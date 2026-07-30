OSCEOLA 360: Osceola fortalece sus sistemas críticos, pero todavía debe abrir las cuentas

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Osceola fortalece sus sistemas críticos, pero todavía debe abrir las cuentas

Hospitales, inundaciones y elecciones colocan bajo examen la capacidad del gobierno local para anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en crisis

En Osceola County, muchas de las decisiones que terminan afectando directamente a las familias no se anuncian desde una tarima. Aparecen en documentos técnicos, pruebas administrativas y programas gubernamentales cuyos verdaderos efectos solo se entienden cuando se examinan cuidadosamente.

Durante las últimas 48 horas, tres asuntos aparentemente separados han colocado bajo la lupa la capacidad institucional del Condado: el financiamiento de los hospitales que atienden pacientes de Medicaid, la reducción del costo del seguro contra inundaciones en Kissimmee y la verificación pública de las máquinas que serán utilizadas en las primarias del 18 de agosto.

Los tres casos tienen algo en común. Se trata de mecanismos preventivos diseñados para funcionar antes de que llegue una emergencia médica, una inundación o una controversia electoral.

También comparten una debilidad: buena parte de la información esencial todavía permanece escondida detrás del lenguaje técnico de las agencias.

Un fondo hospitalario sin la cifra más importante

El Gobierno de Osceola County publicó el 29 de julio la evaluación económica de la Ordenanza 2026-51, una propuesta para modificar el fondo local mediante el cual determinados hospitales privados aportan dinero para obtener mayores reembolsos federales de Medicaid.

La propuesta será responsabilidad política de la Junta de Comisionados presidida por Brandon Arrington, junto con la vicepresidenta Cheryl Grieb y los demás integrantes del organismo. La administración del programa recaería sobre el gobierno que dirige el administrador del Condado, Don Fisher.

El sistema, conocido como Local Provider Participation Fund, fue creado mediante la Ordenanza 2022-18. La nueva medida permitiría continuar imponiendo evaluaciones especiales a hospitales privados, con o sin fines de lucro, que ofrecen servicios de hospitalización en Osceola.

El dinero aportado por esas instituciones cubriría la parte no federal requerida para obtener fondos adicionales de Medicaid mediante transferencias intergubernamentales.

En términos más sencillos: los hospitales colocan una cantidad de dinero; el gobierno local la transfiere como participación no federal; y esa aportación permite acceder a una suma mayor de fondos federales.

El mecanismo puede ayudar a hospitales como HCA Florida Osceola Hospital, AdventHealth Kissimmee y otras instituciones privadas que atienden pacientes cubiertos por Medicaid, siempre que reúnan las condiciones establecidas por la ordenanza y las regulaciones federales.

Sin embargo, el documento publicado por el Condado omite las cifras que permitirían evaluar plenamente el programa.

No especifica cuánto tendría que aportar cada hospital. Tampoco revela cuánto espera recaudar el Condado, cuánto dinero federal podría obtenerse ni cómo se distribuirían finalmente los nuevos reembolsos.

La evaluación solamente indica que la cantidad correspondiente a cada institución dependerá de factores como el volumen de pacientes de Medicaid y que la tasa se calculará para cubrir la porción no federal necesaria.

Esa explicación describe el procedimiento, pero no permite medir su impacto.

Antes de aprobar la modificación, Brandon Arrington y los demás comisionados deberían exigir una tabla pública que identifique las instituciones participantes, las evaluaciones estimadas, los fondos federales proyectados y el beneficio esperado para cada hospital.

No hacerlo obligaría a los residentes a aceptar una operación financiera importante sin conocer su tamaño real.

Quién paga y quién podría beneficiarse

La ordenanza establece que los hospitales evaluados serán responsables del costo completo y no podrán trasladar directamente esa obligación a sus pacientes.

La prohibición es necesaria. Pero tampoco garantiza que el impacto económico desaparezca.

Una institución que debe aportar millones de dólares puede compensar esa presión reduciendo inversiones, ajustando contratos, limitando expansiones o reorganizando servicios. Por eso, el análisis no debe terminar preguntando si el cargo aparecerá en una factura hospitalaria. También debe observarse si las decisiones internas posteriores afectan empleos, disponibilidad de especialistas o proyectos de ampliación.

El Condado podrá recibir hasta $150,000 anuales para cubrir los costos administrativos del programa. Los gastos relacionados con el cobro de evaluaciones atrasadas o la defensa de litigios podrían quedar fuera de ese límite.

La cantidad podría ser razonable si el programa logra atraer decenas de millones de dólares en fondos federales. Pero todavía no existe en el documento publicado una cifra total que permita hacer esa comparación.

