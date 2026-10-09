Gobierno evalúa avanzar hacia un marco normativo para institucionalizar la dirección y gestión estratégica de los proyectos del Estado. Otras Noticias Presidenciales

Punta Cana, R.D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona anunció este viernes que el Gobierno dominicano evalúa la conveniencia de avanzar hacia un marco normativo que permita institucionalizar la dirección y gestión estratégica de los proyectos del Estado, estableciendo principios y estándares comunes que fortalezcan la planificación y el seguimiento, promuevan una gestión más eficiente y transparente y permitan desarrollar capacidades permanentes en las instituciones públicas.

Durante la apertura del XVI Congreso Internacional del Project Management Institute (PMI), capítulo República Dominicana, denominado Sinergia 360, el mandatario explicó que, como parte de este proceso, están explorando también mecanismos que permitan fortalecer las Oficinas de Dirección de Proyectos dentro de la Administración pública. “Y, de ser necesario, este esfuerzo podría conducir posteriormente a la formulación de una iniciativa legislativa que otorgue a esta política pública un carácter permanente y transversal”.

En ese contexto, invitó formalmente a la directiva y a los miembros del Instituto de Dirección de Proyectos, a trabajar de la mano con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en la formulación de estas herramientas legales y a unir capacidades y metodologías para garantizar que cada proyecto público se traduzca en progreso, bienestar y modernización para todo el pueblo dominicano.



Gestión eficiente para responder a las necesidades de la población

El jefe de Estado sostuvo que este encuentro tiene un significado personal para el, al señalar que antes de que el Instituto de Dirección de Proyectos se estableciera formalmente como capítulo en la República Dominicana, tuvo el honor de participar en aquellos esfuerzos pioneros para impulsar una cultura de gestión profesional de proyectos y que desde entonces, ha mantenido una convicción: las grandes transformaciones necesitan planificación rigurosa y personas capaces de ejecutarlas.

Añadió que hoy, desde la presidencia de la República Dominicana, esa convicción tiene un sentido todavía más profundo. “Porque cuando un proyecto público se retrasa, alguien sigue esperando. Una comunidad espera el agua, una madre espera mejores condiciones para la atención de sus hijos o un productor espera la carretera que le permitirá llevar su cosecha al mercado. Ese tiempo tiene un valor humano que debemos tener siempre presente”.

El presidente Luis Abinader enfatizó que gobernar exige escuchar, establecer prioridades y decidir. “Pero nuestra responsabilidad continúa después de anunciar una obra o aprobar un programa. Tenemos que acompañar su ejecución, corregir lo que no funciona y comprobar que el resultado responde a la necesidad que lo originó”.

Y añadió: “La ciudadanía tiene derecho a exigirnos que cumplamos. Y nosotros tenemos el deber de organizar el Estado para cumplir mejor”.

El presidente Luis Abinader destacó que la planificación y la gestión adecuada de los proyectos son fundamentales para impulsar las transformaciones que necesita el país, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que generan los retrasos en las obras y los programas públicos.

El mandatario sostuvo que la responsabilidad del Gobierno no termina con anunciar una obra o aprobar un programa, sino que implica acompañar su ejecución, corregir las deficiencias y comprobar que los resultados respondan a las necesidades que motivaron su desarrollo.

En ese contexto, señaló que las metodologías de dirección de proyectos permiten reducir errores, anticipar riesgos y administrar con mayor eficiencia y transparencia los recursos públicos. “El dinero público representa el esfuerzo de millones de dominicanos. Gestionarlo bien es una obligación con cada uno de ellos”.

También necesitamos, indicó, que el conocimiento permanezca en las instituciones. Que un cambio de equipo no obligue a empezar de cero. Que las buenas prácticas puedan transmitirse y que los profesionales encuentren oportunidades para seguir formándose.



Inteligencia artificial al servicio de las personas

Durante su intervención, el jefe de Estado también resaltó las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la gestión de los proyectos, mediante el análisis de información, la detección de desviaciones y el fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones.

