Tormenta Tropical Bertha pone en alerta a la costa del Golfo: Florida vigila de cerca su evolución

Por Marcos A. Tejeda

Editor en Jefe | El Sol de la Florida

La temporada de huracanes del Atlántico comienza a mostrar su fuerza.

La Tormenta Tropical Bertha, el segundo sistema con nombre de la temporada 2026, mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas mientras avanza lentamente sobre el norte del Golfo de México, generando fuertes lluvias, oleaje peligroso y condiciones marítimas adversas que ya afectan parte del Panhandle de Florida y la costa norte del Golfo.

Aunque el centro de la tormenta no representa, por el momento, una amenaza directa para la Florida Central, los meteorólogos insisten en que ningún residente del estado debe bajar la guardia.

Un sistema lento… pero peligroso

A diferencia de los grandes huracanes que se desplazan rápidamente, Bertha se mueve con una velocidad aproximada de 5 millas por hora, una característica que preocupa especialmente a los especialistas.

Cuando una tormenta tropical avanza lentamente, permanece más tiempo sobre una misma región, aumentando significativamente la cantidad de lluvia que puede descargar.

Esa situación incrementa el riesgo de:

Inundaciones repentinas.

Crecida de ríos y arroyos.

Calles anegadas.

Deslizamientos menores en zonas vulnerables.

Corrientes de resaca extremadamente peligrosas en las playas.

El Centro Nacional de Huracanes informó esta mañana que Bertha mantiene vientos máximos sostenidos de 50 mph (85 km/h) y una presión mínima de 997 milibares, mientras continúa desplazándose hacia el oeste a lo largo de la costa norte del Golfo.

Florida permanece bajo vigilancia

Aunque el mayor impacto se espera entre Luisiana, Mississippi y Alabama, parte del Panhandle de Florida continúa bajo advertencias por tormenta tropical debido a:

fuertes ráfagas de viento,

oleaje elevado,

corrientes de resaca,

lluvias intensas localizadas.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre posibles inundaciones urbanas en sectores de la costa occidental del estado.

¿Debe preocuparse la Florida Central?

La respuesta corta es:

No por un impacto directo.

Pero sí por lo que representa.

Como meteorólogo, uno de los aspectos más importantes de este sistema no es únicamente su trayectoria.

Es el mensaje que deja.

Estamos apenas entrando en la etapa donde las aguas del Golfo de México alcanzan temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, suficiente energía para alimentar tormentas mucho más intensas durante agosto y septiembre.

Históricamente, los ciclones que se desarrollan en esta región pueden fortalecerse rápidamente si encuentran condiciones atmosféricas favorables.

Bertha no parece seguir ese camino.

Pero el próximo sistema podría hacerlo.

Una temporada que apenas comienza

Muchos residentes cometen el mismo error todos los años.

Esperan hasta que un huracán amenaza directamente a Florida para comenzar los preparativos.

Eso puede resultar costoso.

Cada familia debería aprovechar estos días para revisar:

agua potable,

alimentos no perecederos,

medicamentos,

linternas,

baterías,

documentos importantes,

combustible para vehículos,

seguros de vivienda.

No cuando exista una orden de evacuación.

Sino ahora.

El turismo también observa

La industria turística sigue muy de cerca la evolución de Bertha.

Aunque los principales parques temáticos de Orlando no enfrentan riesgos por esta tormenta, las autoridades del sector monitorean constantemente cualquier sistema tropical que pueda afectar vuelos, cruceros y desplazamientos hacia Florida.

Las aerolíneas y líneas de cruceros suelen modificar itinerarios cuando existen riesgos de mal tiempo en el Golfo de México.

La temporada más activa aún está por llegar

Desde una perspectiva meteorológica, Bertha funciona como un recordatorio.

No es el sistema más intenso.

Tampoco será probablemente el más recordado del año.

Pero confirma que la temporada de huracanes ha entrado en una fase más activa.

Las próximas ocho semanas suelen concentrar el mayor número de ciclones tropicales en el Atlántico.

Y aunque los pronósticos estacionales anticipen una actividad inferior al promedio, basta un solo huracán para cambiar la historia de una comunidad.

Recomendación de El Sol

En El Sol de la Florida estaremos monitoreando permanentemente la evolución de Bertha y cualquier otro sistema que represente un riesgo para nuestro estado.

La mejor herramienta contra un huracán sigue siendo la información oportuna.

Porque cuando la naturaleza habla…

el mejor momento para prepararse siempre es antes de que llegue la tormenta.