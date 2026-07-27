OSCEOLA 360: Osceola entra en una nueva etapa: el desafío ya no es crecer, sino mejorar la calidad de vida

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Osceola entra en una nueva etapa: el desafío ya no es crecer, sino mejorar la calidad de vida

Mientras Kissimmee inaugura un nuevo proyecto de vivienda para adultos mayores, Osceola prepara un presupuesto de $2.44 mil millones, Orlando decide el futuro de cientos de millones del impuesto turístico y St. Cloud continúa redefiniendo su crecimiento. La gran pregunta ya no es cuánto crecerá la región, sino cómo vivirá la gente dentro de ese crecimiento.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Lunes, 27 de julio de 2026

Durante muchos años, el éxito de Central Florida se medía casi exclusivamente por un indicador: el crecimiento.

Más residentes.

Más viviendas.

Más turistas.

Más empresas.

Más construcción.

Pero esa fórmula está comenzando a cambiar.

Hoy el verdadero reto no consiste únicamente en atraer inversión.

Consiste en garantizar que ese crecimiento se traduzca en una mejor calidad de vida para quienes ya viven aquí.

Las noticias de los últimos días en Kissimmee, Osceola, Orlando y St. Cloud muestran precisamente esa transición.

Kissimmee apuesta por la vivienda para adultos mayores

Entre tantas discusiones sobre presupuestos, desarrollo y política, una noticia pasó casi desapercibida.

La apertura de Buen Vecino, una nueva comunidad de 60 apartamentos asequibles para personas de 62 años o más, desarrollada por el Osceola Council on Aging en asociación con Osceola County, la Ciudad de Kissimmee y otras entidades públicas y privadas. El proyecto recibió una inversión de aproximadamente $5.2 millones del condado, además de apoyo federal, municipal y privado.

Más allá del corte de cinta, este proyecto refleja una realidad que cambia rápidamente en Osceola.

Cada vez hay más adultos mayores viviendo en el condado.

Muchos ya no pueden asumir alquileres cercanos a los precios del mercado.

Buen Vecino representa apenas una pequeña parte de la solución.

Sesenta apartamentos son importantes para quienes vivirán allí.

Pero también recuerdan el tamaño del desafío que todavía enfrenta la región.

La vivienda dejó de ser únicamente un asunto para familias jóvenes.

Hoy también es un asunto de dignidad para quienes construyeron esta comunidad durante décadas.

Osceola County: administrar un presupuesto gigantesco

Mientras tanto, el gobierno del condado inicia el análisis del presupuesto recomendado para el año fiscal 2027.

El County Manager Don Fisher propone administrar aproximadamente $2.44 mil millones, manteniendo sin cambios la tasa del General Fund en 6.7 mills, utilizada durante dieciséis años consecutivos. Las audiencias públicas se celebrarán en septiembre.

La cifra impresiona.

Pero los residentes no viven dentro de un presupuesto.

Viven dentro de comunidades.

La pregunta importante continúa siendo la misma:

¿Está creciendo la calidad de los servicios al mismo ritmo que crece el dinero público?

Porque el crecimiento también exige nuevas carreteras, parques, estaciones de bomberos, bibliotecas, drenaje, seguridad y planificación.

Cada nuevo vecindario representa una inversión futura.

Y esa factura llega mucho después de terminada la construcción.

Orlando decide cómo utilizar el dinero del turismo

En Orange County comienza otra discusión que puede influir en toda la región.

La Tourist Development Tax Citizen Advisory Task Force analizará solicitudes que, en conjunto, ascienden a casi $3 mil millones, cuando los recursos disponibles rondan los $430 millones. Entre las propuestas figuran iniciativas deportivas, culturales y de infraestructura turística.

No se trata solamente de decidir quién recibe dinero.

Se trata de definir qué modelo económico quiere construir Central Florida durante las próximas décadas.

Cada dólar invertido en un proyecto deja de estar disponible para otro.

Por eso esta discusión merece seguimiento.

St. Cloud continúa creciendo con menos titulares

Mientras Orlando y Kissimmee ocupan buena parte de la atención pública, St. Cloud continúa transformándose casi en silencio.

La ciudad mantiene activas reuniones de planificación, revisión de proyectos y preparación presupuestaria que definirán buena parte del crecimiento del este del condado durante los próximos años.

Lo importante es que St. Cloud todavía tiene la oportunidad de planificar antes de enfrentar algunos de los problemas que hoy experimentan otras comunidades.

Eso exige visión.

Y también exige participación ciudadana.

Transporte: la asignatura pendiente

Ninguna conversación sobre crecimiento puede ignorar el tráfico.

Osceola mantiene proyectos multimillonarios en corredores como Poinciana Boulevard, Boggy Creek Road, Buenaventura Boulevard y Partin Settlement Road.

Las inversiones son importantes.

Pero muchos residentes continúan sintiendo que las soluciones llegan después de que la congestión ya existe.

El gran desafío será dejar de construir infraestructura para resolver problemas del pasado y comenzar a construirla pensando en el Osceola del futuro.

Una nueva forma de medir el éxito

Durante años bastaba con anunciar un nuevo desarrollo para hablar de progreso.

Hoy esa medida resulta insuficiente.

El verdadero éxito debe responder preguntas diferentes.

¿Puede una familia encontrar vivienda?

¿Puede un adulto mayor permanecer cerca de su comunidad?

¿Puede un trabajador llegar a tiempo a su empleo?

¿Existen suficientes parques, escuelas y servicios?

¿La infraestructura acompaña el crecimiento?

¿Las inversiones públicas generan beneficios visibles?

Esas son las preguntas que marcarán la próxima década.

La semana que comienza

Los próximos días serán importantes.

Continuará el análisis del presupuesto de Osceola.

Orange County seguirá evaluando el destino de cientos de millones provenientes del turismo.

St. Cloud continuará revisando proyectos que modificarán su crecimiento.

Y Kissimmee demostrará si puede combinar desarrollo económico con soluciones concretas para quienes más necesitan apoyo.

Central Florida ya demostró que sabe atraer crecimiento.

Ahora debe demostrar que sabe administrarlo.

Porque al final, el verdadero indicador de éxito no será cuántos habitantes tenga Osceola.

Será qué tan bien viven esos habitantes.

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