No obstante, advirtió que el aprovechamiento de estas herramientas dependerá del criterio y la responsabilidad con que sean utilizadas, al considerar que la tecnología debe estar orientada a resolver problemas concretos y contribuir al bienestar de la población.

En ese sentido, destacó la importancia de que las instituciones desarrollen capacidades para adaptarse a los cambios tecnológicos y aprovechar las nuevas herramientas sin perder de vista el propósito fundamental de la gestión pública: responder a las necesidades de la ciudadanía.

El presidente Luis Abinader felicita al Banco de Reservas por reconocimiento internacional

El presidente felicitó a la Oficina de Dirección de Proyectos del Banco de Reservas por obtener el reconocimiento Americas PMO of the Year 2026, distinción que, según informó, la posiciona como la mejor de las Américas en su categoría.

Al respecto, destacó que la entidad logró superar a 53 oficinas de 28 países y avanzar entre las cinco finalistas que competirán por el reconocimiento mundial.

El mandatario valoró este resultado como una muestra del talento dominicano y exhortó al equipo a continuar fortaleciendo sus capacidades para aspirar al máximo reconocimiento internacional.

Gobierno dominicano avanza e intensifica acciones contra la trata de personas y asciende al Nivel 2 en informe de EE. UU.

Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana avanzó significativamente en la lucha contra la trata de personas, subiendo al Nivel 2 en el más reciente informe publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país.

Entre las medidas clave que evidencian el incremento de los esfuerzos gubernamentales para erradicar este delito, se encuentra la modificación de la Ley contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (Ley 137-03), para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude y coacción en los delitos de trata que involucran a menores de edad, alineando la legislación nacional con los estándares internacionales, especialmente en casos de explotación sexual.

De igual modo, dentro del marco legal y normativo, se aprobó y financió con presupuesto nacional el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. Se adoptó la Resolución N.º 13-2024 para crear un procedimiento que permita entregar tarjetas de identificación a personas apátridas. También se consultó a la sociedad civil y a sobrevivientes de trata durante el proceso de modificación de la Ley 137-03 y se aplica de manera continua el artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que penaliza la entrega o explotación de menores de 18 años con penas de 20 a 30 años de prisión.

En el ámbito judicial y de persecución penal, las autoridades mostraron un repunte considerable al iniciar 229 investigaciones por trata de personas y procesar a 50 sospechosos de manera estricta bajo la ley especial. El informe resalta también el firme compromiso con la depuración institucional, evidenciado en la investigación de ocho funcionarios presuntamente cómplices y la apertura de procesos judiciales contra tres de ellos, abarcando incluso a efectivos de las fuerzas de seguridad.

Por el lado de la prevención e inspección laboral, el Ministerio de Trabajo incrementó de forma notable las supervisiones en sectores vulnerables como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, en los cuales alcanzó las 1,050 inspecciones. Estas intervenciones permitieron suspender las actividades de 11 empresas privadas tras detectar indicios de trabajo forzoso. De forma complementaria, el programa piloto de registro migratorio logró formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos de trabajo, una medida clave para reducir su vulnerabilidad y garantizar su libertad de movimiento.

Finalmente, los esfuerzos de asistencia y protección dieron como resultado la identificación de 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado, incluyendo servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción. A través del trabajo coordinado entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el Conani, se mantuvo la operación de refugios especializados, al igual que se garantizó la protección continua de las víctimas y testigos durante los procesos judiciales, apoyados adicionalmente por campañas preventivas multilingües y capacitaciones constantes al personal del orden.

Gobierno lanza iniciativa “Estudiante de la Semana” para reconocer el talento y los aportes de los alumnos

Santo Domingo.- La Presidencia de la República, en coordinación con el Ministerio de Educación, lanzó la iniciativa “Estudiante de la Semana”, con el objetivo de reconocer y visibilizar el talento, el esfuerzo, la constancia, la superación y los aportes de los estudiantes del sistema educativo dominicano.

