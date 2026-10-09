Ministerio de Defensa aclara informaciones sobre municiones encontradas en Haití y reafirma compromiso con la transparencia, la justicia y el control del material bélico. Otras Noticias Militares

Ministerio de Defensa, Santo Domingo, R. D.– El Ministerio de Defensa (MIDE), ante las informaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales relacionadas con el informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre municiones de origen dominicano encontradas en Haití, considera oportuno hacer precisiones sobre las actuaciones desarrolladas por las autoridades militares y reiterar su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la cooperación internacional.

En ese sentido, la institución informa que ha mantenido una comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual ha dado respuesta a los requerimientos formulados por el referido Grupo de Expertos, suministrando informaciones relacionadas con la adquisición, distribución y control de municiones, así como sobre las investigaciones y actuaciones realizadas ante posibles irregularidades.

Como evidencia concreta de las acciones desarrolladas por las propias autoridades militares, en diciembre de 2025 miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a un segundo teniente de esa institución, junto a un ciudadano haitiano, cuando transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de diferentes calibres en una motocicleta, en la sección La Tinaja, provincia San Juan. El oficial fue sometido a la acción de la justicia por presuntas violaciones a las disposiciones legales vigentes y actualmente permanece cumpliendo una medida de coerción de prisión preventiva, mientras el caso continúa agotando su proceso correspondiente ante los tribunales competentes, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales.

Es importante precisar que esta actuación fue oportunamente comunicada por el Ministerio de Defensa a través de los canales oficiales correspondientes, como parte de la colaboración ofrecida a los organismos internacionales, lo que pone de manifiesto que las autoridades dominicanas no han permanecido indiferentes ante estas situaciones, sino que han desarrollado acciones concretas para investigar y someter a la justicia a quienes pudieran estar involucrados en actividades ilícitas.

En cuanto a las municiones calibre .50 mencionadas en las informaciones difundidas, se trata de material de antigua fabricación, respecto del cual, debido al tiempo transcurrido y a los diferentes procesos históricos, administrativos e institucionales experimentados por el país desde aquella época, no ha sido posible determinar hasta el momento las circunstancias específicas mediante las cuales pudieron haber llegado a territorio haitiano. No obstante, el Ministerio de Defensa mantiene las investigaciones correspondientes en procura de establecer su trazabilidad, esclarecer los hechos y determinar cualquier eventual responsabilidad.

Asimismo, resulta pertinente aclarar que el hecho de que la identificación de municiones cuyos calibres, marcas o características coincidan con material adquirido legalmente por la República Dominicana no constituye, por sí sola, evidencia de una transferencia autorizada por las instituciones militares, ni permite establecer responsabilidades sin las investigaciones correspondientes.

El Ministerio de Defensa destaca que las Fuerzas Armadas cuentan con procedimientos de registro, identificación y control de municiones, los cuales son objeto de revisión y fortalecimiento continuo. En ese sentido, el propio informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas reconoce como una buena práctica el marcado de las municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas dominicanas, mecanismo que facilita su identificación, trazabilidad y la investigación de posibles desvíos.

Las Fuerzas Armadas dominicanas mantienen una posición de cero tolerancia frente a cualquier actuación individual que contravenga las leyes, los reglamentos militares y los principios éticos que rigen la institución. En consecuencia, cualquier miembro que incurra en conductas ilícitas deberá responder ante las autoridades competentes, sin distinción de rango o posición, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reafirma su firme compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control del material bélico, la cooperación con los organismos nacionales e internacionales y la aplicación de la ley, garantizando que cualquier irregularidad identificada sea debidamente investigada y sometida a las instancias correspondientes, en defensa de la institucionalidad, la seguridad nacional y los intereses de la República Dominicana.

Fortalecimiento de la Seguridad Marítima: CESEP Concreta Refrenda Anual de Instalaciones Portuarias

El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) reafirmó su compromiso con los estándares internacionales de vigilancia y control al llevar a cabo el acto oficial de firma para la refrenda anual de tres instalaciones portuarias clave en el país.

