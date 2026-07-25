Choques provocados para cobrar seguros

Cómo protegerte de una modalidad criminal en aumento

Miami.- El fraude en accidentes automovilísticos ha dejado de ser un incidente aislado para convertirse en una operación estructurada.

Actualmente, grupos organizados provocan colisiones de manera intencional para fabricar versiones falsas de los hechos y presentar reclamaciones fraudulentas por lesiones exageradas o inexistentes ante las aseguradoras.

La proliferación de cámaras de seguridad y la difusión de estos casos en redes sociales han expuesto la frecuencia con la que operan estas redes.

Según explica Jany Martínez-Ward, socia fundadora y directora de The Ward Law Group, los estafadores suelen seleccionar a sus víctimas bajo criterios específicos: “Cualquier conductor puede convertirse en víctima, pero muchas veces estos grupos buscan vehículos que aparentan tener un buen seguro o un mayor valor, porque asumen que habrá una póliza con límites más altos”.

La abogada añade que las personas que viajan solas o desconocen el sistema legal, también son objetivos habituales. Las maniobras utilizadas en las calles responden a patrones tácticos definidos.

“Una de las más conocidas es cuando un vehículo se coloca delante de usted y frena de manera repentina para provocar un choque por alcance”, advierte Martínez-Ward.

Otras tácticas incluyen hacer señas engañosas para ceder el paso y luego embestir al vehículo, o realizar cambios intempestivos de carril. El objetivo final es forzar una dinámica donde la responsabilidad recaiga visualmente sobre la víctima.

Tras el impacto, ciertos comportamientos en la escena deben encender las alarmas de inmediato.

Martínez-Ward indica que es sospechoso cuando la contraparte insiste en no llamar a las autoridades, cuando los ocupantes coordinan una misma versión en el lugar, o si intentan presionar para aceptar la culpa o resolver el incidente con dinero en efectivo.

Ante estas situaciones, el error más recurrente de los conductores es actuar bajo el nerviosismo del momento.

“El error más común es dejarse llevar por los nervios. Muchas personas admiten culpa sin conocer realmente lo que ocurrió, no llaman a la policía, no toman fotografías o aceptan recomendaciones de desconocidos”, enfatiza la especialista y sugiere mantener la calma y documentar el hecho antes de tomar cualquier decisión.

Para contrarrestar la versión de los estafadores, la recolección de evidencia objetiva resulta determinante. La abogada subraya la importancia de llamar al 911 para generar un reporte oficial y utilizar herramientas tecnológicas.

“Una dashcam puede capturar exactamente cómo ocurrió el accidente y ayudar a desmentir una versión falsa de los hechos”, afirma Martínez-Ward, y agrega que el teléfono celular es vital para registrar imágenes de los vehículos, las placas y la escena general.

En el plano legal, quienes son blanco de estas maniobras mantienen sus derechos intactos para defenderse y exigir reparación: “Si se logra demostrar que usted fue quien sufrió las consecuencias del accidente, y no quien lo provocó, puede defenderse de una reclamación fraudulenta y, al mismo tiempo, buscar la compensación que le corresponde por sus lesiones, los gastos médicos, la pérdida de ingresos y cualquier otro daño”.

Destaca además que la representación legal temprana previene que el conductor sea manipulado durante el proceso con las aseguradoras.

La prevención combina la conducción defensiva con la reorientación de la conducta posterior al siniestro. Mantener la distancia entre vehículos, evitar distracciones, no aceptar asesoría de extraños en el lugar del accidente y consultar a un profesional legal son las recomendaciones clave para neutralizar el impacto de estas estafas.

Jany Martínez-Ward es una destacada abogada de accidentes y socia fundadora de The Ward Law Group, con una trayectoria enfocada en proteger los derechos de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Notistarz/Staff