La iniciativa presentará periódicamente historias de estudiantes cuya trayectorias reflejen las competencias y los valores promovidos por el currículo educativo.

La cartera educativa informó que el reconocimiento no estará limitado a las calificaciones, sino que también abarcará cualidades como el liderazgo, la creatividad, la innovación, el compromiso comunitario y la capacidad de generar un impacto positivo en su escuela o comunidad.

En su primera semana, el programa reconoce a Enmy Carolina Ureña Abreu, de 17 años, estudiante del Politécnico José Núñez de Cáceres, perteneciente al Distrito Educativo 04-04 de Villa Altagracia, Regional 04 de San Cristóbal, y a Hillary Albania Bonilla Mendoza, de 10 años, alumna del centro educativo Los Cayucos, del Distrito Educativo 09-01, Regional 09 de Mao, Valverde.

Enmy fue seleccionada en la competencia Ética y Ciudadanía por su participación en un proyecto comunitario de educación vial, experiencia mediante la cual promueve la ciudadanía responsable, la participación en su entorno y el compromiso con la convivencia, la seguridad vial y el bienestar colectivo.

Su labor permite mostrar cómo los estudiantes pueden involucrarse en la búsqueda de soluciones para las situaciones que afectan a sus comunidades y contribuir, desde sus centros educativos, a crear conciencia sobre la responsabilidad compartida en las vías públicas.

Hillary, en tanto, fue escogida por su desempeño sobresaliente en la VI Olimpiada Nacional de Ciencias Sociales 2026, en la que alcanzó una calificación final de 96.67 puntos.

Su participación evidencia aprendizajes relacionados con la comprensión de la realidad social, la ciudadanía, la convivencia, los derechos y deberes y la participación responsable en su entorno, contenidos vinculados con la competencia Ética y Ciudadana.

A través de Estudiante de la Semana, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República procuran dar a conocer historias construidas mediante el esfuerzo y la dedicación, al tiempo que motivan a otros alumnos a desarrollar sus capacidades y participar activamente en sus comunidades educativas.

La iniciativa también contempla que el reconocimiento pueda complementarse con oportunidades formativas relacionadas con el área en la que se destaca cada estudiante, con el propósito de contribuir al desarrollo de sus talentos y estimular su crecimiento.

Tras años de espera, presidente Luis Abinader inaugura dos centros educativos en Santiago con 15 nuevas aulas que beneficiarán a más de 500 estudiantes

Santiago.- Como parte de la continuidad de las acciones para fortalecer la educación pública y ampliar la infraestructura escolar, el presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de dos centros educativos en la provincia Santiago, que incorporan 15 nuevas aulas y beneficiarán a 525 estudiantes de las comunidades de El Caimito y El Guano.

Las obras, esperadas durante años por sus respectivas comunidades, representan una inversión total de RD 178,049,016 y fueron construidas por la Dirección de Infraestructura Escolar, que dirige Roberto Herrera.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la educación y resaltó la continuidad de las acciones que desarrolla el Gobierno para ampliar la infraestructura escolar y responder a las necesidades de las comunidades educativas.

De Camps explicó que ambas obras forman parte de los esfuerzos para garantizar espacios adecuados para el aprendizaje y sostuvo que en el Gobierno existe una visión de continuidad, al considerar que “las necesidades educativas no surgen al mismo tiempo ni pueden resolverse en una sola jornada”.

“Por eso, ampliar, concluir y mejorar la infraestructura escolar tiene que ser un esfuerzo sostenido: atender lo urgente, responder a las prioridades de hoy y, al mismo tiempo, seguir construyendo las condiciones que el sistema necesitará mañana”, acotó De Camps.

Liceo Dominga Avelina Pérez: “un sueño hecho realidad”

Tras 14 años de espera, el distrito municipal El Caimito cuenta con el Liceo Dominga Avelina Pérez, un plantel de siete aulas que beneficiará a 245 estudiantes y representó una inversión de RD 83,548,508.49.

