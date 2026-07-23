Presidente Abinader crea Comisión de Veeduría Ciudadana para fortalecer la transparencia en el manejo de residuos sólidos. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo.– El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, emitió el Decreto núm. 498-26 mediante el cual crea la Comisión de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible), con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el seguimiento a la gestión y la participación de la sociedad en la ejecución de las acciones contempladas en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

La medida responde a los principios constitucionales de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, así como a las disposiciones establecidas en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, 28-23 sobre Fideicomiso Público y 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificaciones. El referido decreto destaca que la gestión eficiente y transparente de los recursos administrados por DO Sostenible contribuye a proteger el medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo de un sistema de manejo de residuos ambientalmente sostenible.

La nueva Comisión tendrá carácter consultivo y honorífico, sin sustituir las competencias del Consejo del Fideicomiso ni de los demás órganos de control del Estado. Estará coordinada por Alliet Ortega e integrada además por Manuel García Arévalo, Giselle Pérez Reyes, Roberto Despradel Catrain y Ruth de los Santos, todos seleccionados bajo criterios de independencia, solvencia moral y ausencia de conflictos de interés.

Entre sus principales funciones figuran dar seguimiento a la ejecución física y financiera de los programas financiados por DO Sostenible, verificar que los recursos sean destinados exclusivamente a los fines establecidos por la Ley 225-20, solicitar información para el cumplimiento de sus labores, recibir observaciones y recomendaciones de ciudadanos y actores vinculados al sector, así como emitir informes periódicos y un informe anual de veeduría que será publicado en la página web del fideicomiso. También podrá formular recomendaciones para fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la mejora continua de la gestión.

El decreto establece además que los integrantes de la Comisión deberán suscribir un compromiso ético antes de asumir sus funciones, declarando su independencia, la inexistencia de conflictos de interés y el deber de confidencialidad. Asimismo, dispone que la medida sea remitida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Fideicomiso DO Sostenible y a Fiduciaria Reservas para su conocimiento y ejecución.

Presidente Abinader recibe informe de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación con aportes de más de 7,000 participantes

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader recibió este miércoles el informe consolidado con los resultados de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación Dominicana, un proceso participativo que reunió los aportes de más de 7,000 personas de todo el país, y afirmó que este ejercicio marca el inicio de una nueva etapa para el sistema educativo, orientada a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de la inteligencia artificial, la innovación y la Cuarta Revolución Industrial.

El mandatario sostuvo que los consensos alcanzados servirán de base para una política de Estado de largo plazo y agradeció la participación de los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes colaboraron en el proceso a través de sus representantes, así como de ciudadanos, instituciones educativas, universidades, organizaciones sociales y representantes del sector productivo.

El acto, realizado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, sirvió además para reafirmar el compromiso asumido por el presidente Abinader el pasado 27 de febrero de impulsar una profunda transformación educativa como una causa nacional y no únicamente como una iniciativa gubernamental.

“Esta consulta no ha sido para mirar al pasado. Ha sido para construir el futuro. Vivimos una época de cambios extraordinarios y la escuela no puede seguir preparando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe; debe prepararlos para el mundo que viene”, expresó.

El jefe de Estado afirmó que el país necesita una educación que fortalezca la lectura, la escritura, las matemáticas y las ciencias, pero que también enseñe a pensar, crear, resolver problemas, trabajar en equipo y aprender durante toda la vida, sin perder de vista la formación en valores.

Convertir la inversión en calidad

El presidente reconoció que, aunque el país ha incrementado la inversión en educación y dispone de mejores infraestructuras, alimentación escolar, tecnología, libros y mejores condiciones para los docentes, el gran desafío sigue siendo transformar esos recursos en mejores resultados de aprendizaje.

“Todos sabemos que invertir más no garantiza, por sí solo, mejores resultados. El gran desafío es convertir esa inversión en calidad, para que cada peso destinado a la educación se traduzca en mejores aprendizajes, mayores oportunidades y un futuro más prometedor para nuestros niños y jóvenes”, afirmó.

Asimismo, señaló que la transformación educativa debe garantizar oportunidades para todos, incluyendo estudiantes con necesidades especiales, personas que abandonaron la escuela y adultos que requieren nuevas competencias para responder a las transformaciones del mercado laboral.

Una política de Estado de largo plazo

El mandatario aseguró que la transformación educativa estará sustentada en el diálogo, el consenso y una visión de largo plazo, con el propósito de trascender los períodos de gobierno y colocar siempre a los estudiantes en el centro de las decisiones.

“Con esta transformación y con este nuevo modelo educativo, la República Dominicana asume una meta clara: ser protagonista y beneficiaria de la Cuarta Revolución Industrial, y nunca una víctima de ella. Queremos que nuestros jóvenes lideren los cambios que vienen, generen innovación y encuentren en el conocimiento la principal herramienta para construir un país más próspero, competitivo y justo”, manifestó.

El presidente Abinader concluyó reafirmando su compromiso de impulsar una educación capaz de multiplicar el talento humano, al considerar que será el principal motor para alcanzar el desarrollo nacional y la meta de duplicar el tamaño de la economía dominicana hacia el año 2036.

Transformación integral del sistema educativo

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación representa la expresión colectiva de un país que decidió reflexionar sobre el principal desafío para su desarrollo: garantizar una educación de calidad.

“Los resultados de la consulta envían un mensaje claro: la sociedad dominicana no está pidiendo resolver problemas aislados, sino impulsar una transformación profunda de todo el sistema educativo. Hoy el gran desafío no es solo garantizar el acceso a las escuelas, sino asegurar aprendizajes pertinentes que preparen a cada estudiante para desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja”, afirmó.

De Camps agregó que el mayor valor del proceso fue construir un punto de encuentro nacional que permita convertir los consensos alcanzados en políticas públicas sostenibles.

“Hablar del futuro de la educación implica consolidar un pacto que sustente una verdadera política de Estado, capaz de convertir la escucha en decisiones, las decisiones en políticas públicas y esas políticas en resultados concretos que lleguen a cada estudiante, maestro y centro educativo de la República Dominicana”, expresó.

Articulación entre los distintos niveles educativos

Por su parte, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, afirmó que los resultados fortalecen la articulación entre la educación preuniversitaria, la educación superior, la formación técnico-profesional, la ciencia, la tecnología y la innovación, pilares fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible y elevar la competitividad del país.

Una gobernanza participativa

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, valoró la consulta como un ejercicio de gobernanza participativa que fortalece la institucionalidad democrática mediante la incorporación de las propuestas de los distintos sectores sociales.

“La construcción de políticas públicas es más sólida cuando integra las voces de la ciudadanía y promueve acuerdos orientados al desarrollo del país”, expresó.

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla, agradeció la amplia participación de estudiantes, docentes, familias, empresarios, trabajadores, iglesias, medios de comunicación, exministros y de la diáspora dominicana, al destacar que sus aportes hicieron posible la construcción de una visión compartida sobre el futuro de la educación.

“Los resultados de esta consulta reflejan el consenso de la sociedad en torno a tres pilares fundamentales: calidad, pertinencia y dignidad. La transformación que necesita el país se construye escuchando, dialogando y participando, porque una educación conectada con la vida, los valores y el trabajo es la base para responder a las aspiraciones de desarrollo y prosperidad de la República Dominicana”, expresó Morla.

El informe consolida los resultados de uno de los procesos de participación ciudadana más amplios realizados en el país para definir el futuro de la educación, con los aportes de más de 7,000 personas pertenecientes al sistema educativo, la academia, el sector productivo, organizaciones sociales, familias y la diáspora dominicana.

Los resultados reflejan una visión compartida sobre el papel estratégico de la educación como motor del desarrollo nacional, al destacar su contribución a la generación de oportunidades, el fortalecimiento de la productividad, la innovación, la formación ciudadana y la construcción de una sociedad con mayores niveles de bienestar e inclusión.

Estos consensos servirán de base para la formulación de políticas públicas y para la elaboración de una nueva Ley General de Educación, Ciencia y Tecnología.

El acto reunió a ministros, autoridades civiles y militares, representantes de los sectores educativo, empresarial, sindical, académico y religioso, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, quienes conocieron los principales resultados de este ejercicio de participación nacional.

Con esta Consulta Nacional, el Gobierno reafirma su compromiso de promover un diálogo amplio, plural y permanente que permita convertir las propuestas de la ciudadanía en acciones concretas para transformar la educación dominicana, al reconocer que este desafío constituye una tarea colectiva y una prioridad para el desarrollo sostenible del país.

Gobierno entrega 1,087 certificaciones y reconoce a empresas por fortalecer la seguridad y salud en el trabajo

Santo Domingo.- En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, el Ministerio de Trabajo entregó este miércoles 1,087 certificaciones del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo a 633 empresas e instituciones que cumplieron con los estándares establecidos, como parte de las acciones para fortalecer la prevención y protección de los trabajadores dominicanos.

Las certificaciones fueron otorgadas a empresas e instituciones que cumplieron con los requisitos establecidos en el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante un acto celebrado en el Hotel Sheraton, también fueron reconocidas empresas e instituciones que han sobresalido por implementar buenas prácticas de prevención de riesgos laborales.

Durante la actividad, organizada por el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI), el ministro Eddy Olivares Ortega afirmó que el Gobierno continúa consolidando una cultura de prevención y protección de los trabajadores.

Olivares Ortega resaltó que se trata del mayor acto de entrega de certificaciones realizado en la historia del programa y destacó que, por primera vez, un presidente de la República participa en esta actividad, lo que, según expresó, evidencia que la seguridad y la salud en el trabajo se han convertido en una prioridad de Estado bajo la gestión del presidente Luis Abinader.

El funcionario señaló que la prevención de los riesgos laborales no debe asumirse como un simple requisito administrativo, sino como un compromiso ético, jurídico y humano orientado a proteger la vida, la salud y la dignidad de los trabajadores. Agregó que la cultura de la prevención debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.

Durante su discurso, indicó que el Reglamento 522-06 constituye el principal instrumento para garantizar ambientes laborales seguros, sustentado en la Constitución, el Código de Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen la seguridad y la prevención como derechos fundamentales.

Olivares Ortega explicó que cada año se registran miles de accidentes laborales reportados al Sistema Dominicano de Seguridad Social a través del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idopril), por lo que reafirmó el compromiso del Ministerio de Trabajo de fortalecer los programas de inspección, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a las empresas para reducir esos incidentes.

Asimismo, destacó la entrega de reconocimientos especiales a la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), por su respaldo a las políticas de seguridad y salud en el trabajo.

El ministro también valoró la incorporación, por primera vez, de instituciones públicas al programa, entre ellas la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las cuales cumplieron con los estándares establecidos en materia de seguridad laboral.

El ministro Olivares aseguró que la República Dominicana registra importantes avances en materia laboral, al ubicarse entre los países con mejor desempeño del continente en respeto a los derechos laborales, además de alcanzar aumentos salariales históricos, fortalecer la formalización del empleo y mantener una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos años.

Al finalizar, el ministro señaló que estas acciones forman parte de la visión del presidente Luis Abinader de impulsar un crecimiento económico acompañado de la protección efectiva de los trabajadores.

Celso Juan Marranzini resalta inversión en prevención y protección de los trabajadores

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, felicitó a los reconocidos y destacó que cada certificación refleja el compromiso de las organizaciones con la prevención, la seguridad y la salud de sus trabajadores.

Afirmó que invertir en la protección y el bienestar de las personas fortalece la productividad y la competitividad de las empresas, al tiempo que reafirmó el compromiso del sector empresarial con el diálogo tripartito entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

Gabriel del Río valora compromiso del presidente Abinader con los trabajadores

Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), valoró la entrega de certificaciones a empresas que cumplen con las normas de seguridad y salud en el trabajo, al destacar que estas contribuyen a proteger la vida de los trabajadores, fortalecer la paz laboral y promover el trabajo decente.

También resaltó el acompañamiento del presidente Luis Abinader a los trabajadores y su preocupación constante por el avance de la clase trabajadora y del país.

Certificaciones fueron entregadas a empresas por el cumplimiento de las normas de seguridad laboral

Las certificaciones fueron otorgadas a empresas e instituciones que cumplieron con los requisitos establecidos en el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y la Resolución 04-2007, normativas que establecen la obligación de identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, implementar programas de prevención, capacitar al personal, suministrar equipos de protección y garantizar condiciones de trabajo seguras.

Como parte de la jornada, también fueron reconocidas organizaciones que han demostrado excelencia en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y un desempeño sobresaliente en el programa.

Entre ellas figuran Banco Popular Dominicano, Barrick Pueblo Viejo, AES Dominicana, Corporación Aeroportuaria del Este, Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat), Molinos del Valle, Rizek Dominicana, Aeropuerto Internacional del Cibao, Group Pharma Corp., Baltimore Dominicana (Baldom), Hire Horatio RD, Central Romana Corporation, Cutler-Hammer Industries, Hageco Constructora, B. Braun Medical, Agro Productores de Arroz de la Provincia Duarte y Fiesta Bávaro Hotel.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recibió un reconocimiento especial por su aporte a la formación de brigadas de emergencia.

De igual forma, fueron reconocidas la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), por su contribución al fortalecimiento de la cultura de prevención y seguridad en los centros de trabajo.

También fueron reconocidas Domicem, Warling Sánchez, Playa Grande Golf & Ocean Club, Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), AES Andrés LNG, Brenntag Caribe, SAM y Equipos, S.R.L., Safety Extreme y el Cuerpo de Evaluación de Primeros Auxilios (Cepasi), por su destacada respuesta ante situaciones de emergencia.

Además, recibieron reconocimientos Almacenes Unidos, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Banco Fondesa, Banco BHD, Hoteles Catalonia, Consorcio Minero Dominicano (Cemento Panam), Frito-Lay, Grupo Ramos, Laboratorio Amadita, Metro Gas, Aeropuerto Internacional del Cibao, Bepensa Dominicana, Colgate-Palmolive, Fumigadora Marte, Industrias Macier, Moca y Malespín Constructora, entre otras entidades.

El Programa de Reconocimiento a la Excelencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, creado en 2020 por el Ministerio de Trabajo, busca incentivar la implementación de sistemas de gestión eficaces, promover la mejora continua y consolidar una cultura preventiva que proteja la vida, la salud y la dignidad de los trabajadores.

Presidente Abinader: “República Dominicana está lista para celebrar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de su historia”

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la República Dominicana está preparada para celebrar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de su historia, al destacar la transformación de la infraestructura deportiva, la inversión de alrededor de RD 9,000 millones realizada por el Gobierno y el trabajo conjunto de las instituciones responsables de la organización del evento, durante un recorrido de supervisión por las instalaciones del Parque del Este.

Durante una entrevista concedida al programa El Gobierno de la Mañana, tras recorrer las instalaciones deportivas del Parque del Este, el mandatario afirmó que el país ha cumplido con el compromiso asumido de entregar escenarios deportivos modernos y en óptimas condiciones.

“Creo que vamos a tener unos juegos de primer nivel en infraestructura y organización. Serán unos de los juegos mejor organizados y contarán con una de las infraestructuras en mejor estado de cualquier edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expresó.

El presidente Abinader destacó que las obras ejecutadas en el Parque del Este, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, el Centro Acuático y el Pabellón de Voleibol reflejan una planificación continua entre el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) y el Ministerio de Deportes, lo que permitió concluir los trabajos sin alterar la programación establecida.

El jefe de Estado elogió la labor realizada por el exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, y por su sucesor, Víctor “Ito” Bisonó, al señalar que ambos dieron continuidad al mismo plan de trabajo, garantizando la culminación exitosa de las obras.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Comisión Organizadora de los Juegos, presidida por José Monegro; del Comité Olímpico Dominicano, encabezado por Luisín Mejía; del Ministerio de Deportes y de todos los sectores que han trabajado de manera coordinada para el montaje del evento.

Garantizarán la preservación de las instalaciones

El presidente informó que el Gobierno implementará un modelo permanente de voluntariado para velar por el mantenimiento y conservación de los complejos deportivos una vez concluyan los Juegos.

Explicó que el Ministerio de Deportes tendrá el respaldo de comités de voluntarios en cada instalación, encargados de supervisar el cuidado de las infraestructuras y preservar las inversiones realizadas por el Estado.

“Yo le pido a Kelvin que tiene que tener unos veedores para que puedan continuar cuidando, protegiendo y manteniendo cada detalle en las mismas condiciones en que se han encontrado y preservar la calidad de cada una de estas construcciones”, indicó.

El mandatario añadió que la estrategia de voluntariado forma parte de las mejores prácticas internacionales implementadas por su gestión desde el inicio del Gobierno y recordó que este modelo ya funciona con éxito en hospitales, instituciones culturales y otras dependencias públicas, por lo que ahora será fortalecido en el área deportiva para garantizar la sostenibilidad de las instalaciones en beneficio de las futuras generaciones.

El gobernante recordó que el Gobierno ha invertido alrededor de RD 9,000 millones en infraestructura deportiva para los Juegos, de los cuales cerca de RD 2,000 millones corresponden a las obras ejecutadas en el Parque del Este.

República Dominicana, preparada para recibir al mundo

El jefe de Estado afirmó que el país cuenta con la experiencia necesaria para recibir miles de visitantes internacionales, gracias al desarrollo alcanzado por el sector turístico.

En ese sentido, aseguró que esa capacidad organizativa será trasladada al ámbito deportivo para ofrecer una experiencia de calidad a las delegaciones y visitantes que participarán en los Juegos.

“República Dominicana recibe cada año cerca de 12 millones de visitantes. Tenemos experiencia de recibir muchos visitantes, visitantes que repiten por la sonrisa, por la calidez y por el servicio que brindan los dominicanos, y eso también lo vamos a demostrar durante estos Juegos”, manifestó.

Recorrido por las instalaciones

El recorrido inició en el campo de tiro con arco, donde el presidente fue recibido por José Miguel Robiou, presidente de la Federación Dominicana de Tiro con Arco, junto a miembros de la directiva y atletas de esa disciplina, quienes ofrecieron una explicación sobre las condiciones y capacidades de la instalación.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al pabellón de gimnasia, donde representantes de esa disciplina presentaron las áreas destinadas al entrenamiento y la competencia, así como las adecuaciones realizadas para recibir a los atletas nacionales e internacionales.

El trayecto continuó en el pabellón de tenis, donde el encargado de la instalación, Gary Hernández, junto a un grupo de atletas, explicó el funcionamiento, la capacidad y las mejoras ejecutadas en ese escenario deportivo.

El recorrido concluyó en el pabellón de halterofilia, donde las autoridades conocieron los detalles sobre el equipamiento, las condiciones técnicas y los espacios destinados al desarrollo de las competencias.

La supervisión forma parte del seguimiento permanente que realiza el Gobierno para garantizar que todas las infraestructuras deportivas estén listas antes del inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que iniciarán el 24 de julio y concluirán el 8 de agosto de 2026.

El certamen reunirá a miles de atletas tanto de Centroamérica como del Caribe y el Parque del Este será una de las principales sedes del evento al albergar 13 disciplinas deportivas, entre ellas gimnasia, halterofilia, tiro con arco, balonmano y tenis.

Con estas inspecciones, el Gobierno reafirma su compromiso de entregar instalaciones modernas y funcionales que no solo garanticen el éxito de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sino que también fortalezcan el legado deportivo del país, impulsando el desarrollo del deporte de alto rendimiento y dejando infraestructuras de calidad para las futuras generaciones.

Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, y de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y director del periódico El Día, José Monegro; el presidente de Centro Caribe Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Luisín Mejía; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, así como varios regidores del municipio.

Estabilidad económica y seguridad jurídica impulsadas por el presidente Abinader favorecen la apertura de Porto Town Center by La Marquesa

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la plaza comercial Porto Town Center by La Marquesa, un proyecto que evidencia la sólida confianza del sector privado en la estabilidad económica, la seguridad jurídica y las políticas de fomento a la inversión promovidas por la presente gestión gubernamental para dinamizar el desarrollo urbano de Arroyo Hondo y sus zonas aledañas.

Al pronunciar unas palabras, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor “Ito” Bisonó, resaltó que esta plaza es una muestra de la confianza en el país y en el gobierno. Señaló que la visión del presidente Abinader ha sido construir un clima de confianza para que la inversión genere oportunidades para todos los dominicanos.

Consideró que con esta obra, el mandatario envía un mensaje claro a quienes invierten en el país: “República Dominicana es un destino seguro, estable y con las condiciones necesarias para crecer”.

En tanto, José Jiménez, representante de la franquicia Juan Valdez; el gerente general de la empresa, Héctor Bretón y el CEO del grupo Amergent Partners, Jacinto Díaz Haché, destacaron que el respaldo institucional del gobierno del presidente Abinader ha sido fundamental para consolidar un clima de negocios favorable y predecible.

Coincidieron en que la visión de apoyo a la libre empresa y la atracción de capitales permite concretar obras de gran impacto que fortalecen la economía nacional y elevan la calidad de vida de la ciudadanía.

La moderna infraestructura cuenta con un área construida de 7,200 metros cuadrados, diseñada bajo estándares de innovación y sostenibilidad para responder a las crecientes demandas de servicios, comercio y entretenimiento de la comunidad.

El complejo alberga un total de 71 locales comerciales distribuidos estratégicamente para acoger a una variada oferta de marcas nacionales e internacionales, empresas de servicios, propuestas gastronómicas y tiendas de conveniencia.

En materia de desarrollo social y laboral, la entrada en funcionamiento de la plaza generará más de 350 empleos directos en su fase de operación y 100 indirectos, con lo cual impacta de manera positiva a las familias de la zona y dinamiza el mercado de trabajo local.

Con la apertura oficial de Porto Town Center by La Marquesa, el sector de Arroyo Hondo afianza su posicionamiento comercial, ofreciendo a los residentes un espacio moderno, accesible y seguro adaptado a las exigencias actuales del entorno urbano.

Estuvieron presentes, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor “Ito’ Bisonó; el de Industria, Comercio y Mypimes de República Dominicana, Eduardo Sanz Lovatón, y Ernesto Bournigal, superintendente del Mercado de Valores.

Poder Ejecutivo entrega al Congreso Nacional proyecto reformulado que modifica PGE 2026

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio presupuestario 2026. La iniciativa incorpora reajustes estratégicos orientados a fortalecer la inversión pública, garantizar la continuidad de bienes y servicios esenciales y proteger a los sectores más vulnerables.

El proyecto responde a nuevas necesidades y cambios en las condiciones económicas del país asociadas a la volatilidad del mercado internacional, fluctuaciones del comercio, cadenas de suministro y producción. Asimismo, responde a la entrada en vigor de la Ley núm. 30-26, sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, que busca fortalecer la recaudación tributaria mediante la simplificación administrativa y la ampliación de las bases imponibles.

Como resultado de estos ajustes, se aprueba una nueva estimación de ingresos del Gobierno Central de RD 1,383,236.5 millones y un nuevo total de erogaciones de RD 1,785,004.3 millones (RD 1,663,811.7 millones en Gastos y RD 121,192.6 millones en Aplicaciones Financieras), resultando en un déficit financiero de RD 280,575.3 millones para el ejercicio 2026.

El proyecto legislativo contempla apropiaciones de gasto de RD 40,978.3 millones que serían asignados de manera prioritaria a instituciones clave en el desarrollo social y de infraestructura como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Ministerio de Hacienda y Economía, entre otras.

De igual manera, la pieza legislativa contempla traspasos de apropiaciones entre capítulos por RD 17,692.2 millones, que responden a disminuciones netas en Turismo, Energía y Minas y Deuda Pública, compensadas por aumentos en Salud Pública, Interior y Policía, Presidencia, Defensa y otras instituciones. En el caso del Ministerio de Educación, el monto de RD 2,000 millones se reclasifica de Gastos a Aplicaciones Financieras dentro del mismo capítulo, sin representar una reducción neta de su presupuesto.

Respecto a los mecanismos para enfrentar eventualidades, el Gobierno dispondrá del balance neto de caja al cierre del ejercicio de 2025, que asciende a RD 21,147.5 millones, reserva destinada a imprevistos por calamidad, emergencia y gastos del periodo corriente.

Nuevos proyectos de inversión con financiamiento multilateral

Finalmente, el proyecto propone la modificación del artículo 71 de la Ley núm. 99-25, para incorporar 23 nuevos proyectos de inversión pública enfocados en áreas prioritarias como agua potable, saneamiento básico, transporte masivo y energía. Dichas obras contarán con el respaldo financiero de organismos multilaterales de crédito, entre los que destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Agence Française de Développement (AFD), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el OPEC Fund for International Development (OFID).

República Dominicana alcanza meta Hambre Cero, confirma la FAO

Santo Domingo.– El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, informó que la República Dominicana logró reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del umbral internacional que define la condición de hambre, de acuerdo con los datos publicados en el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026).

“La República Dominicana se ha movido por debajo del 2.5 % del umbral de desnutrición y fuera del mapa del hambre”, afirmó Dongyu.

“No son pequeños, tampoco grandes. Pero la única experiencia que puedes aprender de República Dominicana es que no importa tu gran o pequeño tamaño, sino el fuerte compromiso político del presidente, del ministro, de los agricultores y de la sociedad para luchar contra el hambre juntos y con una política confiable”, agregó.

Durante una rueda de prensa, el presidente Luis Abinader atribuyó el logro al esfuerzo conjunto de agricultores, mujeres rurales, trabajadores del campo, el sector privado, la academia, la sociedad civil, las instituciones públicas y la cooperación internacional.

“Hoy, antes de concluir el período que nos habíamos fijado, podemos decir con alegría y humildad que ese compromiso se ha cumplido. Este no es el triunfo de un gobierno. Es el triunfo de un país”, subrayó el mandatario.

El jefe de Estado agradeció además el acompañamiento técnico de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, además de advertir que salir de la condición de hambre “no significa que nuestra tarea haya terminado”, sino que abre una nueva etapa centrada en consolidar la producción nacional, la agricultura familiar, la gestión del agua, la protección social y los sistemas de alerta temprana frente a riesgos climáticos y geopolíticos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien preside el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), participó de manera virtual en la actividad de la FAO donde se dio a conocer la noticia. El funcionario destacó que el país redujo la subalimentación por debajo de 2.5% gracias a la coordinación interinstitucional impulsada desde 2020 alrededor de cinco pilares: disponibilidad, acceso, alimentación y nutrición, cambio climático y gestión del riesgo, y gobernanza.

“Pocas iniciativas pueden ser más oportunas, necesarias y humanas que garantizar la alimentación de nuestra gente. Combatir el hambre es, en esencia, un acto de profundo humanismo”, señaló el ministro, quien también preside la Mesa Hambre Cero, foro permanente que identifica brechas y promueve soluciones conjuntas con organismos internacionales.

En materia productiva, la agropecuaria nacional alcanzó 347 millones de quintales en 2025, un crecimiento de 5.6 % respecto al año anterior, impulsado por el financiamiento agrícola a tasa cero, la tecnificación del riego, la entrega de 167,000 títulos de propiedad en su mayoría en zonas rurales y las compras públicas a productores locales, mujeres y pequeñas empresas. Paliza también destacó que el ingreso real promedio por persona pasó creció en un 15.2 % del 2019 al 2025, en el contexto de la tasa de desempleo abierto más baja registrada en la historia del país.

El ministro detalló el fortalecimiento de los principales programas sociales vinculados a la seguridad alimentaria:

– El Programa de Alimentación Escolar, que beneficia diariamente a 2.1 millones de estudiantes.

– El programa Aliméntate, que duplicó su cobertura hasta 1,490,000 hogares beneficiarios.

– El Bono Gas, que asiste a 1,300,000 hogares y contribuye a reducir la deforestación.

– Los Comedores Económicos, que pasaron de 35 establecimientos en 2019 a 134 en la actualidad, y distribuyen 180,000 raciones diarias de forma gratuita.

El cumplimiento de la meta Hambre Cero marca un hito en la historia reciente de la República Dominicana y confirma que la coordinación de políticas públicas, la inversión social y el fortalecimiento de la producción nacional pueden traducirse en resultados concretos para la población. A partir de este logro, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de avanzar hacia una seguridad alimentaria sostenible, garantizando que cada dominicano tenga acceso a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad, al tiempo que fortalece la resiliencia del país frente a los desafíos climáticos y económicos del futuro.