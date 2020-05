Los 15 mejores jugadores en la historia de la NBA

Los mejores de todos los tiempos, desde West y Steph hasta LeBron y MJ

Ya sea que lo admita o no, Michael Jordan firmó “The Last Dance” para terminar un debate. Aceptó participar en la película solo después de que LeBron James ganó su tercer campeonato en 2016 y la idea de que ya no sería el mejor jugador en la historia de la NBA comenzó a ganar algo de impulso. Pero en lugar de terminar el debate contra James, terminó encendiendo varios más pequeños que se acumulan en una pregunta clave: ¿qué es la grandeza de la NBA?

¿Es un estilo de liderazgo inherentemente mejor que otros? ¿Deberían los grandes de todos los tiempos hacerse responsables de los estilos de juego que luego serían obsoletos? ¿Qué tan alto deben subir los jugadores modernos para superar a sus legendarios predecesores?

CBS Sports está pasando esta semana abordando la grandeza de la NBA en su pasado, presente y futuro. Sentimos que teníamos que poner nuestras fichas sobre la mesa para comenzar realmente ese debate en serio. Nuestro personal, incluidos los jugadores de la NBA desde hace mucho tiempo, Avery Johnson, Rip Hamilton y Raja Bell, sopesó todos los factores anteriores y más en la votación del mejor de la historia, y finalmente llegó a los siguientes 15 como la crema de la cosecha.

15. Jerry West

1960-74: 27.0 ppg, 5.8 rpg, 6.7 apg, 162.6 Acciones compartidas, 12 veces All-NBA, 1 vez campeón.

El único crimen de West fue compartir una liga con Bill Russell. Eso puede haberle costado algunas joyas, perdió en las finales ocho veces, pero sus números son válidos para cualquiera en la historia de los Lakers. “Mr. Clutch” promedió más puntos por juego para su carrera que Kobe Bryant, es el único jugador en la historia del equipo que ha liderado la NBA en ambos puntos y asistencias (aunque en temporadas separadas), formó cinco equipos defensivos y ganó el MVP de las primeras finales, a pesar de perder esa serie. Si el triple hubiera existido durante su carrera, West probablemente habría sido el primer verdadero tirador de la liga. No era simplemente un experto en todos los oficios, también dominaba la mayoría de ellos.

14. Julius Erving

1971-87: 24.2 ppg, 8.5 rpg, 4.2 apg, 181.1 Acciones compartidas, 4 veces MVP, 12 veces All-NBA / ABA, 3 veces campeón.

Puede que el “Dr. J” no haya inventado el slam dunk, pero ciertamente lo perfeccionó. Sus aspectos más destacados de ABA son legendarios y ayudaron a allanar el camino hacia la NBA reconociendo que necesitaba fusionarse y no podía simplemente pretender que el ABA no existía. Erving es el puente entre el pasado terrestre de la NBA y su presente de alto vuelo, el primero en una larga línea de delanteros que podrían golpearte tan fácilmente por encima del borde como podrían debajo de él.

13. Stephen Curry

2009-presente: 23.5 ppg, 4.5 rpg, 6.6 apg, 103.2 Acciones compartidas, 2 veces MVP, 6 veces All-NBA, 3 veces campeón. El único MVP unánime en la historia de la liga también es, más importante, la pieza clave de uno de los grandes equipos y carreras que hemos presenciado. Él es, sin lugar a dudas, el mejor tirador que haya producido el juego, rompiendo y redefiniendo todos los récords y percepciones de lo que significa ser un tirador. Su grandeza creó en gran medida el equipo que atrajo a Kevin Durant, y no al revés, un hecho que a menudo se pasa por alto. Así fue: los equipos de Warriors siguieron dominando con Steph en el piso y Durant en el banquillo, pero no al revés. Los Warriors nunca ganan tres títulos sin Curry. Cada época da paso a un jugador que da forma y cambia el juego, cuya presencia y excelencia cambian la forma en que se juega el deporte. Curry, que todavía tiene solo 32 años, es ese jugador para esta generación.

12. Oscar Robertson

1960-74: 25.7 ppg, 7.5 rpg, 9.5 apg, 189.2 Win Shares, 1 vez MVP, 11 veces All-NBA, 1 vez campeón. Lo más probable es que conozca a “The Big O” como el primer jugador de la NBA en promediar un triple doble para una temporada completa, pero también estuvo a punto de un rebote y / o asistencia para hacer lo mismo en otras cuatro temporadas. Con 6-5, Robertson sentó las bases para que grandes guardias anotadores tuvieran éxito en la NBA, mientras que también lideraba la liga en asistencias seis veces. Ganó el MVP en 1963-64, y más tarde se llevó a casa su único título de carrera mientras se alía con Kareem Abdul-Jabbar en los Milwaukee Bucks. También cambió la NBA en otro tribunal, ya que su demanda abrió la puerta a la agencia libre moderna.



