Mayor General Souffront Tamayo encabezó  la izada del Pabellón Nacional que dio inicio a las actividades de octubre en la FARD. Recibe al director de Desarrollo Provincial. Subteniente hondureño realiza exitoso vuelo

Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.– La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) realizó esta semana la ceremonia de izada de la Bandera Nacional correspondiente al inicio del mes de octubre, acto encabezado por el mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la institución.



La ceremonia, que se llevó a cabo en la Plaza de los Caídos, ubicada en la Base Aérea San Isidro, contó con la participación del general de brigada piloto Manuel José Brito Estepan, FARD, subcomandante general; el general de brigada Dionisio De La Rosa Hernández, FARD, inspector general.

Tambien el general de brigada piloto Rafael C. Acosta Sena, FARD, comandante de la Base Aérea San Isidro; el general de brigada Euler Sierra Pérez, FARD, director de Inteligencia; y el general de brigada piloto Richard Sierra Rodríguez, FARD, director de la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la Fuerza Aérea de República Dominicana (DECEFARD).



También estuvieron presentes miembros del Estado Mayor Ampliado de la FARD, oficiales superiores y oficiales subalternos, quienes acompañaron el acto como parte de las actividades institucionales que marcan el inicio de cada mes.



La izada de la Bandera Nacional constituye una ceremonia patriótica, mediante la cual, cada día, la institución rinde honores a uno de los principales símbolos de la República Dominicana y fortalece entre sus miembros el respeto a los valores patrios, la disciplina y el sentido de pertenencia institucional.

También estuvieron presentes miembros del Estado Mayor Ampliado de la FARD, oficiales superiores y oficiales subalternos, quienes acompañaron el acto como parte de las actividades institucionales que marcan el inicio de cada mes.



La izada de la Bandera Nacional constituye una ceremonia patriótica, mediante la cual, cada día, la institución rinde honores a uno de los principales símbolos de la República Dominicana y fortalece entre sus miembros el respeto a los valores patrios, la disciplina y el sentido de pertenencia institucional.

Comandante general de la FARD recibe al director de Desarrollo Provincial para abordar iniciativas de cooperación institucional

Santo Domingo– El comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, recibió en su despacho al director de Desarrollo Provincial, ingeniero José Andújar Ramírez, con quien sostuvo una reunión orientada al intercambio de impresiones sobre iniciativas de interés común y cooperación institucional.

Como parte de la visita, ambos funcionarios realizaron un recorrido por diferentes áreas de la Base Aérea San Isidro, acompañados por una comisión integrada por representantes de ambas instituciones.

El encuentro propició un espacio de acercamiento entre las entidades, en el que se abordaron temas de interés compartido, en el marco de las relaciones de cooperación interinstitucional.

Cooperación aeronáutica regional: Subteniente hondureño realiza exitoso vuelo en solitario en la Fuerza Aérea Dominicana

Santo Domingo. – En un hito que consolida a la República Dominicana como centro de formación aeronáutica de la región, el subteniente Javier Milla Ordóñez, oficial de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), completó con éxito su primer vuelo en solitario —conocido en la jerga militar como “soleo”— a bordo de una aeronave Cessna 172 en la Base Aérea San Isidro. Este logro marca una etapa fundamental en su proceso de instrucción para alcanzar las alas de piloto aviador bajo los rigurosos estándares de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

​El entrenamiento de oficiales de naciones hermanas responde al fortalecimiento del programa de cooperación internacional de la FARD. Estos programas de instrucción de vuelo se desarrollan en un contexto de modernización operacional sin precedentes para la aviación militar dominicana, que ha incorporado aeronaves de entrenamiento y patrullaje de alto rendimiento, como las unidades del proyecto TP-75 Dulus. Este modelo de aeronave, ensamblado directamente en el país por técnicos de la FARD en la Base Aérea San Isidro, ha revolucionado la instrucción de pilotos al ofrecer plataformas de bajo costo operativo y avanzada tecnología de vuelo.

​El éxito de la flota de ensamblaje local y el prestigio de la Escuela de Aviación de la FARD han proyectado la capacidad técnica de la institución hacia el ámbito internacional. Diversas fuerzas aéreas de América Latina y el Caribe, entre ellas la Fuerza Aérea Hondureña, han mostrado un marcado interés en evaluar la adquisición de aeronaves TP-75 Dulus, además de aprovechar las plataformas pedagógicas dominicanas para la preparación inicial de sus futuros aviadores militares.

​La instrucción técnica y académica impartida en Santo Domingo responde además a la creciente demanda global de pilotos calificados, tanto en la aviación militar de defensa como en la aviación civil y comercial. Con un mercado laboral aeronáutico cada vez más exigente a nivel internacional, la rigurosa preparación que reciben los cursantes en las instalaciones de la FARD les garantiza una base profesional de alta competitividad y estándares de seguridad operacional comprobados.

​Al concretar su “soleo”, el subteniente Milla Ordóñez reafirma los lazos de hermandad e integración militar entre Honduras y la República Dominicana. La FARD continúa consolidando su posición como un referente estratégico de capacitación técnica y desarrollo de la industria aeronáutica defensiva en toda la región del Caribe y Centroamérica.