Durante la inauguración, el estudiante Cistofer Rosario afirmó que se trata de un día que los alumnos nunca olvidarán, porque el nuevo centro educativo representa mucho más que una escuela: es un espacio donde podrán construir su futuro junto a sus maestros como guías.

Rosario destacó que el plantel representa dignidad para la comunidad y manifestó el compromiso de los estudiantes de cuidar y respetar las instalaciones. Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader por su respaldo a la educación.

De su lado, el padre Julio César Taveras, de la parroquia Inmaculada Concepción, calificó el centro educativo como “un sueño hecho realidad” y un faro de esperanza para la comunidad de El Caimito.





Liceo El Guano

Posteriormente, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el Liceo El Guano, en Santiago, un plantel que cuenta con ocho aulas, beneficiará a 280 estudiantes y representó una inversión de RD 94,500,508.25.

La estudiante Lesly Estévez Domínguez, agradeció en nombre de sus compañeros la entrega del plantel y expresó que la inauguración hace realidad una petición que la comunidad había planteado durante años.

Explicó que, ante la falta de un liceo, los estudiantes de secundaria recibían docencia en la escuela local.

Durante la actividad, el ministro de Educación llamó a los estudiantes a mantener la curiosidad, no rendirse ante las dificultades y mirar siempre hacia adelante, al tiempo que los motivó a aprovechar las nuevas oportunidades que les brinda el centro educativo.

Nuevos espacios para la comunidad educativa

Ambos centros educativos disponen de áreas para dirección y subdirección, salón de profesores, enfermería, recepción, comedor, seis aulas estándar y un aula especial destinada a los laboratorios de Biología y Química.

También cuentan con biblioteca, salón de cómputos, cancha deportiva, áreas verdes, plaza cívica, parqueos y otros espacios complementarios, concebidos para fortalecer la infraestructura del sistema educativo público y garantizar ambientes adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Acompañaron al presidente Luis Abinader la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y el senador de Santiago, Daniel Rivera, entre otras autoridades.

Vicepresidenta Raquel Peña encabeza segunda jornada de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura

Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabeza este martes, en representación del presidente Luis Abinader, la segunda jornada de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El proceso de evaluación servirá además de base para la posterior escogencia del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Para este martes 6 de octubre fueron convocados inicialmente 22 postulantes. Pedro Antonio Mateo Ibert y Alina Mora Arias de Mármol declinaron participar, por lo que durante esta segunda jornada serán escuchados 20 aspirantes.

Las entrevistas se realizan en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y forman parte de un calendario de cuatro jornadas para evaluar a los 88 profesionales preseleccionados para las seis plazas disponibles en la Suprema Corte de Justicia.

Las vistas públicas se desarrollan los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, con 22 postulantes convocados inicialmente para cada jornada.

POSTULANTES DE LA SEGUNDA JORNADA

1. Alexis Andrés Gómez Geraldino

2. Antonia Josefina Grullón Blandino

3. Ramona Gutiérrez Batista

4. Julián Antonio Henríquez Puntiel

5. Mildred Inmaculada Hernández Grullón

6. Yoaldo Hernández Perera

7. Erick José Hernández-Machado Santana

8. Mildred del Pilar Infante Agramonte

9. Luis Omar Jiménez Rosa

10. Fernando Langa Ferreira

11. Wendy Sonaya Martínez Mejía

12. Pedro Antonio Mateo Ibert — declinó

13. Luz del Carmen Matos Díaz

14. Daira Cira Medina Tejeda

15. Ana Magnolia Méndez Cabrera

16. Víctor Rafael Menieur Méndez

17. Yobany Antonio Mercado Rodríguez

18. Segundo Eligio Monción

19. Daisy Indhira Montás Pimentel

20. Alina Mora Arias de Mármol — declinó

21. Yokaurys Morales Castillo

22. Joselin Moreta Carrasco

El Consejo Nacional de la Magistratura es liderado por el presidente de la República, Luis Abinader, y está integrado además por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.