11. Hakeem Olajuwon

1984-2002: 21.8 ppg, 11.1 rpg, 3.1 bpg, 162.8 Acciones compartidas, 1 vez MVP, 12 veces All-NBA, 2 veces campeón. Todos recuerdan los títulos consecutivos, pero Olajuwon ya tenía 31 años cuando superó a Patrick Ewing en las Finales de 1994, con una década de producción a nivel de superestrella en su haber. En defensa, fue el Bill Russell de su época, capaz de borrar los errores de sus compañeros con su rapidez y anticipación irreales. En la ofensiva, no fue tan eficiente como algunos de los otros nombres en esta lista, pero es el jugador de franquicia raro que siempre se desempeñó mejor en los playoffs, ya que siempre tomó tiros difíciles y disputados, la postemporada no fue Gran parte de un ajuste. Imagínese si Houston lo hubiera rodeado con un elenco de apoyo medio decente en sus 20 años.

STEPHEN CURRY

10. Kobe Bryant

1996-2016: 25.0 ppg, 5.2 rpg, 4.7 apg, 172.7 Win Shares, 1 vez MVP, 15 veces All-NBA, 5 veces campeón. Los dos últimos de esos títulos cimentaron a Bryant en este top 10, pero no deberíamos mirar más allá del trabajo completo de la leyenda tardía. Kobe, dos veces campeón de puntuación, es el cuarto máximo anotador de todos los tiempos y no corre peligro de ser atrapado por nadie en el corto plazo. Además, Kobe podría dominar en ambos extremos, como lo demuestran sus 12 selecciones de defensa total. Fue nombrado MVP de las Finales dos veces y MVP de la liga una vez. ¿Siempre canalizó sus talentos en las direcciones más productivas? Probablemente no, y la eficiencia es lo que lo mantiene en este lugar. Pero no había nada que no pudiera hacer en una cancha de baloncesto, mental o físicamente, y pocos jugadores han ganado más. Debe haber estado haciendo algo bien.

9. Tim Duncan

1997-2016: 19.0 ppg, 10.8 rpg, 2.2 bpg, 206.4 Acciones compartidas, 2 veces MVP, 15 veces All-NBA, 5 veces campeón. Pocos jugadores combinaron excelencia bidireccional, consistencia y longevidad como Duncan, quien formó el primer equipo de la NBA como novato y el tercer equipo 17 años después. En su apogeo, era un protector de llanta dominante y un doble equipo automático en el poste, destrozando silenciosamente las defensas con su juego de pies, toque y punta de pase. Su estilo quirúrgico, su indiferencia hacia la atención y su completa aversión a la autopromoción significaron que no resonó como sus compañeros, y podría ser aún más alto en esta lista si no hubiera estado dispuesto a sacrificar sus estadísticas individuales, primero aceptando un encendedor cargar minutos para prolongar su carrera y luego aceptar un papel ofensivo más pequeño para empoderar a sus compañeros de equipo. Obtiene puntos de bonificación por esas cosas, así como su enfoque discreto para el liderazgo.

8. Larry Bird

1979-92: 24.3 ppg, 10.0 rpg, 6.3 apg, 145.8 Acciones compartidas, 3 veces MVP, 10 veces All-NBA, 3 veces campeón. Bird tiene un caso como quizás el jugador más hábil de la historia. Un miembro del club de tiro ultra exclusivo 50-40-90, su longitud de 6-9 y su alto lanzamiento le permitieron disparar contra cualquiera. Un transeúnte con los ojos en la nuca, hizo que todos los que lo rodeaban fueran mejores. Un competidor despiadado, no podía ser detenido por nada más que su espalda mala. Su carrera no fue tan larga como la mayoría de los otros jugadores en esta lista, pero su mejor momento y su mejor momento estuvieron allí con los mejores jugadores que hemos visto.

7. Shaquille O’Neal

1992-2011: 23.7 ppg, 10.9 rpg, 2.3 bpg, 181.7 Win Shares, 1 vez MVP, 14 veces All-NBA, 4 veces campeón. O’Neal en su mejor momento fue completamente indescifrable, hasta el punto en que otros contendientes necesitaban asegurarse de tener una flota de 7 pies en la lista en caso de que tuviera el titular y el respaldo en problemas de faltas. Es recordado principalmente por su dominio físico, pero siempre había más en su juego que poder: el joven Shaq tenía rapidez de élite antes de que Shaq castigara a los equipos dobles con su pase. Su único MVP definitivamente subraya lo completamente que su presencia distorsionó el juego. Un enfrentamiento de pesadilla, especialmente si tuviste que lidiar con él durante toda una serie de playoffs.

6. Wilt Chamberlain

1959-73: 30.1 ppg, 22.9 rpg, 4.4 apg, 247.3 Win Shares, 4 veces MVP, 10 veces All-NBA, 2 veces campeón. Todo lo que dijimos sobre Shaq también se puede decir sobre Wilt. “The Big Dipper” anotó 100 puntos en un solo juego. Promedió más de 50 puntos durante una temporada completa. Nunca logró menos de 18.2 rebotes por juego en ninguna temporada durante su carrera de 14 años, con un máximo de 27.2. Chamberlain es el rey de la estadística de la NBA, y probablemente nunca será destituido de su trono. Puedes discutir sobre el nivel de competencia, pero Chamberlain fue básicamente el Babe Ruth del baloncesto durante su época.

5. Magic Johnson

1979-91, 1996: 19.5 ppg, 7.2 rpg, 11.2 apg, 155.8 Acciones compartidas, 3 veces MVP, 10 veces All-NBA, 5 veces campeón. En una era de baloncesto sin posición, se ha vuelto insuficiente para llamar a Magic el “mejor armador de la historia”. Es simplemente uno de los cinco mejores jugadores de la historia, punto. Como centro novato en lugar de Kareem Abdul-Jabbar, lesionado, Johnson, en una de las cinco actuaciones más legendarias de la historia, acumuló 42 puntos, 15 rebotes, siete asistencias y tres robos para sellar el campeonato de 1980 para los Lakers. Apareció en las finales en nueve de sus primeras 12 temporadas en la NBA, ganando cinco veces. Uno de los cinco jugadores en registrar 10,000 asistencias profesionales, Magic es posiblemente el mejor pasador en la historia de la liga y quizás el mejor período de jugadores de piso abierto. En su tamaño, con su velocidad en toda la cancha, su juego posterior, sus habilidades con el balón y su destello para lo dramático, es justo decir que probablemente nunca veremos a otro jugador como Magic.

MAGIC JOHNSON

4. Bill Russell

1956-69: 15.1 ppg, 22.5 rpg, 4.3 apg, 163.5 Win Shares, 5 veces MVP, 11 veces All-NBA, 11 veces campeón. Cuando tienes más anillos de campeonato que dedos, te has ganado tu lugar entre los cuatro primeros. Russell fue el ganador y compañero de equipo consumado, sacrificando estadísticas individuales para el éxito del equipo cuando los Celtics lograron 11 títulos nunca igualados en 13 temporadas. Hablando de estadísticas, probablemente habría liderado la liga en tiros bloqueados muchas veces si hubieran seguido la pista: los expertos han especulado que promedió en algún lugar entre 6-8 bloqueos por juego para su carrera. Superó a Wilt y West cara a cara muchas veces, e incluso asumió los deberes de jugador-entrenador durante sus últimas tres temporadas y aún ganó dos títulos. Cuando piensas en ganar, piensas en Russell, lo que lo convierte en uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos.

3. Kareem Abdul-Jabbar

1969-89: 24.6 ppg, 11.2 rpg, 2.6 bpg, 273.4 Acciones compartidas, 6 veces MVP, 15 veces All-NBA, 6 veces campeón. Comencemos con los hechos: Abdul-Jabbar es el máximo anotador en la historia de la NBA. Fue nombrado MVP seis veces en un lapso de 10 años y terminó entre los cinco primeros en la votación otras nueve veces. Sus dos MVP de las Finales llegaron con 14 años de diferencia, lo que habla de su increíble longevidad como jugador de élite. Kareem promedió 28 puntos por juego como novato en 1969-70, y 17 temporadas después todavía tenía un promedio de 23.4 en un equipo de élite. Es el líder de todos los tiempos en minutos y, como beneficio adicional, su gancho para el cielo es el tiro más emblemático en la historia del baloncesto.

2. LeBron James

2003-presente: 27.1 ppg, 7.4 rpg, 7.4 apg, 236.1 Win Shares, 4 veces MVP, 15 veces All-NBA, 3 veces campeón. James se ha ganado su lugar aquí, y es posible que no haya terminado. Tres temporadas completas más en la producción del año pasado, una tarea desalentadora pero no imposible para un atleta de 35 años de todos los tiempos en una era de superestrellas que a menudo desafían el tiempo, lo verían pasar a Kareem como el líder absoluto en puntos del juego. . Él ya tiene la octava mayor cantidad de asistencias en la historia de la liga. Podría convertirse en el primer jugador en ser el Jugador Más Valioso de las Finales con tres equipos diferentes. Y más anillos, por supuesto, permanecen al alcance. Un jugador de todos los tiempos todavía se está forjando su lugar en el juego, con solo un lugar para ir.

1. Michael Jordan

1984-93, 1995-98, 2002-04: 30.1 ppg, 6.2 rpg, 5.3 apg, 214.0 Acciones compartidas, 5 veces MVP, 11 veces All-NBA, 6 veces campeón. El nombre lo dice todo. Las estadísticas también lo hacen. Agregue: seis veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, 10 veces líder en anotaciones, nueve veces miembro de la defensiva. Y así. La cabra.

