosos

5)Coronel (r) Colon FARD Por ser el jefe Operativo y que fue al rescate de los delincuentes en el Cuartel (PN) de Boca Chica

6)Deben ser investigados también una gran cantidad de Oficiales superiores y subalternos, Milkitares y Policiales que están ligado a estas red de mafiosos.

Se esta esperando una cita que se le solicito al mayor General Eduardo Alberto Then para escuchar a este servidor y a la Familia Santana acompañada de sus abogados para que los escuche la misma se le solicito al Coronel Solis con carácter de urgencia debido al peligro que enfrentamos al denunciar tan graves hechos. y esperamos por ella y de extrema urgencia reiteramos