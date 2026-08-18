Osceola vota hoy, pero las decisiones que cambiarán el Condado continúan después de cerrar las urnas

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Kissimmee elige dos comisionados y decide si amplía los límites de mandato; mientras tanto, St. Cloud examina cambios de zonificación y Osceola enfrenta una realidad cada vez más evidente: crecimiento y poder político se están decidiendo al mismo tiempo.

Hoy, martes 18 de agosto, Osceola County vive una de esas jornadas en las que resulta fácil concentrarse exclusivamente en las elecciones.

Las urnas están abiertas de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche y quienes no participaron durante la votación anticipada deberán acudir a su precinto correspondiente. La supervisión del proceso está en manos de la Supervisor of Elections Mary Jane Arrington.

Pero mientras Kissimmee decide quién ocupará dos asientos de su Comisión Municipal, esta noche en St. Cloud otra institución estará tomando decisiones sobre el uso de terrenos que pueden permanecer vigentes mucho más tiempo que un período electoral.

A las 6:00 p.m., la Planning Commission de St. Cloud tiene programada una reunión en City Hall para analizar cambios de zonificación, modificaciones a desarrollos previamente aprobados y nuevos usos comerciales.

Ahí está la historia de hoy.

En Osceola, votar y planificar ya no pueden entenderse como asuntos separados.

Los nombres que aparecen en una boleta terminan convirtiéndose en votos sobre terrenos, contratos, presupuestos, viviendas, carreteras y desarrollo.

Kissimmee no elige solamente dos comisionados

La elección municipal coloca frente a los votantes las contiendas por los asientos 2 y 4 de la Comisión.

Pero existe otra decisión con consecuencias potencialmente más duraderas: los electores también tienen ante sí cambios propuestos a la Carta Orgánica de la ciudad.

Uno de ellos plantea ampliar de dos a tres períodos consecutivos de cuatro años el tiempo máximo que el alcalde y los comisionados podrían permanecer en el mismo cargo.

La diferencia parece pequeña cuando se escribe en una boleta.

No lo es.

Significa pasar de un máximo de ocho años consecutivos a doce años.

En una ciudad donde cinco votos pueden determinar zonificaciones, presupuestos, contratos, desarrollo inmobiliario y políticas públicas, cuatro años adicionales representan una modificación sustancial de la estructura del poder municipal.

El argumento favorable es conocido: la experiencia puede producir continuidad institucional y permitir que funcionarios conocedores de proyectos complejos permanezcan el tiempo suficiente para concluirlos.

La otra cara también debe considerarse: límites más extensos reducen la frecuencia con que la estructura política necesariamente debe renovarse.

Hoy esa decisión pertenece exclusivamente al elector.

Una elección donde cada voto puede adquirir mayor peso

Kissimmee utiliza un sistema en el que un candidato debe recibir la mayoría de los votos para resultar electo. Cuando ninguna candidatura alcanza esa mayoría, los dos primeros avanzan a una segunda vuelta. El propio paquete electoral de la ciudad establece ese requisito.

Eso hace particularmente interesante la contienda por el Seat 4, donde existen múltiples candidaturas.

Una carrera fragmentada aumenta la posibilidad de que ningún aspirante supere el 50 por ciento y que la decisión final tenga que esperar.

No corresponde anticipar el resultado.

Lo importante hoy es comprender que la elección puede no terminar esta noche.

La certificación tampoco ocurre simplemente cuando aparece un porcentaje en una pantalla.

Existe un proceso posterior de revisión electoral.

Mary Jane Arrington administra la elección; la Canvassing Board verifica

La figura central de la administración electoral del Condado es Mary Jane Arrington.

Mary Jane

Su oficina estableció la votación anticipada entre el 7 y el 16 de agosto, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Hoy cambia el procedimiento: el elector ya no puede escoger cualquiera de los centros anticipados y debe presentarse en su precinto asignado.

Después comienza otra fase.

La Canvassing Board es responsable de revisar aspectos del proceso y avanzar hacia la certificación oficial.

Esa distinción es importante en un momento en que las elecciones locales reciben cada vez mayor atención política.

Los candidatos compiten.

Los electores votan.