La ceremonia, celebrada en las instalaciones del moderno edificio de Mando y Control de la institución, tuvo lugar tras un riguroso proceso de supervisión y auditoría que certifica el cumplimiento cabal de los estrictos requerimientos de seguridad exigidos por el organismo.

Este importante refrendo se llevó a cabo en estricto apego a las disposiciones establecidas por el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

Este marco normativo global, adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI), garantiza que se mantengan las medidas preventivas adecuadas frente a amenazas de seguridad, protegiendo tanto la infraestructura crítica como la cadena de suministro marítimo nacional e internacional.

El proceso validó que cada uno de los recintos portuarios cumple rigurosamente con los protocolos de control de acceso, vigilancia perimetral y planes de protección actualizados exigidos por la normativa vigente.

Con esta renovación, el CESEP consolida la confianza de los inversionistas y operadores internacionales al demostrar de manera fehaciente que los puertos del país operan bajo óptimas condiciones de seguridad, eficiencia y competitividad comercial.

¿Te gustaría que profundice en algún aspecto específico del Código PBIP o en las funciones principales que desempeña el CESEP dentro del sistema portuario dominicano?

DNCD arresta en Santiago a reincidente con 11 registros por narcotráfico y le incauta drogas, dinero y una balanza

Durante un operativo conjunto llevado a cabo en la ciudad de Santiago, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, arrestaron a un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes que cuenta con un extenso expediente delictivo.

El detenido responde al nombre de José Miguel Fermín, de 24 años de edad, quien acumula un historial de once registros previos por el delito de tráfico y venta de sustancias controladas. Su captura se produjo tras una labor de interdicción desplegada en un callejón de la calle Mamá Tingó, ubicado en el barrio La Mina del sector La Villa Olímpica, donde intentó escapar sin éxito al notar la presencia de las autoridades.

Durante la requisa corporal, los agentes le incautaron una funda plástica en uno de sus bolsillos con 71 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 69.6 gramos, además de una porción de un vegetal con las características de la marihuana que pesaba 15.6 gramos.

Asimismo, a Fermín se le confiscó la suma de RD$1,000.00 pesos dominicanos y una balanza digital empleada para la dosificación de los narcóticos. Las sustancias ocupadas fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para someterlas a los análisis correspondientes, al tiempo que el imputado quedó a disposición de la jurisdicción competente para conocerle medidas de coerción por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Operativo masivo en el GSD: 16 allanamientos dejan 8 detenidos, drogas, fusiles y pertrechos militares

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público desplegaron un amplio operativo simultáneo contra el microtráfico.

La intervención golpeó de forma directa las estructuras de distribución de drogas en los municipios de Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Los Alcarrizos.

La operación combinada saldó con la ejecución de 16 allanamientos en 11 sectores, logrando la captura de ocho personas y la incautación de un arsenal.Las acciones en Santo Domingo Oeste abarcaron Hato Nuevo, Bella Colina,

Las Caobas, Bayona, Caballona y Palavé.Allí fueron arrestados Manuel Alejandro Troncoso Lantigua, Rolando Meriluz, Brando Luis Castillo Arias, Osiris Antonio Morán Mercedes, Ángel Alcántara Sánchez y Juan Pablo Tifa Rodríguez.En tanto, en Pedro Brand y Los Alcarrizos el despliegue cubrió La Guáyiga, Cañacon, Pueblo Nuevo,

Los Barrancones y el Kilómetro 17.En estas zonas resultaron arrestados Julio Mejía Alcántara y Jacinto Monte de Oca.

En total, las autoridades sacaron de las calles 4,919.2 gramos de diversos narcóticos.

Esto incluye 456 porciones de presunta cocaína (4,782.5 gramos), 51 envolturas de marihuana (109.6 gramos) y una dosis de crack (27.1 gramos).

Asimismo, las fuerzas del orden ocuparon armas de alto calibre y equipos tecnológicos avanzado.

Entre lo incautado figuran dos fusiles de asalto con cargadores convencional y de tambor, 96 municiones calibre 5.56 mm y 50 cápsulas calibre 9 mm.

También se decomisaron dos dispositivos de rastreo GPS, dos radios de comunicación portátil, cuatro teléfonos y dos balanzas.