La pregunta, por tanto, no es solamente si el mecanismo puede funcionar. Es si funcionará con suficiente transparencia para que los contribuyentes, pacientes y trabajadores hospitalarios puedan evaluar sus resultados.

El principal beneficio recaería sobre los hospitales con un alto volumen de pacientes de Medicaid. También podrían beneficiarse médicos, enfermeras, proveedores y negocios que dependen de contratos con esas instituciones.

Los pacientes serían los beneficiarios finales si los recursos se utilizan para mantener servicios, ampliar instalaciones y evitar recortes.

Pero esa promesa debe medirse posteriormente con resultados concretos. Más fondos no significan automáticamente mejor atención.

Kissimmee obtiene un alivio, pero el riesgo permanece

Mientras el Condado estudia cómo fortalecer financieramente sus hospitales, la Ciudad de Kissimmee recibió una noticia favorable en materia de inundaciones.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias notificó una mejora en la clasificación de Kissimmee dentro del Community Rating System del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones.

Como resultado, determinados propietarios con pólizas elegibles podrán recibir un descuento de hasta 25% en seguros emitidos o renovados a partir del 1 de octubre de 2026. Algunos asegurados ubicados en zonas de menor riesgo podrían recibir descuentos diferentes, mientras que ciertas pólizas preferenciales no necesariamente calificarán.

El avance corresponde a la administración municipal encabezada políticamente por la alcaldesa Jackie Espinosa y la Comisión integrada por Angela Eady, Noel Ortiz, Carlos Alvarez, Olga Gonzalez y Janette Martinez.

Pero la clasificación no debe convertirse únicamente en una celebración política.

FEMA concede estas mejoras cuando una ciudad adopta medidas adicionales de prevención, regulación, información pública y manejo de zonas inundables. Eso significa que el descuento reconoce un esfuerzo institucional, pero no elimina el peligro.

Kissimmee continúa creciendo sobre una región marcada por terrenos bajos, lagos, humedales y extensas áreas donde el drenaje depende de canales, estanques de retención y sistemas de mantenimiento constante.

La construcción de nuevas viviendas, estacionamientos y carreteras aumenta la superficie impermeable. El agua que antes era absorbida por el terreno tiene que desplazarse hacia algún lugar.

Por eso, la verdadera prueba para Jackie Espinosa, la Comisión y los departamentos municipales no será la reducción de la prima del seguro. Será demostrar que las comunidades con mayor exposición están recibiendo inversiones suficientes en drenaje y mitigación.

El propietario que obtiene un descuento anual puede ahorrar dinero.

El propietario cuya vivienda no se inunda evita una pérdida mucho mayor.

La diferencia entre descuento y protección

La Ciudad tiene programada para el 3 de agosto una reunión pública relacionada con inundaciones y análisis de vulnerabilidad.

Esa reunión debería identificar claramente qué vecindarios presentan mayor exposición, cuáles sistemas de drenaje necesitan mejoras y cuánto costarían las obras recomendadas.

También debería explicar qué parte de los proyectos puede financiarse con fondos municipales, estatales o federales y cuáles comunidades tendrán prioridad.

El gobierno local no debe limitarse a presentar mapas técnicos.

Los residentes necesitan conocer el riesgo específico de sus calles, la capacidad de los sistemas cercanos y los proyectos que podrían afectarlos.

Para muchas familias hispanas, la situación es especialmente delicada. La complejidad de las pólizas, los mapas de inundación y los términos de FEMA puede dificultar que una persona determine si recibirá el descuento o si su propiedad se encuentra realmente protegida.

La Ciudad debería comunicar estos cambios en inglés y español, utilizando ejemplos sencillos y ofreciendo asistencia directa.

Una clasificación mejorada es un logro administrativo.

Convertirla en protección real exige obras, mantenimiento y comunicación.

Mary Jane Arrington abre las máquinas al escrutinio

El tercer sistema examinado durante este período fue el electoral.

La supervisora de Elecciones de Osceola County, Mary Jane Arrington, dirigió el 28 de julio las pruebas públicas de lógica y precisión de las máquinas que serán utilizadas durante la votación anticipada y el día de las primarias.

Su oficina seleccionó al azar 10 equipos de un total cercano a 80. El personal introdujo boletas previamente marcadas, cuyos resultados eran conocidos, para confirmar que cada máquina registrara y tabulara correctamente los votos.

Arrington explicó que cualquier equipo que no coincidiera con el resultado esperado sería retirado y no se utilizaría en la elección.

Entre los observadores se encontraba Robert Cherny, representante del Partido Demócrata de Osceola County, quien destacó la importancia de que más ciudadanos presencien personalmente estas pruebas.

La presencia de Cherny también demuestra por qué el proceso debe permanecer abierto no solo a los partidos políticos, sino a candidatos, organizaciones comunitarias y votantes sin afiliación.