Pero una estructura administrativa independiente debe documentar, revisar y certificar.

La confianza electoral depende precisamente de mantener esas funciones separadas.

Mientras Kissimmee vota, St. Cloud cambia su mapa

A las 6:00 de esta tarde, mientras todavía permanezcan abiertas las urnas, la Planning Commission de St. Cloud comenzará su reunión.

La agenda confirma tres expedientes que permiten observar las distintas formas en que una ciudad cambia.

Uno corresponde a Michelle Miller y Divine Guidance, que solicitan un uso condicional para ofrecer servicios identificados como “clairvoyant” dentro de una zona Highway Business.

El segundo tiene mucha mayor relevancia territorial.

El expediente ZMA26-00005, asociado con la Ordenanza 2026-35, solicita cambiar aproximadamente 5.01 acres actualmente clasificados como R-3 Multi-Family hacia NB Neighborhood Business. La documentación identifica como representante del solicitante a Christopher S. McNeal, de McNeal Engineering.

El tercero corresponde a una modificación de un desarrollo planificado previamente aprobado.

Estos expedientes parecen pequeños cuando se comparan con desarrollos de miles de viviendas.

Pero el crecimiento urbano no ocurre únicamente mediante megaproyectos.

También ocurre cinco acres a la vez.

Cinco acres explican un problema mucho mayor

Cambiar una propiedad de multifamiliar a comercial significa modificar las actividades que podrán realizarse sobre ese terreno.

Puede cambiar el número de viajes vehiculares.

Puede cambiar horarios de actividad.

Puede alterar la relación con vecindarios próximos.

Y elimina de esa parcela una posibilidad de vivienda multifamiliar en un momento en que vivienda y asequibilidad continúan siendo problemas importantes en Florida Central.

Eso no significa que la solicitud deba rechazarse.

Significa que debe analizarse dentro de un contexto mayor.

St. Cloud necesita actividad comercial que acompañe sus nuevas comunidades.

Una ciudad compuesta únicamente por techos residenciales obliga a sus habitantes a conducir mayores distancias para trabajar, comprar y recibir servicios.

Por eso convertir determinados terrenos hacia usos comerciales puede formar parte de una planificación saludable.

La pregunta correcta es dónde, cuánto y con qué infraestructura.

El verdadero poder de una Planning Commission

La reunión de esta noche también recuerda algo que suele pasar desapercibido.

Los ciudadanos eligen alcaldes y concejales.

Pero gran parte del proceso que eventualmente transforma una propiedad comienza antes de llegar a ellos.

La Planning Commission analiza expedientes, escucha presentaciones de solicitantes y personal técnico y formula recomendaciones dentro del proceso municipal.

Su presidente es Phillip Lantry y la documentación de la ciudad identifica además a Russell Alexander, Megan Marshall, Dawn Grigsby y Ruby Bridgeforth, junto con los alternos Teresa Reilly-O’Doherty y Amit Patel.

Estos nombres importan.

Cuando un terreno cambia de uso, no ocurrió simplemente porque “St. Cloud lo aprobó”.

Existen solicitantes.

Ingenieros.

Planificadores.

Comisionados de planificación.

Personal municipal.

Y posteriormente funcionarios electos.

OSCEOLA 360 continuará identificándolos porque comprender quién interviene en una decisión es tan importante como conocer el resultado.

St. Cloud ya está contratando para el gobierno que necesitará mañana

Existe otro detalle administrativo que merece atención.

La ciudad mantiene actualmente posiciones cuya disponibilidad está condicionada a la adopción definitiva del presupuesto fiscal 2026-27. En su portal de empleos aparece expresamente que determinadas plazas no podrán cubrirse antes del 1 de octubre de 2026, pendientes de la aprobación final del presupuesto por el City Council.

Parece una nota administrativa menor.

No lo es.

Una ciudad que crece no solamente necesita nuevas carreteras y urbanizaciones.

Necesita más capacidad gubernamental para procesar permisos, inspeccionar construcciones, administrar servicios, mantener infraestructura y responder a residentes.

Cada nuevo empleado público representa un costo recurrente.

El desarrollo puede producir nuevos ingresos fiscales, pero también produce nuevas obligaciones.

Esa ecuación será fundamental cuando St. Cloud adopte su próximo presupuesto.

El Distrito Escolar muestra cuánto cuesta llegar tarde o temprano al crecimiento

La misma dinámica puede verse en educación.

El plan de capital del School District of Osceola County presupuestó decenas de millones de dólares para la nueva secundaria de Nova Road, hoy Nova Lakes High School, que abrió este mes.

El documento de planificación de cinco años reflejaba aproximadamente $68.4 millones en una de las etapas presupuestarias del proyecto, además de asignaciones posteriores, mientras el conjunto de nuevos proyectos escolares contemplaba inversiones de cientos de millones.

Es el mejor recordatorio de lo que ocurre después de aprobar crecimiento.

Primero llegan los planos residenciales.

Después llegan las familias.

Luego aparecen estudiantes.

Y finalmente el gobierno debe encontrar decenas de millones de dólares para construir capacidad pública.

La planificación responsable intenta invertir ese orden: anticipar la infraestructura antes de que el problema alcance niveles críticos.

Hoy no debemos confundir campaña con gobierno

Durante las últimas semanas Kissimmee ha escuchado propuestas de candidatos sobre seguridad, desarrollo económico, unidad, vivienda, tráfico y administración municipal.

A partir de mañana comienza la parte más difícil.

Quienes resulten electos tendrán que convertir esas palabras en votos concretos.

Cuando aparezca un proyecto de vivienda, deberán decidir.

Cuando llegue un contrato, deberán votar.

Cuando el presupuesto obligue a escoger entre prioridades, deberán escoger.

Cuando residentes y desarrolladores pidan cosas distintas, tendrán que asumir públicamente una posición.

Ahí es donde realmente comienza la rendición de cuentas.

Una campaña puede construirse alrededor de principios generales.

Gobernar significa poner nombres, cantidades y votos junto a esos principios.

Impacto para la comunidad

Para el residente de Kissimmee, hoy existe una oportunidad directa de decidir quién participará en las decisiones municipales de los próximos años y qué límites deberán aplicarse a su permanencia en el poder.

Para St. Cloud, esta noche vuelve a ponerse a prueba la capacidad de equilibrar desarrollo residencial y comercial sin aumentar todavía más las presiones sobre infraestructura.

Para quienes viven en áreas no incorporadas, lo que ocurre en ambas ciudades también importa. El tráfico, las escuelas, el empleo y la economía no reconocen las fronteras municipales con la misma precisión que un mapa gubernamental.

Y para la comunidad hispana de Osceola, hoy existe una responsabilidad adicional.

Representar una mayoría o una gran proporción de la población no garantiza influencia política.

La influencia aparece cuando esa población vota, sigue las agendas y después exige explicaciones a quienes eligió.

Qué debemos observar

Esta noche habrá que observar primero la participación electoral en Kissimmee y determinar si alguna de las carreras necesita segunda vuelta.

También será importante conocer el resultado de las propuestas relacionadas con los límites de mandato y los requisitos para candidatos.

En St. Cloud, deberá seguirse qué recomienda la Planning Commission sobre el cambio de 5.01 acres y las demás solicitudes de la agenda.

Después habrá que mirar hacia los concejales electos, porque una recomendación de planificación no siempre constituye la decisión final.

Finalmente, los próximos presupuestos de Kissimmee, St. Cloud, Osceola County y el Distrito Escolar permitirán medir algo mucho más importante que cualquier discurso: cuánto está costando realmente mantener el crecimiento.

Conclusión editorial

Hoy Osceola ofrece una fotografía casi perfecta de cómo funciona el gobierno local.

En Kissimmee, el ciudadano escoge.

En St. Cloud, una comisión analiza.

Después los funcionarios votan.

Los desarrolladores construyen.

Las familias llegan.

Y finalmente todos pagan por las carreteras, escuelas, policías, bomberos, agua, drenaje y demás servicios que hacen posible una comunidad.

Por eso la elección de hoy importa mucho más allá de quién celebra esta noche.

La verdadera historia comenzará mañana.

Porque el poder local no se mide por ganar una elección.

Se mide por las decisiones que se toman después de ganarla.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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