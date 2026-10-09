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CESAC marca un hito histórico al designar a la primera mujer como directora de seguridad de un aeropuerto internacional

HECTOR SANCHEZ
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Santo Domingo, R. D.-  En una solemne ceremonia, el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto Manuel Abad García Lithgow, FARD, dejó posicionada a la primera mujer en ocupar el cargo de directora de seguridad en el Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer.

La teniente coronel psicóloga industrial Evelyn Ulloa Lombert, FARD, asumió el mando de esta importante terminal aeroportuaria. Con esta designación, el general de brigada García Lithgow rompe paradigmas, siendo la primera vez que una mujer desempeña dicha función en la historia de la institución.

“Hoy me honra presentar a todos los miembros y colaboradores del CESAC que prestan servicio en este Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer a su nueva directora de seguridad. Tengo la certeza de que la teniente coronel Ulloa Lombert desarrollará una excelente gestión, y cuento con que cada uno de ustedes brindará su apoyo en beneficio de toda la institución”, expresó el director general del CESAC.

Teniente Coronel psicóloga industrial Evelyn Ulloa Lombert, FARD.

De su lado, la nueva directora de seguridad agradeció a Dios, al alto mando del CESAC y a todos los que han confiado en su trayectoria profesional. “Este logro no lo veo como un triunfo personal, sino como un reconocimiento a todas las mujeres que día a día, con disciplina y vocación de servicio, contribuimos a la seguridad de nuestra aviación civil”, resaltó la teniente coronel Ulloa Lombert.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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