La oficina de Mary Jane Arrington administra actualmente un padrón superior a 232,000 electores registrados: aproximadamente 81,900 demócratas, 70,000 republicanos y más de 80,000 inscritos en otras categorías o sin afiliación partidista.

En un condado donde ningún grupo posee por sí solo una mayoría absoluta del electorado, la confianza en el sistema adquiere especial importancia.

Las pruebas públicas no garantizan que nunca ocurrirá un error. Pero permiten detectar fallas antes de la elección y ofrecen evidencia verificable frente a rumores posteriores.

La transparencia electoral no consiste en pedirle al público que confíe.

Consiste en permitirle observar.

Tres sistemas y la misma obligación

El fondo hospitalario, la clasificación contra inundaciones y las pruebas electorales forman parte de una misma responsabilidad gubernamental: anticiparse.

El programa de Medicaid busca evitar que los hospitales enfrenten presiones financieras que terminen debilitando sus servicios.

Las medidas reconocidas por FEMA buscan reducir daños antes de la próxima temporada de lluvias.

Las pruebas dirigidas por Mary Jane Arrington intentan detectar problemas antes de que los votantes depositen sus boletas.

En cada caso intervienen personas concretas.

Brandon Arrington y la Junta de Comisionados deberán decidir si aprueban el nuevo marco hospitalario y bajo cuáles condiciones.

Don Fisher y la administración del Condado tendrán que garantizar que el proceso financiero sea correctamente ejecutado.

Jackie Espinosa y la Comisión de Kissimmee deberán convertir una mejor clasificación federal en proyectos reales de mitigación.

Mary Jane Arrington tendrá que mantener abiertos al escrutinio público los procedimientos de una elección que incluirá primarias estatales y decisiones municipales.

La responsabilidad no puede diluirse detrás del nombre de una agencia.

Cada sistema tiene funcionarios encargados, presupuestos y resultados que deben ser evaluados.

Impacto para la comunidad

Para una familia que depende de Medicaid, el fondo hospitalario puede influir en la disponibilidad y calidad de la atención que recibe.

Para un trabajador del sector médico, puede representar estabilidad laboral o nuevas inversiones.

Para un propietario de Kissimmee, la nueva clasificación de FEMA puede producir una reducción concreta en el costo anual de su seguro.

Para una familia que vive en una zona vulnerable, puede significar además que su gobierno está reconociendo un riesgo que necesita atención.

Para los más de 232,000 electores registrados, las pruebas de las máquinas ofrecen una garantía adicional de que el sistema será revisado antes del 18 de agosto.

Pero los beneficios no deben presumirse.

Deben comprobarse.

El Condado debe publicar cuánto dinero genera el programa hospitalario y cómo se utiliza.

Kissimmee debe demostrar cuáles proyectos de drenaje realizará y en qué comunidades.

La Oficina de Elecciones debe continuar documentando públicamente sus pruebas, auditorías y procesos de conteo.

Qué debemos observar

La primera señal será la próxima audiencia de la Ordenanza 2026-51. Allí deberá conocerse si Brandon Arrington y los demás comisionados exigirán cifras específicas antes de votar.

También habrá que determinar qué hospitales serán evaluados, cuánto aportará cada uno y qué cantidad de fondos federales espera recibir el Condado.

En Kissimmee, la reunión del 3 de agosto deberá revelar si la mejora obtenida ante FEMA viene acompañada de un plan detallado de obras y prioridades.

Los propietarios tendrán que verificar, antes del 1 de octubre, si sus pólizas califican para el descuento y si este aparece correctamente al momento de la renovación.

En materia electoral, deberá observarse la votación anticipada, el funcionamiento de las máquinas seleccionadas y las reuniones de la Junta de Escrutinio.

Conclusión editorial

Osceola County está fortaleciendo tres sistemas esenciales, pero todavía no ha alcanzado el nivel de transparencia que una comunidad en crecimiento necesita.

La propuesta hospitalaria explica el mecanismo, pero no publica sus cifras completas.

Kissimmee anuncia un descuento importante, pero todavía debe mostrar cómo protegerá físicamente a las zonas más vulnerables.

La Oficina de Elecciones abrió sus pruebas al público, pero necesitará mantener esa misma apertura durante todo el proceso.

La prevención es menos visible que una crisis.

También suele ser menos costosa.

Pero solo funciona cuando los funcionarios responsables toman decisiones a tiempo, publican los datos completos y permiten que la comunidad comprenda lo que está en juego.

Osceola no necesita esperar a que un hospital colapse financieramente, una calle se inunde o una elección sea cuestionada para descubrir si sus sistemas estaban preparados.

La obligación del gobierno es responder antes.

La obligación del periodismo es vigilar quién lo hizo, cuánto costó y cuál fue el resultado.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida